Втрата полковників - маркер катастрофічної ситуації армії РФ на Бахмутському напрямку, - Череватий
Знищення полковників РФ деморалізуючи вплинуло на армію противника.
Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
"Втрата полковників на полі бою - це маркер катастрофічної ситуації російської армії на Бахмутському напрямку. До недавнього часу монополістом у Бахмуті був Пригожин зі своїм злочинним угрупованням. Пригожин взагалі погрожував усю Донеччину захопити. Величезні втрати на Бахмутському напрямку змусили Пригожина залучити регулярні війська Росії, повітряно-десантні та мотострілецькі підрозділи окупанта. Але вони не були готові до бойових дій", - зазначив він.
За словами Череватого, молодші офіцери РФ вже не справляються з командуванням. Офіцерам рівня полковника доводиться керувати ситуацією на полі бою.
"Саме те, що кілька офіцерів вищого складу були на полі бою, і командували боєм на рівні роти свідчить про те, що молодші командири не справлялися. Полковники РФ були змушені здійснювати кризове управління. Звичайно, чим й скористалася наша розвідка та наші артилеристи, які знищили цих полковників, деморалізуючи особовий склад РФ", - підсумував речник.
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Хотіли "павтарить - павтарили"
Мріяли про весну 45-го, а "павтарили" літо 41-го, коли полковники з залишків своіх полків та бригад збирали роту та вели у бій.
Або стрілялися. Теж непоганий варіант.