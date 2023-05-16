Україна має організувати вільні та чесні вибори, - президент ПАРЄ Кокс
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс вважає необхідним проведення Україною парламентських і президентських виборів навіть за умови воєнного стану.
Про це Кокс заявив в інтерв'ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.
Президент ПАРЄ визнає, що в Україні зараз воєнний стан і конституція не дозволяє проводити вибори за цих умов.
"Тож це вам треба розв’язати цей виклик" – зазначив Кокс. "Це не наше питання – вказувати, як це зробити, але звісно, Україна має організувати вільні та чесні вибори. Бо це ваше зобов’язання за статутом Ради Європи. І звичайно, ви це зробите" – наголосив він.
Водночас президент ПАРЄ визнав, що організація виборів буде вкрай важкою, однак, за його словами, є приклади інших країн, зокрема, Туреччини, яка спромоглася провести вибори після руйнівного землетрусу.
"Перемогти у війні, пережити це вторгнення – це вже неймовірний виклик. Але відновити, посилити, відбудувати країну, дотримуючи при цьому правила демократії, верховенство права та права людини – це виклик лишатиметься з вами на багато років вперед. Але ви маєте здолати цей виклик" – стверджує Кокс.
"Бо якщо ви це не зробите, то у вас самих виникне питання – так а що ж ми захищали у цій війні, яку Росія розв’язала проти України?" – запитав він.
За його словами, є приклади інших країн, які організовували належне голосування на виборах за кордоном. Крім того, існує можливість голосування через інтернет.
"Не буде жодних претензій до України, якщо вибори будуть не ідеальними. Але якщо ви не проведете вибори – то у всіх будуть до вас запитання. Демократія – це звичайно, не тільки вибори. Але без виборів демократія неможлива" – підкреслив президент ПАРЄ.
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Запомни, зелебот - ты ничтожная продажная шавка, за копейки продаёшь свою собственную страну, и своё же собственное будущее. Это позорно. И за это могут набить лицо, возможно, ногами.
По- друге, прокацапська пліснява і чесні вибори- речі несумісні.
По его словам, несмотря на невозможность ядерного взрыва от сбития "Кинжалов" в воздухе, все же может существовать угроза радиоактивного заражения.
Твое дело парашу останавливать, что бы она не разрушала Европу.
А не грозить пальцем Украине, которая эту Европу сейчас и защищает.
Людина, яка вказує, що треба проводити вибори під час воєнного стану, коли права людей суттево урізані у законний спосіб, є або ідіотом, або провокатором!
І чи може бути впевненість, що "мудрий нарід", який привів Володимира "Треба Перестати Стріляти" Zеленського до влади, знову не обере якийсь шмат лайна? Нагадаю, що той же "нарід" обрав, прости Господи, бандюковича після Ющенка, а 3еленського - після Порошенка.
Є сумніви, що "нарід" під стресом майже півторарічної війни не обере ще більшого колаборанта рашистів.
вони там взагалі розуміють що таке війна?
півкраїни не на своєму місці,
війну поставити на паузу для виборів
"Тож це вам треба розв'язати цей виклик" - зазначив Кокс.
Ці слова можна цілком розуміти як натяк українській владі:
годі волинити з наступом, у вас вже достатньо зброї, вломіть пестюлів оркам та відновіть кордони станом на 1991 рік!
Відмініть "військовий стан" і прведіть декмократичні парламентські та президентські вибори.
У ВОВИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПІСЛЯ ЦИХ СЛІВ СРАЧКА ПОЧАЛАСЯ 😆
Бо з новою владою прозеленьським всім буде тюрьма, що буде проявом справедливості