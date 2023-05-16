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Саме по собі отримання російського паспорта на окупованій території не є злочином, - Верещук

паспорт

Отримання російського паспорта на окупованій території України не є злочином, оскільки така паспортизація здійснюється переважно насильницьким шляхом.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо того, хто отримав паспорти насильно. А ми вважаємо, що все, що відбувається на окупованій території відбувається у насильницький спосіб. Ми, звичайно, не визнаємо жодних паспортів ворога і ніколи не визнаємо, як і інші документи, які видає Росія", - сказала Верещук.

У зв'язку з цим чинивниця наголосила, що український уряд не може рекомендувати отримувати російський паспорт на окупованих територіях.

"Ми, очевидно, розуміємо, що саме собою отримання паспорта не є злочином. Якщо людина отримала паспорт, щоб виїхати, щоб врятувати своє життя, і дійсно виїхала – це не є злочином", - заявила віце-прем'єр.

Водночас вона закликала по можливості ухилятися від отримання російського паспорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верещук - жителям ТОТ: Не беріть російський паспорт, виїжджайте або дочекайтеся нашої армії

Нагадуємо,  уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що мешканцям окупованих територій задля збереження життя краще не відмовлятися від російських паспортів.

Водночас віцепрем'єрка Ірина Верещук 1 травня заявила, що не рекомендує брати російські паспорти на окупованих територіях.

Після цього радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що у порадах Лубінця та Верещук немає жодних суперечностей.

Автор: 

окупація (6682) паспорт (1152) подвійне громадянство (152) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+17
Єдиний випадок, коли не збрехала, а зробила все, щоб так і було:
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16.05.2023 17:11
+10
Переобулась в прыжке *****...
Верещук предупредила жителей оккупированных территорий о "проблемах" от получения паспорта РФ 29 мая 2022
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16.05.2023 17:08
+8
еко заспівала
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16.05.2023 17:04
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16.05.2023 17:04 Відповісти
Там не пение, там какафония

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16.05.2023 17:17 Відповісти
Само по собі 30 років позбавлення громадянських прав для громадян України, які взяли російський паспорт - не є покаранням.
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16.05.2023 18:45 Відповісти
Переобулась в прыжке *****...
Верещук предупредила жителей оккупированных территорий о "проблемах" от получения паспорта РФ 29 мая 2022
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16.05.2023 17:08 Відповісти
Она что судья!!
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16.05.2023 17:22 Відповісти
у нее и спроси. от себя - зеленые все и судьи, и прокуроры, и командиры
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16.05.2023 17:27 Відповісти
Е,ні,судді і прокурори у нас не зелені а "хамелеонні"-це значно небезпечніше для суспільства,ніж зеленамразота.
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16.05.2023 18:25 Відповісти
60-70% "зелених" і є ті самі хамелеони. І патріотів переслідує саме Зеленський-Єрмак_Татаров, а не вигадані Царьов- Захаров
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17.05.2023 09:50 Відповісти
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16.05.2023 17:26 Відповісти
Ти ж здала ці території. А тепер не беріть паспорти?
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16.05.2023 18:23 Відповісти
Військового поранити в Запоріжжі ***********,сруський паспорт не злочин...
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16.05.2023 17:10 Відповісти
Єдиний випадок, коли не збрехала, а зробила все, щоб так і було:
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16.05.2023 17:11 Відповісти
получение паспорта влечет за собой мобилизацию , а если отказ уголовное дело
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16.05.2023 17:15 Відповісти
с Видео пленного что сдался дрону
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16.05.2023 17:16 Відповісти
Это уже отдельная история ! Статья о другом ! О том, что со стороны Украины к этим людям притензий не будет, если только они не сотрудничают с кацапезолами !!!!
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16.05.2023 17:23 Відповісти
Её слова к делу не пришьёшь ! Вы что не поняли, что все СН у власи безответственные люди. Она потом скажет. что она такого не говорила. Хотя и у неё есть российский паспорт,но её судя по её поведению не скору возьмут за ποπγ.
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16.05.2023 21:12 Відповісти
Я не могу по данному вопросу проводить индивидуального "расследования"... Я изложил свое мнение на комплексную проблему...
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16.05.2023 21:50 Відповісти
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед тетей !
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16.05.2023 17:17 Відповісти
і не забудьте розкрити !
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16.05.2023 20:57 Відповісти
У Верещук теж такий є і нічого !
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16.05.2023 17:16 Відповісти
Только мне ее рожа напоминает какого-то злобного грызуна?
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16.05.2023 17:18 Відповісти
Белочку ?
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16.05.2023 17:21 Відповісти
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16.05.2023 17:41 Відповісти
Ну белки разные есть, те что на деревьях очень даже няшные , я их с рук кормил , на Тополе в Днепре сейчас их много , а вот которые после запоя приходят ... таки Вы правы, наверное она и есть белка - delirium tremens
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16.05.2023 17:47 Відповісти
"Само по себе получение российского паспорта на оккупированной территории не является преступлением"

Паспортизация оккупированных территорий Нацистской Германией СССР во время 2 Мировой - тому подтверждение!!!
Тогда тоже было ПОГОЛОВНАЯ паспортизация аусвайсами... !!!

И это НИЧЕГО немцам не дало и после войны дня граждан СССР последствий не имело!!!
Кроме те, кто пособничал с нацистами!!
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16.05.2023 17:21 Відповісти
шо то ни у кого не сохранились эти аусвайсы
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16.05.2023 17:23 Відповісти
Вот именно...! Потому, что потом ( после освобождения ) с ними поступили как с обычными туалетными бумагами...
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16.05.2023 17:46 Відповісти
По-перше, аусвайс це не паспорт, а посвідчення особи. По-друге, німці не змушували при отриманні аусвайсу підписувати відмову від громадянства. По-третє, якщо усі візьмуть московитський паспорт, це даст московії можливість кричати, що вони захищають своїх громадян.
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16.05.2023 17:30 Відповісти
Что это меняет по сути, если ВСЁ ЭТО ( и тогда и сейчас ) было по принуждению оккупанта БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКАЗАТЬСЯ !!!!
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16.05.2023 17:39 Відповісти
Нет, нет и еще раз нет! Паспорт эрэф многие из оставшихся на оккупированных территориях получают не по принуждению, а сознательно, добровольно. Они произносят присягу, торжественно клянутся соблюдать конституцию и законы эрэф. Таким образом наши граждане нарушают несколько уголовных статей. Это и отрицание агрессии эрээф и оправдание ее, посягательство на территориальную целостность Украины. Эти люди поставили на рашку, поверили, что она пришла навсегда и считают себя частью людожерского руського мира. Не надо строить иллюзии, что там одни немощные старухи, маргиналы и умалишенные. Полно людей трудоспособного, детородного возраста.
Верещук права. Если ты взял паспорт, чтобы уехать, это одно дело. Но если решил остаться, то будут вопросы...
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16.05.2023 19:02 Відповісти
1- ты сейчас под оккупацией ? На например , ты сегодня в Мариуполе ?

Ты такой борзый, потому, что ни ты, ни твои близкие родственники не под оккупацией и ты не понимаешь под каким прессингом и риском они находятся!!!!

2- то, что наши граждане оказались под оккупацией ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВИНА УКРАИНЫ!!! Которая согласно Конституции и прочим нормативным и законодательным нормам ОБЯЗАНА была обеспечить безопасность граждан !!! Но не сделала НЕ ОБЕСПЕЧИЛА !!!

3- не обеспечив безопасность КАЖДОГО, государство УТРАТИЛО право спрашивать с своих граждан относительно того КАК они пытаются обеспечить свою безопасность !!!

Право "спросить" осталось лишь с ТЕХ, кто осознанно пошел на сотрудничество с оккупантом !!!
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16.05.2023 19:26 Відповісти
В мене зараз рідні під окупацією. То не треба мені казати про пресинг. Там багато таких, які побігли відразу, без примушення. Про пенсіонерів взагалі мовчу. Знаю таких, які отримують по 17 тисяч української пенсії і не завагалися побігти отримувати московитську.
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16.05.2023 21:31 Відповісти
Тесть ты предлагаешь привлечь к ответственности и твоих родственников ?
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16.05.2023 21:46 Відповісти
Мої родичі не побігли ані за московитським паспортом, ані за їх подачками.
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16.05.2023 23:23 Відповісти
Если они ещё там, то не говори "гопп"...
Не известно как жизнь обернется...!!!
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16.05.2023 23:33 Відповісти
Это ты что-то придумал. Что за паспортизация была во время ВОВ? Т.е. жители оккупированного, скажем Киева, становились гражданами 3-его рейха?
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16.05.2023 17:33 Відповісти
Ответил выше
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16.05.2023 17:40 Відповісти
А що там з знесенням погранконтроля і розмінування Чонгару ? Хто привів до необхідності вибору між рашен аусвайсом і смертю від голоду ? Перед цим ж ця ж сама істота закликали до покарань тих хто отримав рашен паспорт . Коли їй закриють пельку ?
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16.05.2023 17:22 Відповісти
Дайте їй сельодку, може заткнеться...
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16.05.2023 17:39 Відповісти
Скумбрию. По 8 грн. Протухшую
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16.05.2023 21:29 Відповісти
Після всього, що вони накоїли, була б гідність та совість, звільнились би. Та це не про плісняву "нарідну" владу.
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16.05.2023 17:42 Відповісти
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16.05.2023 17:44 Відповісти
Перевзулася...
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16.05.2023 18:06 Відповісти
Краще б ця с...ка стулила свою пельку.
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16.05.2023 18:16 Відповісти
Не удивлюсь, если у нее тоже есть рАсейский пачпорт.
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16.05.2023 18:41 Відповісти
Правильно . Тому що злочином є розміновування Чонгару ,що привело до здачі великої території . Злочином є пісні Арестовича про "тиждень-два" - в результаті , якого багато цивільного населення опинилося в зоні окупації. А те що , жінки,інваліди ,пенсіонери могли брати паспорт для виживання не є злочином
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16.05.2023 19:19 Відповісти
Це однозначно злочин і правопорушення.
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16.05.2023 20:00 Відповісти
..а язык не запутался??? Сказав что мокша бывает и патпиотом???? Стыд и позор....Напомню:Гражданин идет защищать Страну- сие сказанное принадлежит Офицеру 6 Флота США,аусвайс террориста болот мацковии брать пинцетом,во избежании заражения
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16.05.2023 21:32 Відповісти
Як Ви задовбалы зелей Ви конче..ли чи як
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17.05.2023 10:47 Відповісти
 
 