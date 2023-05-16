Саме по собі отримання російського паспорта на окупованій території не є злочином, - Верещук

Отримання російського паспорта на окупованій території України не є злочином, оскільки така паспортизація здійснюється переважно насильницьким шляхом.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо того, хто отримав паспорти насильно. А ми вважаємо, що все, що відбувається на окупованій території відбувається у насильницький спосіб. Ми, звичайно, не визнаємо жодних паспортів ворога і ніколи не визнаємо, як і інші документи, які видає Росія", - сказала Верещук.

У зв'язку з цим чинивниця наголосила, що український уряд не може рекомендувати отримувати російський паспорт на окупованих територіях.

"Ми, очевидно, розуміємо, що саме собою отримання паспорта не є злочином. Якщо людина отримала паспорт, щоб виїхати, щоб врятувати своє життя, і дійсно виїхала – це не є злочином", - заявила віце-прем'єр.

Водночас вона закликала по можливості ухилятися від отримання російського паспорта.

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Нагадуємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що мешканцям окупованих територій задля збереження життя краще не відмовлятися від російських паспортів.

Водночас віцепрем'єрка Ірина Верещук 1 травня заявила, що не рекомендує брати російські паспорти на окупованих територіях.

Після цього радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що у порадах Лубінця та Верещук немає жодних суперечностей.