Втрата полковників - маркер катастрофічної ситуації армії РФ на Бахмутському напрямку, - Череватий

Знищення полковників РФ деморалізуючи вплинуло на армію противника.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Втрата полковників на полі бою - це маркер катастрофічної ситуації російської армії на Бахмутському напрямку. До недавнього часу монополістом у Бахмуті був Пригожин зі своїм злочинним угрупованням. Пригожин взагалі погрожував усю Донеччину захопити. Величезні втрати на Бахмутському напрямку змусили Пригожина залучити регулярні війська Росії, повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи окупанта. Але вони не були готові до бойових дій", - зазначив він.

За словами Череватого, молодші офіцери РФ вже не справляються з командуванням. Офіцерам рівня полковника доводиться керувати ситуацією на полі бою.

"Саме те, що кілька офіцерів вищого складу були на полі бою, і командували боєм на рівні роти свідчить про те, що молодші командири не справлялися. Полковники РФ були змушені здійснювати кризове управління. Звичайно, чим й скористалася наша розвідка та наші артилеристи, які знищили цих полковників, деморалізуючи особовий склад РФ", - підсумував речник.

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