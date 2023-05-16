Однією з головних тем на порядку денному саміту Ради Європи буде притягнення Росії до відповідальності, - фон дер Ляєн

На саміті Ради Європи в Ісландії однією з ключових тем буде притягнення Росії до відповідальності за скоєні в Україні злочини.

Про це заявила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні у Рейк’явіку під час спільної пресконференції з прем’єр-міністеркою Ісландії Катрін Якобсдоттір, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я переконана, що саміт в Рейк’явіку відбувається у дуже правильний час. Перш за все, важливою його темою буде відповідальність Росії за злочин агресії, який вона постійно здійснює, продовжуючи війну проти України. Я дуже задоволена тим, що ми матимемо реєстр збитків (завданих Росією в Україні. – Ред.), який є важливим для встановлення справедливості", - зазначила фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що цей реєстр є також дуже важливим у контексті зусиль з відбудови України та у встановлені правосуддя щодо жертв російської агресії.

"Що стосується миру – ми маємо дуже чітку позицію. Ми рішуче підтримуємо формулу миру Президента Зеленського, яка представлена як основа... Це буде додатково обговорюватися, але очевидно, що ми дотримуватимемося принципу "Нічого про Україну без України". Україна є жертвою агресора, і саме вона має закладати основи для формули миру", - зазначила фон дер Ляєн.

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Вона нагадала, що минулого тижня зустрічалася з Президентом Зеленським, який "є дуже відкритим" для обговорення формули миру для України та її реалізації.

Фон дер Ляєн зауважила, що з початку війни ЄС надав Україні фінансової допомоги на загальну суму 68 мільярдів євро. Ще один вимір європейської підтримки для України – це військова допомога, яка є переважно компетенцією країн-членів, які рішуче налаштовані, щоб надати Україні все необхідне для самооборони, сказала вона.

"Ми знаємо, що українці б’ються дуже хоробро за свій суверенітет та за цілісність своєї території. Вони воюють за принципи міжнародного права та Хартії ООН. Тож вони б’ються і за нас. Таким чином, для нас є почесним завданням стояти поряд з Україною та підтримувати її так довго, як це буде необхідним", - наголосила фон дер Ляєн.

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Раніше фон дер Ляєн висловилася за те, щоби відправною точкою зусиль для припинення російсько-української війни була запропонована Києвом "формула миру".