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Новини Боротьба з корупцією
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Голові Верховного Суду Князеву та його спільнику - адвокату, оголошено про підозру, - САП

всеволод,князев

16 травня 2023 року керівник САП особисто повідомив про підозру Голові Верховного Суду та адвокату, яких викрито на отриманні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба САП.

"Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Наразі вирішується питання про звернення до Вищої ради правосуддя та Вищого антикорупційного суду", - зазначається у повідомленні.

Також читайте: Пленум Верховного суду висловив недовіру Князєву та достроково позбавив його статусу очільника ВС

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі у 2,7 млн доларів.

Також дивіться: Верховний Суд зібрався на позачергове засідання та ініціював висловлення недовіри голові Князєву. ВIДЕО

Автор: 

САП (2215) Князєв Всеволод (120) підозра (761)


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Топ коментарі
+13
А остальные 195 судей белые и пушистые ? Всех в прорубь, не ошибешься, эта падаль существовать не должна
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16.05.2023 21:13
+13
Рішення верховний суд приймає тільки колегіально. І якщо голова суду брав хабар то однозначно, що він повинен був заручитися підтримкою інших суддів для винесення потрібного йому урішення. Вони там всі між собою повʼязані, але оскільки Акела промахнувся то зграя вирішили швиденько його викинути за борт.
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16.05.2023 21:32
+9
Криси почали гризти одне одного. Цього злили, що б показати, що йде боротьба з корупцією.
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16.05.2023 21:09
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ах ах - ах .... все прогнило такі суди мені не потрібні
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16.05.2023 21:05 Відповісти
Стаття 368 Кримінального кодексу України прямо суперечить положенням п.22 ч.1 ст.92 Конституції України:

- кваліфікуючою ознакою передбаченого ст.368 КК України діяння є маніпуляції з НЕПРАВОМІРНОЮ ВИГОДОЮ, прийняття обіцянки її надати, прийняття пропозиції її надати, одержання.

- зміст терміна "неправомірна вигода" розкрито у примітці до статті 364-1 КК України, під нею слід розуміти грошові кошти, майно, переваги, пільги послуги, вигоди, які пропонують, обіцяють, надають або одержують БЕЗ ЗАКОННИХ на те підстав.

- за п.22 ч.1 ст.92 Конституції України виключно законами визначаються діяння, які є злочинами.

Беремо, наприклад, умисне вбивство (стаття 115 КК України) з його кваліфікуючими ознаками. Будь-яка підстава умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині не може бути законною, але чомусь у частині другій статті 115 КК України наведені кваліфікуючі ознаки цього злочину, а не наводиться "без законних на те підстав", але чомусь неправомірна вигода (ст.ст.354, 364, 364-1, 365-2, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370 КК) має місце за відсутності законних підстав.

Так ось, оскільки за п.22 ч.1 ст.92 Конституції України ВСІ елементи злочинів визначаються виключно законами, і про це є окреме рішення Конституційного Суду України, то всі діяння, передбачені Кримінальним кодексом України і поєднані з маніпулюванням неправомірною вигодою, НЕ Є ЗЛОЧИНАМИ, бо обов'язковою умовою неправомірної вигоди є те, що вона одержується, надається тощо БЕЗ ЗАКОННИХ на те підстав.

********

Я вважаю, що всіх без винятку засуджених за вчинення злочинів з неправомірною вигодою, передбачених ст.ст.354, 364, 364-1, 365-2, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370 КК України, слід НЕГАЙНО звільнити з місць позбавлення волі і реабілітувати.
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17.05.2023 03:16 Відповісти
багато виправдав? тому що для 115 не можуть бути "присутні" законні на те підстави, а для отримання вигоди можуть, а коли немає, то все решта. ти мабуть правозахисник якийсь.
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17.05.2023 06:34 Відповісти
а вигода може бути правомірна і не
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17.05.2023 06:43 Відповісти
Криси почали гризти одне одного. Цього злили, що б показати, що йде боротьба з корупцією.
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16.05.2023 21:09 Відповісти
У нього проблеми з зам єрмака
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17.05.2023 09:01 Відповісти
Думаю, що пояснення цій історії може дати відповідь на питання: "А хто ж вигодонабувач 40,19% акцій ПГЗК?"
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17.05.2023 11:43 Відповісти
РАШИСТИ і Каломойша
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19.05.2023 08:04 Відповісти
А остальные 195 судей белые и пушистые ? Всех в прорубь, не ошибешься, эта падаль существовать не должна
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16.05.2023 21:13 Відповісти
Это козлы, которые мешают нам жить.
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16.05.2023 21:19 Відповісти
не в прорубь-а выгребную яму общественнрго туалета - он же им и памятником станет
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16.05.2023 21:44 Відповісти
Ось я абсолютно не вірю, що решта членів Верховного Суду не знала про все. І не підозрювали вони. Ах вони білі та пухнасті овечки.
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16.05.2023 21:13 Відповісти
зараз включить режим клєтчатої ковдри
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16.05.2023 21:13 Відповісти
Вот пидозры загребущие...
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16.05.2023 21:14 Відповісти
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16.05.2023 21:16 Відповісти
А хто такого хабаря дав? Чому про ту ''персону'' жодного слова? Чи це ''своя людина''?
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16.05.2023 21:23 Відповісти
Жеваго через адвоката, який на нього вийшов. Адвоката пов'язали, а з самим Жеваго незрозуміло. Таке враження, що він це все й організував, здавши всіх силовикам. Бо в таких викриттях, як правило, одна сторона співпрацює з органами. Ще й героєм зроблять Жеваго.
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16.05.2023 21:46 Відповісти
навряд, рішення було на його користь, а якщо доведуть, що за це дали хабаря, то рішення переглянуть. мать в офіс прийшло замовлення на заводик Жеваги
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17.05.2023 06:36 Відповісти
Подивіться на його бороду. Це як треба любити себе, щоб таке навистригати! І як собі, любимому, відмовити у легких грошенятах? На них же можна потім сховатися десь в багатих країнах і розкошувати, розкошувати... приваблювати дівчат, а може й не дівчат?
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16.05.2023 21:30 Відповісти
Рішення верховний суд приймає тільки колегіально. І якщо голова суду брав хабар то однозначно, що він повинен був заручитися підтримкою інших суддів для винесення потрібного йому урішення. Вони там всі між собою повʼязані, але оскільки Акела промахнувся то зграя вирішили швиденько його викинути за борт.
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16.05.2023 21:32 Відповісти
Как бы для этого не обязательно деньги давать. Так что это мимо.
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16.05.2023 21:35 Відповісти
Хіба я написав, що голова суду повинен був поділитися своїм хабарем. Вплив своїм посадовим становищем на інших суддівдля винесення неправосудного рішення це також злочин.
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16.05.2023 21:38 Відповісти
Ну как если бы не влиял, то никто бы взятку не давал.
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16.05.2023 21:39 Відповісти
а що він їм зробить, пальчиком помахає, а нічого, мав ділитись
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17.05.2023 06:37 Відповісти
Цей Князєв зробив просто карколомну карʼєру. Закінчив ківалівську одеську юридичну академію попрацював десять років адвокатом потім став за часів Януковича суддею і в 42 роки уже голова Верховного Суду України. Мабуть має якісь геніальні здібності
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16.05.2023 21:36 Відповісти
Все очень просто. Все украинское чиновничество заключается на покупке должностей. Купил должность - заработал деньжат - купил новую должность. В надежде что тебя не обскачут конкуренты и не сольют в разборках. Так что те кто оказывается на верхушке не всегда, но очень часто просто покупают свои должности. При Зеленском это вообще обычная практика. Они начали с продажи мест в партийных списках. Так что если он купил должность главы ВС, то это возможно вполне.
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16.05.2023 21:41 Відповісти
Да, кстати. Это и силовиков касается. Не только судей или там тех кто работает во всяких министерствах, директорами там чего-то и прочее. Одна из главных проблем Украины о которой мало кто говорит - у нас отсутствует меритократия как таковая.
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16.05.2023 21:43 Відповісти
Купити посаду голови верховного суду є маловірогідним навіть в Україні за часів зеленої влади. Півтори сотні суддів верховного суду обирають собі голову таємним голосуванням. Стрімкий злет Князєва в 2021 році з точки зору логіки розвитку подій в Україні можна пояснити лише неофіційними і дуже переконливими рекомендаціями з офісу президента обрати саме цю конкретну особу. Ці вказівки діют набагато дієвіше від будь яких грошей.
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16.05.2023 21:53 Відповісти
Ну да. Люди голосуют за кого укажут. Так что надо купить того кто указывает.
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16.05.2023 22:05 Відповісти
так це і називається"купити". Просто треба знати, кому зханести
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16.05.2023 23:59 Відповісти
на такие должности идут заплатив многомиллионные взятки
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16.05.2023 21:45 Відповісти
Или если ты фунт, которого поставили светить рожей. Не всегда, но так у нас это работает.
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16.05.2023 21:48 Відповісти
ага, Цензор мовчить про матеріали прослуховування, які вже оприлюднили інші медіа:
а там (по пам'яті):
10 по 100 (тисяч)
2 по 150
1 по 50

чому вони не сидять?
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16.05.2023 21:33 Відповісти
Та так ви і до президента доберетеся (єрмака). Ви, напевно, шпійон кремля? (сарказм).
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16.05.2023 23:35 Відповісти
Судді і без хабарів виносять неправосудні рішення тому що то їх знайомі замовники справ, наприклад суддя Логвіна з Чернігова, що голову якої призначена винагорода
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16.05.2023 21:45 Відповісти
Відповідальність за неправосудні рішення злочинців на посадах скасована цими ж злочинцями, по суті декриміналізувавши ці діяння в Україні. Натомість ВРУ уже який рік не відновлює кримінальну відповідальність за цей злочин, заоохочуючи суддівську злочинність і безпрєдєл в системі правосуддя.
З іншої сторони, злочинна *************** олігархічно-корупційна система узурпації державної влади не зможе існувати та здійснювати ефективний контроль державного апарату й всього суспільства при існуванні незалежної і справедливої системи правосуддя.
Тому неможливо побудувати систему правосуддя без попередньої побудови і гарантування демократичного державного ладу, викриття та ізоляції ворожої агентури, державних зрадників і ворожих колаборантів у системі органів державної влади.
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17.05.2023 10:32 Відповісти
вот это поворот!

Ukrainian @ukrainiansfirst https://twitter.com/ukrainiansfirst/status/1658535651061407744 1 ч
Як цікаво дівки танцюють Князєв виявляється не тільки виніс вирок на користь Гео Лероса, дозволивши йому повернутися у ВР. Але й звинувачував заступника Єрмака Смирнова ( портновський тип) у зриві євроінтеграційних реформ. Вам нічим це все не тхне?
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16.05.2023 21:48 Відповісти
Ось тут ,мабуть, і причина
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17.05.2023 09:04 Відповісти
Це не недає йому та його падєльникам у мантіях право збирати хабарі за свої службові рішення
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17.05.2023 10:35 Відповісти
я не его адвокат.... я хочу сказать только то, что дело это шито белыми нитками......
и что зеленский устраняет неугодных в Высшей системе правосудия.....
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17.05.2023 16:58 Відповісти
Не факт, що білими нитками. Лише запустив у дію корупційний компромат, якщо той корупціонер справді відбився від рук ************* метрополії чи її смотрящих.
Такими компроматами через упроваджений у державі корупційно-кримінальний механізм державного управління ************-олігархічна агентурна мережа оперує на кожного призначеного чиновника організаційно-управлінського рангу у всіх органах державної влади, навіть на своїх падєльників усередині мережі для їх повної і беззастережної відданості та цілковитого контролю режимом. Чесних, з незамараними руками туди не пропускають, інакше ця кримінальна система посиплеться як Колос на глиняних ногах. Яскравий приклад Д. Сакварелідзе з "діамантовими прокурорами" чи М. Саакашвілі, який вирішив побороти корупцію (чи цю кримінальну систему) в межах однієї області - виперли відразу коли замахнувся на "святе"
Тому без вказівки "свєрху" ніхто ніколи нікого з цієї свори не посадить, бо у такому середовищі рука руку завжди миє.
Це звична гебнява практика комуністичної мафії на постсовіцькому просторі.
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18.05.2023 00:08 Відповісти
якщо вiн "свiй", навiщо йому було проти iрмака перти?....
коротше, питаннь бiльше нiж вiдповiдей.....
але щось тут явно не чисто..., чого ми не знаємо.....
а може цей Колос вже починає сипатися..... починають друг друга жерти.....
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18.05.2023 00:37 Відповісти
Не варто сприймати за правду все, що показують на загал.
Якщо вони не будуть проти себе "перти", то на чому їм піаритись перед суспільством, як грати в "опозицію" для імітації демократичних процесів?
Єдиним, що має значення, це кінцевий результат - ніхто з них не сидить.
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18.05.2023 10:38 Відповісти
Что еще нужно МАССАДУ что бы ликвидировать это авно???
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16.05.2023 21:49 Відповісти
Ну дак нехай судять за "парєшать" "праблєми на таможнє" в чому проблема. Чи для вас тепер нормально що когось саджають по сфабрикованій справі, бо для всіх очевидно що вона саме сфабрикована, і тікльки відверті йолопи чи проплачені базікали можуть казати інакше. Коли нема складу злочину і його безспосередній керівник каже що він виконував його накази.
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17.05.2023 00:18 Відповісти
"...бо для всіх очевидно".)))
З таким рівнем аргументації сперечатись важко і навіть безперспективно.
Це із тієї ж серії, коли до розумних відносять тих, чия думка співпадає з твоєю. Само собою єдино правильною. Бувай- не- кашляй, "просвітлений".
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17.05.2023 01:24 Відповісти
Нажаль такий тип людини, що вважає тільки свою думку правильною, в комментах переважає.
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17.05.2023 08:51 Відповісти
Я надав вам аргументи про те, що відсутній склад злочину і його керівник сам каже що він виконував суто його накази, а суд його просто взясь та не заслухав, Червінського хочуть судити за перевищення повноваженнь. Ще й суддя та ж сама що Татарова відмазала (Олена Чайка), ну але це звичайно просто так співпало. Тому якщо ви все це не спроможні поміти не моя проблема що у вас очі в сраці.
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17.05.2023 13:01 Відповісти
Прізвище адвоката?
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16.05.2023 22:03 Відповісти
Писали Ілляшєв і партнери
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17.05.2023 10:36 Відповісти
Тому мене і цікавить, чи та не йде, часом, торг, хто буде тим адвокатом
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17.05.2023 11:00 Відповісти
Який ще торг? Безпідставне звинувачення буде наклепом на адвокатську контору
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17.05.2023 11:24 Відповісти
ну не самого ж рєшалу Ілляшева судити, підставлять адвоката якогось менш відомого, можливо з тих, хто тільки що адвокатом став
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17.05.2023 13:09 Відповісти
Лише одним виконавцем шайці Ілляшєва не відбутися, до відповідальності має бути також притягнутий і організатор (один з організаторів) злочину сам Ілляшєв (Ілляшов чи як там його). Невже хтось повірить, що рядовий виконавець (носій чемодану з плюшками) цієї шайки сам з власної ініціативи це все організував і провернув без відома керівництва?
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17.05.2023 15:53 Відповісти
Зеленому кривосуддю все можливе, тому і хвилююсь, що прізвища адвоката не має
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17.05.2023 15:56 Відповісти
Миколаєвський адвокат Кирило Горбунов. До речі, князєв теж з Миколаєва. Така, *****, ватка-зв'язка. Знав ********** кого ставити.
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17.05.2023 14:38 Відповісти
Не варто також забувати, що весь цей корупційний і злочинний склад Верховного суду сформований свого часу за результатами протягом змарнованих 5 років т.з. "судової реформи" 2014-2019рр., піарених свого часу на всю країну як "нових ліц", "чесних", "непідкупних", набраних, як виявилось за результатами фейкового конкурсу.
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17.05.2023 16:04 Відповісти
Судова система гнила , від районного суду до верховного. Навіщо цим "трудягам" велетенські зарплати? Можливо більш доцільно кошти платників податків направити на потреби ЗСУ а цих упирів перевести на мінімалку.
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16.05.2023 22:06 Відповісти
Такі великі зарплати це узаконена коррупція.
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17.05.2023 08:58 Відповісти
Вчора казали 3млн, сьогодні 2,7млн. Де решта ділася за добу?
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16.05.2023 22:26 Відповісти
естественная убыль
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17.05.2023 00:47 Відповісти
усушка, утруска
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17.05.2023 06:40 Відповісти
через неделю скажут 2 млн, а в деле будет 200 тыс.
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17.05.2023 08:13 Відповісти
Ні, він піде на угоду, заплатить 2 млн і на цьому все закінчиться, як з трухіним,мамаєм зараз це модно
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17.05.2023 09:06 Відповісти
Та то просто так - округлили писатели.
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17.05.2023 14:39 Відповісти
Якби бізнесу не заважали нормальо працювати ,то підприємці не вимушені були давати хабарі. Назначать нову суддю і знову будуть забарі, лише рекламу зробили що всі розуміють скільки судді можуть заробляти на своїй посаді -мільйонтґи американських
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16.05.2023 22:48 Відповісти
Якому бізнесу, де ти в нас бачив бізнес, одна барижня та кримінал, все має бути державним як і було раніше, тоді і хабарі нікому і головне за що не треба буде давати
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17.05.2023 13:36 Відповісти
Забуваєте про іноземних інвесторів, яких в Україні грабують і скубуть з усіх сторін уся ця кримінальна корупційнаигопота, що заполонила правоохоронну систему та державний апарат України
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17.05.2023 16:09 Відповісти
Хмм

На видео все пачки из новых долларов

А Приват, Укргаз и другие банки - часто выдают старого образца

А потом хотят только под 7-20% - мол потертые

Вот человек взял 3млн баксов

официльно в банк не положить, не перевести за границу и не купить

или все таки можно их потом легализовать?

Коболев ведь както умудрился маме в США отправить 10млн баксов

и это при условии что е-лицензия от НБУ 200тыс.евро в год

Получается все можно купить...

или?
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16.05.2023 23:02 Відповісти
А ви думаєте нащо злили декларації
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17.05.2023 09:08 Відповісти
Так, так! Слідуюча новина - Князєв просить обміняти його на українських полонених, або навіть більше - він вже в роzzії.
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17.05.2023 00:31 Відповісти
Шо, прям отак у морду лица?
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17.05.2023 00:47 Відповісти
Це добре, коли казнокради гризуться між собою і підкидають правоохоронцям компромат на конкурентів.
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17.05.2023 01:09 Відповісти
Вспоминаем где главная налоговица столицы у которой только в липках недвиги на лям долларов? На помню - ее тихонько в отставку, так и тут будет, пока крыша любителей русского мира ОПЗЖ (они же переобувшиеся Видновлення Украины) Ермак с Татаровым правят правоохранительными органами все топ регионалы Столар, Кравец старший и младший, Левочкины, Суркисы, Бойко, Шуфрич и топ коррупционеры могут спать спокойно и максимум опасаться ракет
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17.05.2023 01:34 Відповісти
тихенько поновилась
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17.05.2023 06:42 Відповісти
Думав-хто ж там грав першу скрипку. НАБУ озвучило треп. Князєв і був організатором всього дійства. Розподіляв ролі і керував "бюджетом".
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17.05.2023 02:30 Відповісти
О, вчора було 3,а сьогодні вже 2,5,а до кінця місяця стане 0
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17.05.2023 02:32 Відповісти
Вчора хтось округлив до 3, сьогодні ти округлив до 2,5. А в статті йдеться про 2,7.
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17.05.2023 08:54 Відповісти
Здоять і відпустять.
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17.05.2023 07:21 Відповісти
******* ******,все кофисковать и на Бахмут
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17.05.2023 08:25 Відповісти
Нема нічого дивного, що наші судді такі мерзотники. Це ж клан, мафія з глибоких часів ссср. В більшості з них прямі предки орудовали в глибоких часах ссср. Були в трійках які засуджували до розстрілу українських патріотів.
Не повірю, що хоча би в одного судді ВС батьки були інженери, вчителі шкіл і т.п. Теж судді. А може й від дідів-прадідів такі. Чи прокурори, нквдисти. Що ж там за відбір такий був. За якими критеріями це дерьмо пролізло.
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17.05.2023 08:52 Відповісти
Нажаль, луспенік, який заміне цього голову , буде цще гірше((((
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17.05.2023 09:53 Відповісти
висновки самі робіть

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17.05.2023 11:34 Відповісти
І оця зеленопуза сволота стоїть на "захисті закону"? Девіз-"здесь можно неплохо прибарахлітся" працює на всі сто.
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17.05.2023 11:46 Відповісти
А що тільки Князєву та його спільнику адвокату.....?????!!!!
А по ЛАНЦЮЖКУ, ЯК....????!!!
СУДДІ першої ІНСТАНЦІЇ, АПЕЛЯЦІЇ, ВЕРХОВНОГО суду...???!!!
ТАК вони теж підозрювані в КОРУПЦІЙНІЙ ОБОРУДЦІ, чи тільки виступають "СВІДКАМИ" за те що приймали НЕПРАВОМІРНІ РІШЕННЯ, ЗАЗДАЛЕГІТЬ ЗЛОЧИННІ, підтосовуючи та перекручуючи на свій розсуд принципи ЗАКОНІВ УКРАЇНИ...???!!!

СУПЕР...!!!
ХАЙ живе засліплена словоблудна ФЕМІДА кривосуддя і підтасовок в УКРАЇНІ з терезами в руках, котрі очікують КОРУПЦІЙНОГО БАБЛА на шальці, щоб переважити шальки ЗАКОНІВ УКРАЇНИ...!!!!

ШАНОВНІ ця корумпована свора ефорів у сраці бачила цю державу і її ГРОМАДУ, яка їх утримує і сплачує їм багатотисячні зарплати від 65-180 тисяч гривень, пенсій від 120-240 тисяч гривень + держзабезпечення по комуналці, медецині, санаторіях і тд., як платники податків...!!!

Загляньте в любий суд і ви знайдете таких самих корумпованих адвокатів, які просто не вилізають з цих судів і одних і тих же "корумпованих-справ" повязаних з усіма суддями цього суду...!!!
Треба поділити усіх, щоб не було підозри на одного і тогож самого ЕФОРА...!!!

ТАКИМИ ДОКАЗАМИ КИШАТЬ УСІ СУДИ УКРАЇНИ куди ці ЕФОРИ повлаштовували та прилаштували один до одного своїх нащадків та кровних родичів...!!!

УСЯ СУДІВСЬКА ВЛАДА УКРАЇНИ це ГНІЙНИЙ ФУРУНКУЛ на тілі ГРОМАДИ та ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ, який НЕГАЙНО ТРЕБА ВИДАЛИТИ ОРГЕНТНИМ СПОСОБОМ...!!! НАЗАВЖДИ...!!!
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17.05.2023 12:06 Відповісти
Україна винайшла нове"извращение"-суд себе сам судить,2,7міл.це для них всіх кишенькові гроші,чи на презервативи,який хабар?Це махрове кодло встановило собі космічні зарплати і пенсії,за те що грабує український народ-це їхня суть.
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17.05.2023 12:49 Відповісти
Хлопец шёл к успеху, понять и простить.☺️
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17.05.2023 13:16 Відповісти
саме так-"нє подфартіло"...цього разу
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17.05.2023 14:06 Відповісти
Потрібно розбіратися, як звичайний суддя став за 8 років головою Верховного суду? Скільки це коштувало йому або його спонсорам, хто його проштовхував на гор і хто на цьому збагатився. Тільки уявить себе, що робиться в судової гілки влади взагалі по країні? Мабуть на часі скористатися досвідом де Голя.
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17.05.2023 14:07 Відповісти
Ну ви і копнули. Вас би у дбр. Але не візьмуть, нажаль.
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17.05.2023 14:42 Відповісти
 
 