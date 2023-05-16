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Росіяни на окупованих територіях вимагають хабарі за відстрочення від мобілізації, - ЦНС

росіяни

На тимчасово окупованих територіях України ворог продовжує примусову мобілізацію. Проте росіяни пропонують місцевим мешканцям відстрочення за хабар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національног спротиву. 

Зазначається, що росіяни перетворили примусово мобілізацію на тимчасово окупованих територіях на засіб заробітку на місцевих мешканцях.

Як пише ЦНС, посилаючись на Генштаб ЗСУ, після затримання в ході першої установчої бесіди окупанти вимагають від громадян грошову винагороду за відстрочення від мобілізації.

Осіб, які відмовляються від сплати хабаря, або не мають необхідної суми коштів, окупанти відправляють до польових таборів для проходження прискореного курсу загальновійськової підготовки.

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Раніше повідомлялося, що мешканцям тимчасово окупованих територій Запорізької області погрожуть відключенням ссвітла, якщо вони не отримають паспорт РФ. 

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16.05.2023 19:56 Відповісти
 
 