Саме по собі отримання російського паспорта на окупованій території не є злочином, - Верещук
Отримання російського паспорта на окупованій території України не є злочином, оскільки така паспортизація здійснюється переважно насильницьким шляхом.
Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Щодо того, хто отримав паспорти насильно. А ми вважаємо, що все, що відбувається на окупованій території відбувається у насильницький спосіб. Ми, звичайно, не визнаємо жодних паспортів ворога і ніколи не визнаємо, як і інші документи, які видає Росія", - сказала Верещук.
У зв'язку з цим чинивниця наголосила, що український уряд не може рекомендувати отримувати російський паспорт на окупованих територіях.
"Ми, очевидно, розуміємо, що саме собою отримання паспорта не є злочином. Якщо людина отримала паспорт, щоб виїхати, щоб врятувати своє життя, і дійсно виїхала – це не є злочином", - заявила віце-прем'єр.
Водночас вона закликала по можливості ухилятися від отримання російського паспорта.
Нагадуємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що мешканцям окупованих територій задля збереження життя краще не відмовлятися від російських паспортів.
Водночас віцепрем'єрка Ірина Верещук 1 травня заявила, що не рекомендує брати російські паспорти на окупованих територіях.
Після цього радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що у порадах Лубінця та Верещук немає жодних суперечностей.
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Верещук предупредила жителей оккупированных территорий о "проблемах" от получения паспорта РФ 29 мая 2022
Паспортизация оккупированных территорий Нацистской Германией СССР во время 2 Мировой - тому подтверждение!!!
Тогда тоже было ПОГОЛОВНАЯ паспортизация аусвайсами... !!!
И это НИЧЕГО немцам не дало и после войны дня граждан СССР последствий не имело!!!
Кроме те, кто пособничал с нацистами!!
Верещук права. Если ты взял паспорт, чтобы уехать, это одно дело. Но если решил остаться, то будут вопросы...
Ты такой борзый, потому, что ни ты, ни твои близкие родственники не под оккупацией и ты не понимаешь под каким прессингом и риском они находятся!!!!
2- то, что наши граждане оказались под оккупацией ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВИНА УКРАИНЫ!!! Которая согласно Конституции и прочим нормативным и законодательным нормам ОБЯЗАНА была обеспечить безопасность граждан !!! Но не сделала НЕ ОБЕСПЕЧИЛА !!!
3- не обеспечив безопасность КАЖДОГО, государство УТРАТИЛО право спрашивать с своих граждан относительно того КАК они пытаются обеспечить свою безопасность !!!
Право "спросить" осталось лишь с ТЕХ, кто осознанно пошел на сотрудничество с оккупантом !!!
Не известно как жизнь обернется...!!!