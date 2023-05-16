"Кремль, напевно, зрадіє такому результату", - МЗС про відновлення авіасполучення між Грузією та Росією

В той час як весь світ ізолює агресора, Грузія намагається налагодити з ним стосунки, хоча 20% грузинської території досі окуповані РФ.

Про це спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Світ ізолює Росію, щоб змусити її припинити війну, але Грузія вітає російські авіалінії та відправляє до Москви свої. При цьому 20% території Грузії залишаються безкарно окупованими Росією. Кремль, напевно, зрадіє такому результату", - написав Ніколенко.

Читайте: У Грузії назвали звернення Зеленського щодо Саакашвілі спробою втягнути країну в війну, в МЗС України закликали уникати спекуляцій

Нагадаємо, 10 травня російський диктатор Володимир Путін видав указ, яким скасував візовий режим для громадян Грузії. Також він зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії. Зурабішвілі назвала це "провокацією" та запропонувала "запровадити тримісячні візи" для росіян. Голова правлячої партії Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна не запроваджуватиме прямі санкції проти РФ. МЗС України назвало курс Грузії, 20 % території окуповані РФ, "угодою з дияволом".

Із 17 травня російська компанія "Азимут" зможе здійснювати прямі перельоти з Москви до Тбілісі. Ще п’ять компаній чекають на дозвіл.