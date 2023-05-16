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Новини Війна
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Втрата полковників - маркер катастрофічної ситуації армії РФ на Бахмутському напрямку, - Череватий

окупанти

Знищення полковників РФ деморалізуючи вплинуло на армію противника.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Втрата полковників на полі бою - це маркер катастрофічної ситуації російської армії на Бахмутському напрямку. До недавнього часу монополістом у Бахмуті був Пригожин зі своїм злочинним угрупованням. Пригожин взагалі погрожував усю Донеччину захопити. Величезні втрати на Бахмутському напрямку змусили Пригожина залучити регулярні війська Росії, повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи окупанта. Але вони не були готові до бойових дій", - зазначив він.

За словами Череватого, молодші офіцери РФ вже не справляються з командуванням. Офіцерам рівня полковника доводиться керувати ситуацією на полі бою.

"Саме те, що кілька офіцерів вищого складу були на полі бою, і командували боєм на рівні роти свідчить про те, що молодші командири не справлялися. Полковники РФ були змушені здійснювати кризове управління. Звичайно, чим й скористалася наша розвідка та наші артилеристи, які знищили цих полковників, деморалізуючи особовий склад РФ", - підсумував речник.

Читайте: Череватий про обстановку під Лиманом та Куп’янськом: Ворог тричі намагався атакувати наші позиції, знищено майже 60 окупантів

Автор: 

армія рф (17302) Череватий Сергій (166)


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Топ коментарі
+4
Я вам скажу чесно та відверто - в них не справляються не тільки полковники, але й генерал-полковники.
Хотіли "павтарить - павтарили"
Мріяли про весну 45-го, а "павтарили" літо 41-го, коли полковники з залишків своіх полків та бригад збирали роту та вели у бій.
Або стрілялися. Теж непоганий варіант.
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16.05.2023 17:30
+4
Одне другому не мішає -- шо знищили - все в торбу .
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16.05.2023 17:32
+1
Це добре -- полковники пішли косяками .
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16.05.2023 17:23
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Це добре -- полковники пішли косяками .
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16.05.2023 17:23 Відповісти
Як на мене, то знищення одного професійного кулеметника набагато важливіша, ніж знищення десятка полковників.
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16.05.2023 17:28 Відповісти
Одне другому не мішає -- шо знищили - все в торбу .
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16.05.2023 17:32 Відповісти
А якщо ДЛБЙБ-полковник командує цими кулеметниками? Хлопці-афганці розказували: прислали "дикоростучого" майора - генеральського синка на посаду НШ Ну так той "нововведення" увів - змусив офіцерів одягти польову форму ПШ Те що було в ній жарко - півбіди У першому ж бойовому виході п"ятьох офіцерів та прапорів снайпери "завалили" - бо їх було видно чорт зна звідки ПРибрали придурка А людей не повернуть!
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16.05.2023 20:11 Відповісти
Я ж про те й кажу, що таких русскіх_пАлковніков треба берегти
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16.05.2023 22:02 Відповісти
А звідки ти знаєш - що то були "такі" полковники? У них і розумні зустрічаються Просто у них підлеглі - не такі Або й начальники Перші не можуть та не вміють правильно діять в бою а інші - дають дурнуваті розпорядження! Колись Жора Жуков сказав: "Армією командую я і СЕРЖАНТ! Решта виконує мої розпорядження!" Це привело до створення "комплексу гвинтиків" - коли вся командирська система вирощувалася на принципі "взять під козирок" і не вміла діять самостійно Саме тому "полковники" і командують взводами ротами та батальйонами безпосередньо на полі бою а не контролюють діяльність командирів взводів рот і батальйонів Бо крім безпосереднього ведення бою треба ще думать про санітарно-медичне харчове ***********-паливне та інше матеріальне забезпечення підрозділів та організацію інженерно-саперного забезпечення позицій Та навіть про доставку води на поле бою! А один "полковник" це все охопить не може!
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17.05.2023 07:40 Відповісти
Це добре ,але Череватый ,тупой мудило ,ротный ,может быть майором ,а комбат ,полковником. А где ,как не с батальоном находиться комбату7
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16.05.2023 17:44 Відповісти
Ротний - капітан Комбат - підполковник Але вони не обов"язково повинні буть "Впереди! На лихом коне!" Про це ще Чапаєв казав! А коли придурки на КШМ-ках виїжджають на висоту і керують звідти боєм - то сам бог велів по ним "увалить"!
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16.05.2023 20:15 Відповісти
Комбат не может быть полковником. Комбат может быть подполковником и то в исключительных случаях.
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16.05.2023 22:24 Відповісти
Я вам скажу чесно та відверто - в них не справляються не тільки полковники, але й генерал-полковники.
Хотіли "павтарить - павтарили"
Мріяли про весну 45-го, а "павтарили" літо 41-го, коли полковники з залишків своіх полків та бригад збирали роту та вели у бій.
Або стрілялися. Теж непоганий варіант.
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16.05.2023 17:30 Відповісти
Хто тут кого поведе у бій, головне - за ЩО і за КОГО ?!!
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16.05.2023 18:19 Відповісти
 
 