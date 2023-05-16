Ударні БПЛА від Британії будуть на озброєнні не Повітряних сил, а інших Сил оборони, - Ігнат

Ударні безпілотники від Великої Британії з радіусом дії понад 200 км будуть на озброєнні не Повітряних сил ЗСУ, а інших підрозділів Сил оборони України

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ці безпілотники будуть на озброєнні не Повітряних сил, а інших Сил оборони, оскільки це баражувальні боєприпаси, які можуть летіти на більш як 200 км. Їх застосовуватимуть різні підрозділи Сил оборони. Це тип озброєння, який буде, безумовно, дедалі більше застосовуватися, оскільки, як порівняти з крилатими ракетами та іншим типом озброєння, - це дешевий вид боєприпасів, але не менш ефективний", - сказав він в ефірі телемарафону.

Ігнат зазначив, що і сфера виробництва БПЛА, і засобів протидії їм "набиратимуть обертів".

"На жаль, ворог у цьому напрямі також робить певні кроки. І те, що нам партнери допомагають із цими, - дуже добре", - додав він.

Речник ПС також наголосив, що завдяки наданню Великою Британією ракет Storm Shadow Україна "може мати довгу руку" і діставати до логістики ворога.

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Раніше Reuters із посиланням на британський уряд повідомило, що Велика Британія має намір направити в Україну сотні нових ударних БПЛА з радіусом дії понад 200 км.

За даними видання The Telegraph, Велика Британія має намір передати Україні БПЛА, які мають дальність понад 125 миль - майже вдвічі більше за Himars.