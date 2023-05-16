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Новини Війна
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Наші війська звільнили 20 кв.км у передмісті Бахмуту, у самому місті ворог дещо просувається. Тривають важкі бої з різним результатом, - Міноборони

бахмут

Інформацію про хід бойових дій слід розглядати в комплексі всіх заходів оборонної операції і не виривати з контексту подій.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

Приміром, за її словами, протягом декількох днів наші війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів.

"Водночас, ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією. Крім того, ворог підтягує підрозділи професійних десантників. Тривають важкі бої з різним результатом", - зазначає вона.

"У ситуації, що склалась, наші війська роблять максимум і навіть більше. Те, що оборона Бахмута триває стільки місяців та ще й на певних ділянках є просування - це надзусилля наших бійців та високий рівень фаховості командування обороною. Я нагадаю, що ворог має перевагу у кількості людей та озброєння. Разом з тим, завдяки діям наших військових, ще з минулого літа не може реалізувати свої плани на Бахмутському напрямку", - резюмує Маляр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ під Бахмутом наступають вже 3 дні, "вагнерівці" залізли в місто, як щурі до мишоловки, - Сирський. ВIДЕО

Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що просування українських військових під Бахмутом - це перший успіх наступальних дій. Втім, це лише частковий успіх. Операція з оборони Бахмуту триває.

14 травня Маляр заявляла, що за день підрозділи ЗСУ захопили 10 ворожих позицій на південних та північних околицях міста

Таокж повідомлялося, що ЗСУ просувають на двох напрямках у передмісті Бахмуту.

Автор: 

Бахмут (1559) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+15
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.05.2023 16:59
+12
Бахмут це Україна. А кацапам там жаба цицьки дасть.
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16.05.2023 16:44
+11
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16.05.2023 16:55
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Бахмут це Україна. А кацапам там жаба цицьки дасть.
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16.05.2023 16:44 Відповісти
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16.05.2023 16:55 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.05.2023 16:59 Відповісти
Речниця не повинна "гадати" чи "резюмувати". Бабі взагалі не місце у війську, тим більше обговорювати дії Воїнів. У найефективнішу Армію всіх часів (Вермахт) баб не брали. Місце баб у Рейху було на три К (кіндер, кюхен, кірхен) - діти, кухня, церква.
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16.05.2023 17:27 Відповісти
Расскажи это ей:

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16.05.2023 18:33 Відповісти
Що за бабоненависницькі стогони?
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16.05.2023 23:01 Відповісти
Бабы идут в войска, поскольку ты и тем семь дурачков, что тебя лайканули , сидите на своих диванах.
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17.05.2023 00:33 Відповісти
Уолл-стріт-джорнел оцінює втрати пацаків у битві за Бахмут у 20-30 тисяч чоловік, виключно вбитими.
https://www.wsj.com/articles/zelenskys-berlin-trip-heralds-thaw-in-relationship-with-germany-ecfe5038
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16.05.2023 17:29 Відповісти
Похоже все идет к "слоеному пирогу" в Бахмуте.
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16.05.2023 19:40 Відповісти
 
 