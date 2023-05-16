Пленум Верховного суду висловив недовіру Князєву та достроково позбавив його статусу очільника ВС
Пленум Верховного суду висловив недовіру голові Суду Князєву та достроково позбавив його статусу очільника ВС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Судді зібралися на новий пленум і ухвалили рішення таємним голосуванням. 140 суддів із 142 підтримали подання. При цьому затриманий у справі про отримання хабаря Всеволод Князєв все ще залишається суддею. Далі справа за Вищою радою правосуддя – вона вирішуватиме, чи відсторонити його", - пише видання.
Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі у 2,7 млн доларів.
Топ коментарі
+44 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар16.05.2023 17:33
+19 Tommy Lee
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+17 Isaienko Vlad
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доречi.....то чого ж Князєва вiдразу не звiльнив лютий "патрiот" зеленський?
коли обкурився краще нічого не пиши
Может ему психолога надо?
Вільна Україна
@V_Terron
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https://twitter.com/V_Terron/status/1658469698202394625 1 ч
Читаю новини, й як виявляється не все чисто у справі Князева, хабар то підкинули. цей суддя виправдав Лероса за фак зеленому, не дав орку з держдуми захопити ГОК й так ще багато чого, тому якрмак й затіяв це кіно, час покаже, думаю правда все одно спливе.
І ще запитання, -а хто на такий хабарище розщедрився? І чому про отого давальника хабаря а ні слова. Адже той хто дає хабаря теж несе відповідальність. А може це підстава (я продажних корумпованих суддів не захищаю!) . Щось це все хрєнового пахне.
https://t.me/volodymyrboyko/4359
мабуть завтра назад приймуть цього під@ра
Зеленський вперше посварився з Єрмаком. Юридична структура, якою Єрмак прикривав свою діяльність лобіста, потрапила в кримінальну справу по справі голови Верховного суду Князєва і не дивлячись на прохання Єрмака, Зеленський став втручатись.
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Адвокатська контора, яка причетна до хабарництва суддям - вона д'єрмакова?