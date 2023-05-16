УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6296 відвідувачів онлайн
Новини
14 438 141

Україна має організувати вільні та чесні вибори, - президент ПАРЄ Кокс

кокс

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс вважає необхідним проведення Україною парламентських і президентських виборів навіть за умови воєнного стану.

Про це Кокс заявив в інтерв'ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

Президент ПАРЄ визнає, що в Україні зараз воєнний стан і конституція не дозволяє проводити вибори за цих умов.

"Тож це вам треба розв’язати цей виклик" – зазначив Кокс. "Це не наше питання – вказувати, як це зробити, але звісно, Україна має організувати вільні та чесні вибори. Бо це ваше зобов’язання за статутом Ради Європи. І звичайно, ви це зробите" – наголосив він.

Водночас президент ПАРЄ визнав, що організація виборів буде вкрай важкою, однак, за його словами, є приклади інших країн, зокрема, Туреччини, яка спромоглася провести вибори після руйнівного землетрусу.

"Перемогти у війні, пережити це вторгнення – це вже неймовірний виклик. Але відновити, посилити, відбудувати країну, дотримуючи при цьому правила демократії, верховенство права та права людини – це виклик лишатиметься з вами на багато років вперед. Але ви маєте здолати цей виклик" – стверджує Кокс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламентські вибори цієї осені не відбудуться, якщо на той момент діятиме воєнний стан, - Зеленський

"Бо якщо ви це не зробите, то у вас самих виникне питання – так а що ж ми захищали у цій війні, яку Росія розв’язала проти України?" – запитав він.

За його словами, є приклади інших країн, які організовували належне голосування на виборах за кордоном. Крім того, існує можливість голосування через інтернет.

"Не буде жодних претензій до України, якщо вибори будуть не ідеальними. Але якщо ви не проведете вибори – то у всіх будуть до вас запитання. Демократія – це звичайно, не тільки вибори. Але без виборів демократія неможлива" – підкреслив президент ПАРЄ.

Також читайте: Вибори до Ради відбудуться одразу після припинення воєнного стану, - Стефанчук

Автор: 

вибори (6687) ПАРЄ (848) Кокс Тіні (24)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+38
Захід вже починає розуміти куди Україна прямує з такою владою. Це добре.
показати весь коментар
16.05.2023 17:37
+33
Какие выборы в условиях е@ломарафона? Где свобода слова и СМИ? Разве что на Цензоре.
показати весь коментар
16.05.2023 17:36
+32
що буде з "єдиним телемарафоном"?якщо залишити все як є вибори будуть не легітимні через узурпацію ЗМІ однією політичною силою.
показати весь коментар
16.05.2023 17:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Кокс був міцний.
показати весь коментар
16.05.2023 18:16 Відповісти
ох а зелеботов набежало...

Запомни, зелебот - ты ничтожная продажная шавка, за копейки продаёшь свою собственную страну, и своё же собственное будущее. Это позорно. И за это могут набить лицо, возможно, ногами.
показати весь коментар
16.05.2023 18:20 Відповісти
Послухайте саме інтерв'ю, він каже про вибори після війни, а в тексті всё перекрутили
показати весь коментар
16.05.2023 18:20 Відповісти
Читай уважніше: "Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс вважає необхідним проведення Україною парламентських і президентських виборів навіть за умови воєнного стану. Джерело:
показати весь коментар
16.05.2023 18:37 Відповісти
А в интервью он говорит что после войны выборы или во время войны? Откуда редакторы текст перепечатывают ? Если текст отличается от реально сказаных слов то это серьёзное искажение текста.Я бы уже их с работы выгнал за такой ляп
показати весь коментар
16.05.2023 18:39 Відповісти
По- перше, війна.
По- друге, прокацапська пліснява і чесні вибори- речі несумісні.
показати весь коментар
16.05.2023 18:23 Відповісти
Що таке "прокацапська пліснява" і що тепер? Зовсім ніколи виборів не проводити?
показати весь коментар
16.05.2023 18:38 Відповісти
Вслучае сбития украинскими силами ПВО/ПРО https://telegraf.com.ua/kiev/2023-05-16/5791425-usi-kindzhali-letili-na-kiiv-viyskovi-rozpovili-novi-detali-nichnoi-ataki российских ракет Х-47М2 "Кинжал" , несущих ядерный заряд, собственно ядерного взрыва не будет, но есть другая угроза.
По его словам, несмотря на невозможность ядерного взрыва от сбития "Кинжалов" в воздухе, все же может существовать угроза радиоактивного заражения.
показати весь коментар
16.05.2023 18:25 Відповісти
это я вам говорю как Эксперд
показати весь коментар
16.05.2023 18:27 Відповісти
Кокс точно под коксом
показати весь коментар
16.05.2023 18:27 Відповісти
хто Я ?
показати весь коментар
16.05.2023 18:30 Відповісти
Чмокни гнусавого в УЙ і буде тобі щастя раб зелений 🤮
показати весь коментар
17.05.2023 09:35 Відповісти
не нюхаю с пятого класса
показати весь коментар
16.05.2023 18:31 Відповісти
Сміх крізь сльози!! Якщо уявити те що воно ляпнуло, то це виходить просто чорний гумор: приходять люди на дільниці голосувати за чесні вибори : скалічені у лікарнях, , члени комісії лазять по підвалах і вишукують людей, військових знімають з передової, або член комісії лазить по окопах і посадках , а паралельно по скупченню людей прилітають снаряди.... Цікаво вибори відбулися чесні?!
показати весь коментар
16.05.2023 18:30 Відповісти
Он точно наркоман .
показати весь коментар
16.05.2023 18:37 Відповісти
Кокс ты чё кацап или реально под коксом ? Это только на рассии выборы проводят без людей . В Украине 10 миллионов внутренних и 10 миллионов за границей переселенцев ,летают ракеты , военное положение ...
показати весь коментар
16.05.2023 18:36 Відповісти
Хтось нюхне коксу, і проведе самі чесні вибори в нашій частині Галактики. Як мінімум.
показати весь коментар
16.05.2023 18:36 Відповісти
За рік багато чого зміниться. А проводити треба.
показати весь коментар
16.05.2023 18:40 Відповісти
Кокс, иди лесом!

Твое дело парашу останавливать, что бы она не разрушала Европу.

А не грозить пальцем Украине, которая эту Европу сейчас и защищает.
показати весь коментар
16.05.2023 19:54 Відповісти
У Великій Британії парламентські вибори під час Другої світової війни не проводились - остані передвоєнні відбулись у 1935 році, а перші повоєнні - 5 липня 1945 року. Це попри те, що жоден метр острову не був зайнятий противником, і єдине, що відбувалось - це авіаційні бої над Англією, і бомбардування території літаками, і ракетами.

Людина, яка вказує, що треба проводити вибори під час воєнного стану, коли права людей суттево урізані у законний спосіб, є або ідіотом, або провокатором!
показати весь коментар
16.05.2023 18:40 Відповісти
к сожалению у нас таких же идиотов то же процентов 15-20 имеется..
показати весь коментар
16.05.2023 19:55 Відповісти
Я боюсь, що виборів у нас більше не буде. Галабародька хоче стати царем і не хоче іти в тюрму.
показати весь коментар
16.05.2023 18:42 Відповісти
Мдаа, ''слуги урода'' і чесні прозорі демократичні вибори!!! Ці дві протилежності не можуть існувати в межах України.
показати весь коментар
16.05.2023 18:42 Відповісти
Це ж скільки коксу викурив Кокс, щоб думати про те, що наш поціновувач коксу здатен провести чесні вибори хоч під час воєнного стану, а хоч у мирний час?
показати весь коментар
16.05.2023 18:47 Відповісти
Стакой фамилией пусть говорит дальше... У инопланетян еще пусть выборы проведет... Или в Холланде, в кофешопе... Дурик
показати весь коментар
16.05.2023 18:47 Відповісти
В нас є марафон, які вибори? Це таке давайте зробимо вибори, щоб вдавати демократію...І так переписувати конституцію під час війни, щоб переміг знову Зеленський? Йому хтось заплатив чи що?
показати весь коментар
16.05.2023 19:20 Відповісти
Вибачте, але він довбанутий чи так? 20% території окуповано, решта 80% прострілюється будь-якої миті.
І чи може бути впевненість, що "мудрий нарід", який привів Володимира "Треба Перестати Стріляти" Zеленського до влади, знову не обере якийсь шмат лайна? Нагадаю, що той же "нарід" обрав, прости Господи, бандюковича після Ющенка, а 3еленського - після Порошенка.
Є сумніви, що "нарід" під стресом майже півторарічної війни не обере ще більшого колаборанта рашистів.
показати весь коментар
16.05.2023 19:43 Відповісти
Кокс нажрался кокса ... ему бы к доктору или на передок. сразу наступоит деноксикация...
показати весь коментар
16.05.2023 19:50 Відповісти
Нехай, особисто їде до Бахмута спостерігачем на виборчих дільницях
показати весь коментар
16.05.2023 19:55 Відповісти
**@нат чи що?
вони там взагалі розуміють що таке війна?

півкраїни не на своєму місці,
війну поставити на паузу для виборів
показати весь коментар
16.05.2023 19:58 Відповісти
Та ну нах ці "вибори" - кацапстан вже намалювався із мертветчуковою засохлою комахою.
показати весь коментар
16.05.2023 19:59 Відповісти
Президент ПАРЄ визнає, що в Україні зараз воєнний стан і конституція не дозволяє проводити вибори за цих умов.

"Тож це вам треба розв'язати цей виклик" - зазначив Кокс.

Ці слова можна цілком розуміти як натяк українській владі:
годі волинити з наступом, у вас вже достатньо зброї, вломіть пестюлів оркам та відновіть кордони станом на 1991 рік!
Відмініть "військовий стан" і прведіть декмократичні парламентські та президентські вибори.
показати весь коментар
16.05.2023 20:01 Відповісти
Я так розумію пан Кокс, дуже кортить побути на виборчій дільниці, підчас повітряної тривоги, з перспективою там задвухсотититсь. Тож велком, мені буде цікаво побачити цей цирк.
показати весь коментар
16.05.2023 21:22 Відповісти
Це він своєчасно нагадав Зеле, що він там не назавжди.
показати весь коментар
16.05.2023 21:47 Відповісти
Навіщо проводити "неідеальні вибори", у результатах яких будуть сумніви? Вибори заради виборів?
показати весь коментар
16.05.2023 22:20 Відповісти
Та на що ті вибори, так Зефіли, нехай малорос царює, на параді Перемоги хай Кіркоров з Пугачьйовой, Басковим і Шнуром співають, так зелені ?
показати весь коментар
16.05.2023 22:29 Відповісти
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс вважає необхідним проведення Україною парламентських і президентських виборів навіть за умови воєнного стану. Джерело:

У ВОВИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПІСЛЯ ЦИХ СЛІВ СРАЧКА ПОЧАЛАСЯ 😆
показати весь коментар
16.05.2023 22:27 Відповісти
кокс дебил
показати весь коментар
17.05.2023 01:53 Відповісти
Нарушение конституции - это верховенство права?
показати весь коментар
17.05.2023 08:10 Відповісти
Зелені зрадники і злодії вгризлись у владу зубами, і будуть максимально відмовлятись від виборів.
Бо з новою владою прозеленьським всім буде тюрьма, що буде проявом справедливості
показати весь коментар
17.05.2023 09:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 