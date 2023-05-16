"Кремль, напевно, зрадіє такому результату", - МЗС про відновлення авіасполучення між Грузією та Росією
В той час як весь світ ізолює агресора, Грузія намагається налагодити з ним стосунки, хоча 20% грузинської території досі окуповані РФ.
Про це спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Світ ізолює Росію, щоб змусити її припинити війну, але Грузія вітає російські авіалінії та відправляє до Москви свої. При цьому 20% території Грузії залишаються безкарно окупованими Росією. Кремль, напевно, зрадіє такому результату", - написав Ніколенко.
Нагадаємо, 10 травня російський диктатор Володимир Путін видав указ, яким скасував візовий режим для громадян Грузії. Також він зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії. Зурабішвілі назвала це "провокацією" та запропонувала "запровадити тримісячні візи" для росіян. Голова правлячої партії Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна не запроваджуватиме прямі санкції проти РФ. МЗС України назвало курс Грузії, 20 % території окуповані РФ, "угодою з дияволом".
Із 17 травня російська компанія "Азимут" зможе здійснювати прямі перельоти з Москви до Тбілісі. Ще п’ять компаній чекають на дозвіл.
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Грузини ви белоруси 2.0
Издадите комьюнике, что до 2033 Грузия никогда не получит статуса кандидата на членство в ЕС. Пускай заранее знают, что они уже навсегда в ближайшее время потеряли возможность вступить в ЕС. Это лучше всего подхлестнет народ выступить против прокацапской власти. И действуйте хитро, по-умному, а не как тупые бараны. Найдите в грузинском вине или минералки опасное вещество, которое при приеме внутрь вымывает калий из крови. Называется h2o. И введите эмбарго на полгода. Если Грузия захочет оспорить это эмбарго - то добро пожаловать в европейский суд. Но прежде чем подать свое заявление в суд, необходимо от и до ответить по всем предыдущим искам, которые поданы против них. Иначе нельзя (та я понимаю, что ряд алчных юридических фирм все равно будут их представлять, но их за это тоже нужно наказать, сжечь их офис, например, сначала ночью, а если не поймут, то и днем). И Грузия никогда не сможет оспорить это эмбарго и все последующие, так как они уже десятки раз помогали обходить санкции, то же обслуживание кацапского самолета перед вылетом есть нарушение санкций. Рубите им авиасообщение с Европой и отключайте всю электронику на самолетах и обслуживающей технике, какую сможете отключить удаленно.
Ось чеченець Хусейн Джамбетов, від режиму кадирова ховався біженцем в Бельгії, з липня 2022 року воював за Україну, взяв позивний "Бандера", створював батальйон Ічкерія, а тепер роздає інтерв'ю із Чечні, на руці годинник з рашистським символом z.
https://www.youtube.com/watch?v=jwanITeXVnQ
грузинськийіспанський сором!