Окупанти вантажать в Криму вкрадене українське зерно на підсанкційне сирійське судно "Souria", - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують грабувати населення України, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян.

Про це йдеться в інформації Генштабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, у місті Феодосія, у тимчасово окупованому Криму, так звана російська окупаційна "влада" намагається вивезти викрадене зерно до своїх портів, завантажуючи його на підсанкційне сирійське судно "Souria", зазначають у Генштабі.

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