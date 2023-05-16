Голові Верховного Суду Князеву та його спільнику - адвокату, оголошено про підозру, - САП

16 травня 2023 року керівник САП особисто повідомив про підозру Голові Верховного Суду та адвокату, яких викрито на отриманні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба САП.

"Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Наразі вирішується питання про звернення до Вищої ради правосуддя та Вищого антикорупційного суду", - зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі у 2,7 млн доларів.

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