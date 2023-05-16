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Новини Війна
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Ударні БПЛА від Британії будуть на озброєнні не Повітряних сил, а інших Сил оборони, - Ігнат

ігнат

Ударні безпілотники від Великої Британії з радіусом дії понад 200 км будуть на озброєнні не Повітряних сил ЗСУ, а інших підрозділів Сил оборони України

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ці безпілотники будуть на озброєнні не Повітряних сил, а інших Сил оборони, оскільки це баражувальні боєприпаси, які можуть летіти на більш як 200 км. Їх застосовуватимуть різні підрозділи Сил оборони. Це тип озброєння, який буде, безумовно, дедалі більше застосовуватися, оскільки, як порівняти з крилатими ракетами та іншим типом озброєння, - це дешевий вид боєприпасів, але не менш ефективний", - сказав він в ефірі телемарафону.

Ігнат зазначив, що і сфера виробництва БПЛА, і засобів протидії їм "набиратимуть обертів".

"На жаль, ворог у цьому напрямі також робить певні кроки. І те, що нам партнери допомагають із цими, - дуже добре", - додав він.

Речник ПС також наголосив, що завдяки наданню Великою Британією ракет Storm Shadow Україна "може мати довгу руку" і діставати до логістики ворога.

Також читайте: Британія передасть Україні сотні ракет ППО та ударних безпілотників дальнього радіусу дії

Раніше Reuters із посиланням на британський уряд повідомило, що Велика Британія має намір направити в Україну сотні нових ударних БПЛА з радіусом дії понад 200 км.

За даними видання The Telegraph, Велика Британія має намір передати Україні БПЛА, які мають дальність понад 125 миль - майже вдвічі більше за Himars.

Автор: 

Велика Британія (5569) дрони (4662) Ігнат Юрій (788)


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Ймовірно, вже до кінця травня росія "знищить" більше ЗРК Patriot, ніж загалом було виготовлено.
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16.05.2023 17:05 Відповісти
Невже в ЗСУ з'являться війська БПЛА?
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16.05.2023 18:50 Відповісти
Лучше с нуля создать подразделение. Как у нас уже сделали ряд подразделений с сверхвысокой эффективностью за последние 9 лет. И брать в это новое подразделение минимум 80% людей до 35 лет и с условием, что до 2014-го года они к армии, полиции и спецслужбам отношения не имели, остальные уже частично к авиации добрать на средние и низшие командные должности. И сразу раздать звания, включая генерала и полковника ударной беспилотной авиации. Слишком много коррупции и одноклеточной некомпетенции у старых военных совковой школы. Очень сложно найти среди них тех, кто откажется от 5-10 млн долларов в любой кипрский или швейцарский банк от кацапов за целеуказание на склад хранения или же скрытый саботаж в виде использования недешевых БПЛА против практически бессмысленных целей или против нужных целей, но всегда информируя кацапов, чтобы те отвели самых важных людей или технику, оставив лишь одно мясо на смерть, чтобы не совсем уж палить контору. А вот толковые менеджеры и айтишники, кто и в мирное время имеет возможность хорошо зарабатывать интеллектуальным трудом, могут быть устойчивы к коррупции и в силу своей профессии не являются одноклеточными с тупым следованием по одному пути, быстро соображают, принимают решения и еще многие нанимать других полезных людей умеют самостоятельно.
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16.05.2023 17:11 Відповісти
А вам не здається, що ви занадто ідолізуєте топ менеджерів і айтішників? Майже ніхто не відмовиться від мільйонів доларів у кіпрському банку... треба, щоб контррозвідка робила своє діло, а не чубчика напідарашувала, якщо ви розумієте, про що я.
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16.05.2023 17:31 Відповісти
Як вам сьогоднішня поліція з молодих, незаангажованих?
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16.05.2023 17:59 Відповісти
Дякуємо, Британіє!
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16.05.2023 17:35 Відповісти
 
 