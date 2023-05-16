Окупанти вантажать в Криму вкрадене українське зерно на підсанкційне сирійське судно "Souria", - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти продовжують грабувати населення України, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян.
Про це йдеться в інформації Генштабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, у місті Феодосія, у тимчасово окупованому Криму, так звана російська окупаційна "влада" намагається вивезти викрадене зерно до своїх портів, завантажуючи його на підсанкційне сирійське судно "Souria", зазначають у Генштабі.
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+3 Линкин Парк #550871
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+1 Sophia-Maria Duglass #550966
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