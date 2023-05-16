9 511 95
Голові Верховного Суду Князеву та його спільнику - адвокату, оголошено про підозру, - САП
16 травня 2023 року керівник САП особисто повідомив про підозру Голові Верховного Суду та адвокату, яких викрито на отриманні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба САП.
"Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.
Наразі вирішується питання про звернення до Вищої ради правосуддя та Вищого антикорупційного суду", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі у 2,7 млн доларів.
Топ коментарі
+13 Deodar Revolution
показати весь коментар16.05.2023 21:13
+13 Isaienko Vlad
показати весь коментар16.05.2023 21:32
+9 Огусто
показати весь коментар16.05.2023 21:09
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- кваліфікуючою ознакою передбаченого ст.368 КК України діяння є маніпуляції з НЕПРАВОМІРНОЮ ВИГОДОЮ, прийняття обіцянки її надати, прийняття пропозиції її надати, одержання.
- зміст терміна "неправомірна вигода" розкрито у примітці до статті 364-1 КК України, під нею слід розуміти грошові кошти, майно, переваги, пільги послуги, вигоди, які пропонують, обіцяють, надають або одержують БЕЗ ЗАКОННИХ на те підстав.
- за п.22 ч.1 ст.92 Конституції України виключно законами визначаються діяння, які є злочинами.
Беремо, наприклад, умисне вбивство (стаття 115 КК України) з його кваліфікуючими ознаками. Будь-яка підстава умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині не може бути законною, але чомусь у частині другій статті 115 КК України наведені кваліфікуючі ознаки цього злочину, а не наводиться "без законних на те підстав", але чомусь неправомірна вигода (ст.ст.354, 364, 364-1, 365-2, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370 КК) має місце за відсутності законних підстав.
Так ось, оскільки за п.22 ч.1 ст.92 Конституції України ВСІ елементи злочинів визначаються виключно законами, і про це є окреме рішення Конституційного Суду України, то всі діяння, передбачені Кримінальним кодексом України і поєднані з маніпулюванням неправомірною вигодою, НЕ Є ЗЛОЧИНАМИ, бо обов'язковою умовою неправомірної вигоди є те, що вона одержується, надається тощо БЕЗ ЗАКОННИХ на те підстав.
********
Я вважаю, що всіх без винятку засуджених за вчинення злочинів з неправомірною вигодою, передбачених ст.ст.354, 364, 364-1, 365-2, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370 КК України, слід НЕГАЙНО звільнити з місць позбавлення волі і реабілітувати.
а там (по пам'яті):
10 по 100 (тисяч)
2 по 150
1 по 50
чому вони не сидять?
З іншої сторони, злочинна *************** олігархічно-корупційна система узурпації державної влади не зможе існувати та здійснювати ефективний контроль державного апарату й всього суспільства при існуванні незалежної і справедливої системи правосуддя.
Тому неможливо побудувати систему правосуддя без попередньої побудови і гарантування демократичного державного ладу, викриття та ізоляції ворожої агентури, державних зрадників і ворожих колаборантів у системі органів державної влади.
Ukrainian @ukrainiansfirst https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1658535651061407744 1 ч
Як цікаво дівки танцюють Князєв виявляється не тільки виніс вирок на користь Гео Лероса, дозволивши йому повернутися у ВР. Але й звинувачував заступника Єрмака Смирнова ( портновський тип) у зриві євроінтеграційних реформ. Вам нічим це все не тхне?
и что зеленский устраняет неугодных в Высшей системе правосудия.....
Такими компроматами через упроваджений у державі корупційно-кримінальний механізм державного управління ************-олігархічна агентурна мережа оперує на кожного призначеного чиновника організаційно-управлінського рангу у всіх органах державної влади, навіть на своїх падєльників усередині мережі для їх повної і беззастережної відданості та цілковитого контролю режимом. Чесних, з незамараними руками туди не пропускають, інакше ця кримінальна система посиплеться як Колос на глиняних ногах. Яскравий приклад Д. Сакварелідзе з "діамантовими прокурорами" чи М. Саакашвілі, який вирішив побороти корупцію (чи цю кримінальну систему) в межах однієї області - виперли відразу коли замахнувся на "святе"
Тому без вказівки "свєрху" ніхто ніколи нікого з цієї свори не посадить, бо у такому середовищі рука руку завжди миє.
Це звична гебнява практика комуністичної мафії на постсовіцькому просторі.
коротше, питаннь бiльше нiж вiдповiдей.....
але щось тут явно не чисто..., чого ми не знаємо.....
а може цей Колос вже починає сипатися..... починають друг друга жерти.....
Якщо вони не будуть проти себе "перти", то на чому їм піаритись перед суспільством, як грати в "опозицію" для імітації демократичних процесів?
Єдиним, що має значення, це кінцевий результат - ніхто з них не сидить.
З таким рівнем аргументації сперечатись важко і навіть безперспективно.
Це із тієї ж серії, коли до розумних відносять тих, чия думка співпадає з твоєю. Само собою єдино правильною. Бувай- не- кашляй, "просвітлений".
На видео все пачки из новых долларов
А Приват, Укргаз и другие банки - часто выдают старого образца
А потом хотят только под 7-20% - мол потертые
Вот человек взял 3млн баксов
официльно в банк не положить, не перевести за границу и не купить
или все таки можно их потом легализовать?
Коболев ведь както умудрился маме в США отправить 10млн баксов
и это при условии что е-лицензия от НБУ 200тыс.евро в год
Получается все можно купить...
или?
Не повірю, що хоча би в одного судді ВС батьки були інженери, вчителі шкіл і т.п. Теж судді. А може й від дідів-прадідів такі. Чи прокурори, нквдисти. Що ж там за відбір такий був. За якими критеріями це дерьмо пролізло.
А по ЛАНЦЮЖКУ, ЯК....????!!!
СУДДІ першої ІНСТАНЦІЇ, АПЕЛЯЦІЇ, ВЕРХОВНОГО суду...???!!!
ТАК вони теж підозрювані в КОРУПЦІЙНІЙ ОБОРУДЦІ, чи тільки виступають "СВІДКАМИ" за те що приймали НЕПРАВОМІРНІ РІШЕННЯ, ЗАЗДАЛЕГІТЬ ЗЛОЧИННІ, підтосовуючи та перекручуючи на свій розсуд принципи ЗАКОНІВ УКРАЇНИ...???!!!
СУПЕР...!!!
ХАЙ живе засліплена словоблудна ФЕМІДА кривосуддя і підтасовок в УКРАЇНІ з терезами в руках, котрі очікують КОРУПЦІЙНОГО БАБЛА на шальці, щоб переважити шальки ЗАКОНІВ УКРАЇНИ...!!!!
ШАНОВНІ ця корумпована свора ефорів у сраці бачила цю державу і її ГРОМАДУ, яка їх утримує і сплачує їм багатотисячні зарплати від 65-180 тисяч гривень, пенсій від 120-240 тисяч гривень + держзабезпечення по комуналці, медецині, санаторіях і тд., як платники податків...!!!
Загляньте в любий суд і ви знайдете таких самих корумпованих адвокатів, які просто не вилізають з цих судів і одних і тих же "корумпованих-справ" повязаних з усіма суддями цього суду...!!!
Треба поділити усіх, щоб не було підозри на одного і тогож самого ЕФОРА...!!!
ТАКИМИ ДОКАЗАМИ КИШАТЬ УСІ СУДИ УКРАЇНИ куди ці ЕФОРИ повлаштовували та прилаштували один до одного своїх нащадків та кровних родичів...!!!
УСЯ СУДІВСЬКА ВЛАДА УКРАЇНИ це ГНІЙНИЙ ФУРУНКУЛ на тілі ГРОМАДИ та ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ, який НЕГАЙНО ТРЕБА ВИДАЛИТИ ОРГЕНТНИМ СПОСОБОМ...!!! НАЗАВЖДИ...!!!