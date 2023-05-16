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Новини
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Окупанти вантажать в Криму вкрадене українське зерно на підсанкційне сирійське судно "Souria", - Генштаб ЗСУ

souria

Російські окупанти продовжують грабувати населення України, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян.

Про це йдеться в інформації Генштабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, у місті Феодосія, у тимчасово окупованому Криму, так звана російська окупаційна "влада" намагається вивезти викрадене зерно до своїх портів, завантажуючи його на підсанкційне сирійське судно "Souria", зазначають у Генштабі.

Читайте також: Росіяни захопили собор ПЦУ в окупованому Сімферополі

Автор: 

Генштаб ЗС (6544) зерно (3119) Крим (14138) Феодосія (56)


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Топ коментарі
+3
вот и повод арестовать судно в босфоре и конфисковать...
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16.05.2023 19:20
+1
Ось якраз момент вдарити наданими ракетами великої дальності, але Шмулі лячно. А опутіннападе.
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16.05.2023 19:23
+1
А турки через Босфор пропустять ?
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16.05.2023 19:53
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вот и повод арестовать судно в босфоре и конфисковать...
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16.05.2023 19:20 Відповісти
може якийсь страховий поліс від нашестя кацапів ввести?
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16.05.2023 19:22 Відповісти
Ось якраз момент вдарити наданими ракетами великої дальності, але Шмулі лячно. А опутіннападе.
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16.05.2023 19:23 Відповісти
в кран? чи в судно?
є кращі цілі...
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16.05.2023 19:26 Відповісти
Нехай пульне в кращі цілі. Чому мовчить як риба апльод?
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16.05.2023 19:36 Відповісти
Сірійські морські судна коштують не більше ціни брухту. Це восьмі руки. Ракета буде дорожче наша коштувати.
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16.05.2023 20:18 Відповісти
Нептунов не осталось пару штук?
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16.05.2023 19:25 Відповісти
Ну чого ви - це ж зерновий коридор.
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16.05.2023 19:27 Відповісти
Рузьге! Не підставляйте Кокса: він так хоче вам довіряти, ледь не сциться!
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16.05.2023 19:34 Відповісти
А турки через Босфор пропустять ?
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16.05.2023 19:53 Відповісти
а їм то що,...гроші не пахнуть
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17.05.2023 08:53 Відповісти
Вкраденим ще ніхто не наївся. Ним можна тільки вдавитись.
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16.05.2023 19:55 Відповісти
Топить це судно.
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16.05.2023 21:45 Відповісти
бухать и воровать...воровать и бухать
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17.05.2023 08:52 Відповісти
 
 