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Пленум Верховного суду висловив недовіру Князєву та достроково позбавив його статусу очільника ВС

суд,верховний

Пленум Верховного суду висловив недовіру голові Суду Князєву та достроково позбавив його статусу очільника ВС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Судді зібралися на новий пленум і ухвалили рішення таємним голосуванням. 140 суддів із 142 підтримали подання. При цьому затриманий у справі про отримання хабаря Всеволод Князєв все ще залишається суддею. Далі справа за Вищою радою правосуддя – вона вирішуватиме, чи відсторонити його", - пише видання.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі у 2,7 млн доларів.

Також дивіться: Верховний Суд зібрався на позачергове засідання та ініціював висловлення недовіри голові Князєву. ВIДЕО

Автор: 

Верховний Суд (1188) Князєв Всеволод (120)


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Топ коментарі
+44
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16.05.2023 17:33
+19
А й справді: дуже оперативно. Щось підозріло...
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16.05.2023 17:35
+17
Князєв був адвокатом і в 2013 за правління Януковича став суддею а в 2021 році при Зеленському його обрали головою верховного суду але винен у всьому Порошенко.
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16.05.2023 18:49
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Пленум попереду всієі планети .
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16.05.2023 17:28 Відповісти
А й справді: дуже оперативно. Щось підозріло...
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16.05.2023 17:35 Відповісти
Всі судді Верховного Суду мають скласти свої повноваження достроково! Цьому складу Верховного Суду, який обрав корупційне чмо своїм керівником - немає жодної довіри! Ви що не бачили за яке корумповане гівно ви голосували, муда ки?
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16.05.2023 18:43 Відповісти
всі 3 речами на виxід я думаю там всі кня3еви
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16.05.2023 19:45 Відповісти
Так це одна банда і гроші вони явно делили між собою
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16.05.2023 19:53 Відповісти
Напевне розібрали як на партсобранії, поставілі на від, взялі на порукі.
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16.05.2023 17:42 Відповісти
спасли свою шкуру Хитросделанные , типа они ни при чем ?
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16.05.2023 18:08 Відповісти
"Вища рада правосуддя" це зермак ?
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16.05.2023 18:18 Відповісти
Орли Портнова .
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16.05.2023 18:21 Відповісти
Зермак - то Найвища рада, там 3 ляма баксiв - це кiшеньковi грошi
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16.05.2023 20:56 Відповісти
Але два однодумці князєва є...
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16.05.2023 18:36 Відповісти
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16.05.2023 17:33 Відповісти
Князєва призначав Порошенко. Так що будьте обережні в даних опусах...
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16.05.2023 18:25 Відповісти
а решта..., теж Порошенко винний?
доречi.....то чого ж Князєва вiдразу не звiльнив лютий "патрiот" зеленський?
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16.05.2023 18:31 Відповісти
Не знаю. Може тому, що згідно закону "Про статус суддів" суддя вибирається строком на 10 років?
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16.05.2023 18:36 Відповісти
б-ггггг...... де Закон i де зеленський! ))
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16.05.2023 18:46 Відповісти

коли обкурився краще нічого не пиши
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16.05.2023 18:39 Відповісти
Князєв був адвокатом і в 2013 за правління Януковича став суддею а в 2021 році при Зеленському його обрали головою верховного суду але винен у всьому Порошенко.
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16.05.2023 18:49 Відповісти
ну а это при чем: абы засветится и напомниться- помним все
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16.05.2023 19:34 Відповісти
БРЕХНЯ !
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16.05.2023 19:56 Відповісти
В. Князев - украинский юрист и судья. Председатель Верховного суда Украины с 1 декабря 2021 года
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16.05.2023 20:18 Відповісти
Цар не дуже добрий, а дуже хоробрий!
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16.05.2023 20:43 Відповісти
Хто ж тепер черговий чесний? ОПЗе вже визначилось?
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16.05.2023 17:34 Відповісти
Щоб брати хабарі голова не потрібна, достатньо і рук.... Хороший організм... - живучий...
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16.05.2023 17:36 Відповісти
Еее нііі, руки беруть, а голова думає с ким ділитися.
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16.05.2023 17:41 Відповісти
Сам Князев хоть не обиделся?
Может ему психолога надо?
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16.05.2023 17:39 Відповісти
А вы члены суда значит все белые и пушистые? Шо ж вы так со своим коллегой.? Ну взял, с кем не бывает! Пацан шёл к успеху, а вы прямо на взлёте крылья рубите…. А среди вас шо боксовых миллионеров нету? Шо то сомнения меня мучают….
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16.05.2023 17:42 Відповісти
прозріли! чудо!
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16.05.2023 18:31 Відповісти
подельніки сдали .. хоч самі лишуться біля корита
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16.05.2023 17:42 Відповісти
Ничего, найдёшь себе другого, честного.
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16.05.2023 17:46 Відповісти
Як говорив мій батько-" Не вмієш красти, то працюй за платню."
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16.05.2023 17:47 Відповісти
Така оперативність викликає сумніви !
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16.05.2023 17:55 Відповісти
А хтось розказує - "підвищити зарплатню, щоб не брали".... то яка має бути зарплатня, щоб від 2,7 млн баксів відмовитися?
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16.05.2023 17:56 Відповісти
Залякані ОПою шакали проскандували «Акєла прохманулся!»
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16.05.2023 18:01 Відповісти
Видимо с Ермаком, либо поругался, или не поделился.
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16.05.2023 18:03 Відповісти
Кажуть що саме він Лероса виправдав - хто зна хто зна?
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16.05.2023 19:23 Відповісти
Разогнать всех.А все судебные дела вести в США и Евросоюзе. Набрать полностью новых судей подготовленных на Западе. С нуля. 5 лет можно потерпеть.
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16.05.2023 18:13 Відповісти
Новгородці свого часу теж зі сторони запросили... Рюриковичів
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16.05.2023 19:36 Відповісти
Новгорода ще не було а новгородці вже вспіли запросили Рюрика який є сам легендарною персонажем( не кшталт Ахілла) .
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16.05.2023 22:35 Відповісти
Голову ВС усунено. Справу можна закривати.Нікому вже не цікаво,як там було на справді. Справа до суду не дійде....
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16.05.2023 18:15 Відповісти
ІНША ДУМКА



Вільна Україна

@V_Terron

·

https://twitter.com/V_Terron/status/1658469698202394625 1 ч

Читаю новини, й як виявляється не все чисто у справі Князева, хабар то підкинули. цей суддя виправдав Лероса за фак зеленому, не дав орку з держдуми захопити ГОК й так ще багато чого, тому якрмак й затіяв це кіно, час покаже, думаю правда все одно спливе.
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16.05.2023 18:25 Відповісти
В нас все може бути!
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16.05.2023 19:24 Відповісти
навряд чи хабар підкинули, якщо його передавали частинами по ~$500тис. Це ж не за один раз "підкидували"... ІМНО, вся справа в тому, що не все одному Князєву мало перепасти...
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16.05.2023 20:13 Відповісти
А были предыдущие части?
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16.05.2023 20:47 Відповісти
пдораси звільнили пдораса.
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16.05.2023 18:25 Відповісти
А що ж то він мав порішати таке що хтось ''відстібнув'' аж такого хабариська?
І ще запитання, -а хто на такий хабарище розщедрився? І чому про отого давальника хабаря а ні слова. Адже той хто дає хабаря теж несе відповідальність. А може це підстава (я продажних корумпованих суддів не захищаю!) . Щось це все хрєнового пахне.
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16.05.2023 18:34 Відповісти
А раніше висловлював йому ж довіру. Цю зграю треба змітати нижче нульової відмітки. Пішли тези "кидає тінь на суд", "треба повернути довіру до суду". А що там ще з однією корпорацією, 900 000 $ це оплата за адвокатські послуги - написання процесуальних документів, участь у судах і т.інше. Нехили гонорари. Є інформація що таким же чином вирішувалсиь справи по областях по всій Україні.
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16.05.2023 18:42 Відповісти
Обісралося чмо. 700 тисяч було мало? В жодній європейській країні немає таких зарплат у суддів. Може десь в бананових країнах хіба що.
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16.05.2023 18:56 Відповісти
ТАМ ПЛЕНУМ ВСІЯ ЗРАДНИКІВ. ЇХ ВСІХ ПОТРУСИТИ ПОЛК ОПЛОТІВ МОЖНА КУПИТИ ЗА ДЕНЬ.
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16.05.2023 19:02 Відповісти
То хто ж тепер буде довіряти такому суду, йому й так довіри не було.
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16.05.2023 19:04 Відповісти
ОДЕЯЛО В КЛЕТОЧКУ И НОСИЛКИ ПРИГОТОВИЛИ ???
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16.05.2023 19:05 Відповісти
"Я правильно зрозумів, що гроші, знайдені НАБУїнами у Всеволода Князева, голові Верховного Суду передали представники адвокатського об'єднання «Ілляшев і партнери» за рішення Великої Палати від 19 квітня 2023 року на користь Костянтина Жеваго в справі про визнання недійсним договору купівлі-продажу 40,19% акцій ПрАТ «Полтавський ГЗК»? А операцію по викриттю Князева замовив та оплатив НАБУ Ігор Коломойський, який намагався забрати в Жеваго ці акції і який перед тим купив на свою користь рішення Північного апеляційного господарського суду?"

https://t.me/volodymyrboyko/4359
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16.05.2023 19:08 Відповісти
а чи не припускаєте ви того, що цей удар беня наніс не стільки по Князєву, як по Єрмаку?
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16.05.2023 20:16 Відповісти
Ні. "І ще один фактор. Хто зараз отримав важелі кошмарити Верховний Суд? Єрмак і Татаров."(Адвокат Гуміров)
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16.05.2023 21:55 Відповісти
Писали, що у нього були якісь розбірки з одним із замів ОП
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16.05.2023 19:12 Відповісти
Із заступником Єрмака Андрієм Смирновим.
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16.05.2023 19:20 Відповісти
цікаво де мічені приблизно 2,5 млн з 3-х ???
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16.05.2023 19:22 Відповісти
щось не віриться,
мабуть завтра назад приймуть цього під@ра
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16.05.2023 20:00 Відповісти
мля, яка рада, тюрма і воші, це в кращому випадку
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16.05.2023 20:10 Відповісти
Хроника одного президента, ‎16.‎05.‎2023

Зеленський вперше посварився з Єрмаком. Юридична структура, якою Єрмак прикривав свою діяльність лобіста, потрапила в кримінальну справу по справі голови Верховного суду Князєва і не дивлячись на прохання Єрмака, Зеленський став втручатись.
**************

Адвокатська контора, яка причетна до хабарництва суддям - вона д'єрмакова?
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16.05.2023 20:15 Відповісти
В Україні 196 судді ВС + судді 18 КС при 35 млн. населення США 9 суддів ВС там же і КС населення 332 млн які реформи проводить влада України за 30 років
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16.05.2023 20:43 Відповісти
..і шо?.. - 142 хвойди оберуть нову мадам зі свого кварталу зелених ліхтарів, яку порадить ОПа дермака
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16.05.2023 20:45 Відповісти
это спящий агент мацковии
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16.05.2023 21:26 Відповісти
Із грязі в князі, а потім в тюрязі ...
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16.05.2023 22:24 Відповісти
Это всего лишь один яркий пример того, что "судебная" система в Украине не подлежит реформированию, а должна быть полностью ликвидирована и создана занова (на других принципиально отличных принципах), а такого недорозумения как "прокуратура" вообще не должно существовать в нормальной системе государства!
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17.05.2023 00:57 Відповісти
 
 