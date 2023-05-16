Пленум Верховного суду висловив недовіру Князєву та достроково позбавив його статусу очільника ВС

Пленум Верховного суду висловив недовіру голові Суду Князєву та достроково позбавив його статусу очільника ВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Судді зібралися на новий пленум і ухвалили рішення таємним голосуванням. 140 суддів із 142 підтримали подання. При цьому затриманий у справі про отримання хабаря Всеволод Князєв все ще залишається суддею. Далі справа за Вищою радою правосуддя – вона вирішуватиме, чи відсторонити його", - пише видання.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі у 2,7 млн доларів.

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