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"Кремль, напевно, зрадіє такому результату", - МЗС про відновлення авіасполучення між Грузією та Росією

мзс

В той час як весь світ ізолює агресора, Грузія намагається налагодити з ним стосунки, хоча 20% грузинської території досі окуповані РФ.

Про це спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ. 

"Світ ізолює Росію, щоб змусити її припинити війну, але Грузія вітає російські авіалінії та відправляє до Москви свої. При цьому 20% території Грузії залишаються безкарно окупованими Росією. Кремль, напевно, зрадіє такому результату", - написав Ніколенко.

Читайте: У Грузії назвали звернення Зеленського щодо Саакашвілі спробою втягнути країну в війну, в МЗС України закликали уникати спекуляцій

Нагадаємо, 10 травня російський диктатор Володимир Путін видав указ, яким скасував візовий режим для громадян Грузії. Також він зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії. Зурабішвілі назвала це "провокацією" та запропонувала "запровадити тримісячні візи" для росіян. Голова правлячої партії Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна не запроваджуватиме прямі санкції проти РФ. МЗС України назвало курс Грузії, 20 % території окуповані РФ, "угодою з дияволом".

Із 17 травня російська компанія "Азимут" зможе здійснювати прямі перельоти з Москви до Тбілісі. Ще п’ять компаній чекають на дозвіл.

Грузія (1844) МЗС (4113) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+17
в Грузии не осталось гордых грузин. Гордые грузины сейчас либо в ВСУ, либо в тюрьмах. Как можно терпеть такую позорную власть? Аналогичную нашему Бандюковичу
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16.05.2023 17:21
+11
Є справжні:горді, незалежні, справедливі Грузіни. А не це лайно котре приймає ткі рішення. Та і те лайно котро опустивши вуха підкорюєця.
Грузини ви белоруси 2.0
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16.05.2023 17:22
+10
Так давайте преподадим им урок.

Издадите комьюнике, что до 2033 Грузия никогда не получит статуса кандидата на членство в ЕС. Пускай заранее знают, что они уже навсегда в ближайшее время потеряли возможность вступить в ЕС. Это лучше всего подхлестнет народ выступить против прокацапской власти. И действуйте хитро, по-умному, а не как тупые бараны. Найдите в грузинском вине или минералки опасное вещество, которое при приеме внутрь вымывает калий из крови. Называется h2o. И введите эмбарго на полгода. Если Грузия захочет оспорить это эмбарго - то добро пожаловать в европейский суд. Но прежде чем подать свое заявление в суд, необходимо от и до ответить по всем предыдущим искам, которые поданы против них. Иначе нельзя (та я понимаю, что ряд алчных юридических фирм все равно будут их представлять, но их за это тоже нужно наказать, сжечь их офис, например, сначала ночью, а если не поймут, то и днем). И Грузия никогда не сможет оспорить это эмбарго и все последующие, так как они уже десятки раз помогали обходить санкции, то же обслуживание кацапского самолета перед вылетом есть нарушение санкций. Рубите им авиасообщение с Европой и отключайте всю электронику на самолетах и обслуживающей технике, какую сможете отключить удаленно.
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16.05.2023 17:32
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Що не окупували зброєю, окупували підкупом.
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16.05.2023 17:21 Відповісти
близько до сказаного колись одним турком, після невдач у їх війнах на заході -"мы завоюем Запад животами наших женщин" (С)
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16.05.2023 17:41 Відповісти
в Грузии не осталось гордых грузин. Гордые грузины сейчас либо в ВСУ, либо в тюрьмах. Как можно терпеть такую позорную власть? Аналогичную нашему Бандюковичу
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16.05.2023 17:21 Відповісти
Є справжні:горді, незалежні, справедливі Грузіни. А не це лайно котре приймає ткі рішення. Та і те лайно котро опустивши вуха підкорюєця.
Грузини ви белоруси 2.0
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16.05.2023 17:22 Відповісти
скоро в одєкабе....
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16.05.2023 17:25 Відповісти
Ну очевидно шо найближчим часом грузія літатиме в мразійську *********, але не літатиме по світу.
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16.05.2023 17:29 Відповісти
Мабуть буряти закінчилися, пішли грузини...
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16.05.2023 17:29 Відповісти
Так давайте преподадим им урок.

Издадите комьюнике, что до 2033 Грузия никогда не получит статуса кандидата на членство в ЕС. Пускай заранее знают, что они уже навсегда в ближайшее время потеряли возможность вступить в ЕС. Это лучше всего подхлестнет народ выступить против прокацапской власти. И действуйте хитро, по-умному, а не как тупые бараны. Найдите в грузинском вине или минералки опасное вещество, которое при приеме внутрь вымывает калий из крови. Называется h2o. И введите эмбарго на полгода. Если Грузия захочет оспорить это эмбарго - то добро пожаловать в европейский суд. Но прежде чем подать свое заявление в суд, необходимо от и до ответить по всем предыдущим искам, которые поданы против них. Иначе нельзя (та я понимаю, что ряд алчных юридических фирм все равно будут их представлять, но их за это тоже нужно наказать, сжечь их офис, например, сначала ночью, а если не поймут, то и днем). И Грузия никогда не сможет оспорить это эмбарго и все последующие, так как они уже десятки раз помогали обходить санкции, то же обслуживание кацапского самолета перед вылетом есть нарушение санкций. Рубите им авиасообщение с Европой и отключайте всю электронику на самолетах и обслуживающей технике, какую сможете отключить удаленно.
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16.05.2023 17:32 Відповісти
І 100 відсотків за нинішньої влади, та і мовчазної згоди народу. Рабсея зробить з них белорусь.хоча вже майже зробила
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16.05.2023 17:36 Відповісти
Georgia is a tiny country which is not, and will never be, self-sufficient. It needs tourists and somewhere to sell its wine and fruit to. Germans and Brits are not exactly flocking to Tbilisi and Batumi. Even when its infrastructure is developed enough to more or less meet European standards, it will still be competing against the likes of Italy, Spain and its neighbor Turkey. A tall order. Georgia simply cannot close itself to the market up North, or it will simply plunge into misery without exit or hope. The economy has to get money somewhere, and that money is readily available.
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16.05.2023 17:35 Відповісти
Go f yourself russian pig. You could've said the same thing about Australia back in 1939. Go and die, russian moron. Путин *****!
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16.05.2023 17:42 Відповісти
отакої... вітязі в обісраній щурячій шкурі
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16.05.2023 17:44 Відповісти
Грузини, що працюють у сфері послуг: кафе, нерухомість, крамниці, лікарні, спа салони і т.д. з напливом кацапні збільшили свої доходи, тому й забули війну з кацапнею. Гірка правда, але для багатьох гроші на першому місці, а честь і гідність на другому (((
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16.05.2023 18:13 Відповісти
Ну, в каком то смысле я их могу понять. Они против мокшан на прямую как мы не выстоят. Даже с военной помощью. Другое дело что они засцали даже сейчас, когда лапти слабы как никогда, отстоять свое. А сейчас очень подходящий шанс это сделать. Возможно единственный. окно возможностей скоро закроется и Грузия останется один на один с рахой. Хоть и слабой, но даже того что от рахи останется после войны с нами хватит чтобы добиться маленькой и быстрой победы, которая очень нужна будет, после проигранного и позорного "эсвэо" для взбодрения ватного лехтората.
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16.05.2023 18:18 Відповісти
Це ментальність кавказця.

Ось чеченець Хусейн Джамбетов, від режиму кадирова ховався біженцем в Бельгії, з липня 2022 року воював за Україну, взяв позивний "Бандера", створював батальйон Ічкерія, а тепер роздає інтерв'ю із Чечні, на руці годинник з рашистським символом z.
https://www.youtube.com/watch?v=jwanITeXVnQ
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16.05.2023 18:19 Відповісти
блд...грузинський іспанський сором!
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16.05.2023 18:49 Відповісти
Грузинам це дорого обійдесья як репутацією так і санкціями тим паче їх вже попередили.
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16.05.2023 18:50 Відповісти
Фу, політичні простітутки...
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16.05.2023 19:09 Відповісти
Муд аки, разом з прибічниками )(уйла, раділи коли воняшвілівська мерзота арештовувала Саакашвілі, тому що він виступав проти корупції в українській владі. Зараз воняшвілі, зраджуючи народ Грузії, посилюють співпрацю з )(уйлостаном, але ті ж муд аки вже не раді. Свободу Саакашвілі! Слава Грузинському Легіону! Слава ЗСУ і Валерію Залужному!
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16.05.2023 20:12 Відповісти
 
 