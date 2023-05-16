Україна має організувати вільні та чесні вибори, - президент ПАРЄ Кокс

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс вважає необхідним проведення Україною парламентських і президентських виборів навіть за умови воєнного стану.

Про це Кокс заявив в інтерв'ю "Європейській правді", інформує Цензор.НЕТ.

Президент ПАРЄ визнає, що в Україні зараз воєнний стан і конституція не дозволяє проводити вибори за цих умов.

"Тож це вам треба розв’язати цей виклик" – зазначив Кокс. "Це не наше питання – вказувати, як це зробити, але звісно, Україна має організувати вільні та чесні вибори. Бо це ваше зобов’язання за статутом Ради Європи. І звичайно, ви це зробите" – наголосив він.

Водночас президент ПАРЄ визнав, що організація виборів буде вкрай важкою, однак, за його словами, є приклади інших країн, зокрема, Туреччини, яка спромоглася провести вибори після руйнівного землетрусу.

"Перемогти у війні, пережити це вторгнення – це вже неймовірний виклик. Але відновити, посилити, відбудувати країну, дотримуючи при цьому правила демократії, верховенство права та права людини – це виклик лишатиметься з вами на багато років вперед. Але ви маєте здолати цей виклик" – стверджує Кокс.

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"Бо якщо ви це не зробите, то у вас самих виникне питання – так а що ж ми захищали у цій війні, яку Росія розв’язала проти України?" – запитав він.

За його словами, є приклади інших країн, які організовували належне голосування на виборах за кордоном. Крім того, існує можливість голосування через інтернет.

"Не буде жодних претензій до України, якщо вибори будуть не ідеальними. Але якщо ви не проведете вибори – то у всіх будуть до вас запитання. Демократія – це звичайно, не тільки вибори. Але без виборів демократія неможлива" – підкреслив президент ПАРЄ.

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