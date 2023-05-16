Генштаб ЗСУ уточнив кількість збитих російських ракет під час нічної атаки: 25 з 25
За уточненою інформацією під час нічної ракетної атаки на Україну ворог використав 25 ракет різних типів.
Про це йдеться в інформації Генштабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За уточненою інформацією, для завдання ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" та 10 ракет наземного базування (С-400, "Іскандер-М"), з яких усі було знищено нашими захисниками", - повідомили в Генштабі.
Ще 2 ракети з С-300 окупанти застосували по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області.
Загалом, протягом цієї доби противник завдав 27 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу населених пунктів Дворічна, Вовчанськ та Тищенківка Харківської області, є загиблі та поранені цивільні особи, знищено житлові приватні будинки, лікарня та інша цивільна інфраструктура.
Нагадуємо, раніше повідомлялось, що ППО України знищила 18 з 18 ворожих ракет.
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У фб мелють що кому збреде на думку .
Ви і справді вважаєте що русня ,в цьому випадку бреше , коли пише що у Хмельницьку замість складу з західною зброєю вибухнули авіабомби . ?
пс. Если конечно вы не работник Генштаба ВСУ. В чем я почему-то сомневаюсь. Ну или, недайбог, Кинжал у вас в огороде упал, конечно.
Інфрачервоне наведеня - ПУ під час та дорзу після пуску.
Радіодіапазон - один з вузлів РЛС.
Можна виявити як літаками типу "авакс" так і станціями пеленгації(РЕР).
На видео это видно.
Так понятно ?
Йде масштабна ракетна атака на Київ - і тут, Патріот, зробивши 4 пуски звертається і кудись їде, а ракети валять по Київу - це ви чудово придумали.
Ви явно плутаєте роботу ППО з роботою артилерії чи РСЗО.
По-друге - у кацапні під час атаки було кілька беспілотників у повітрі - саме для виявлення нашої ППО. Першими піши шахеди та калібри - на них ППО викрила свої позиції - туди одразу полетілі кинжали.
А що можна пошкодити в пусковій? Зміні контейнери,кабіну (не броньовану),антену приймача,ну ще гумові колеса! Все іше (приймач - програматор) добре захищено та герметизовано.
А! Ще кабелі/шланги можуть перебити!
Я зазвичай не "виступаю" після ракетних атак, але зараз мене таки дістали вкидами на манер "троюрідна бабка у якої двоюрідна тітка давала раком троюрідному свату одного певеошника казала, що кацапи таки "Петріота" прибили. Спочатку з доповіді Розвідспільноти США за восьме травня. "Після фіаско з ударом "Кінжалу" по системі "Петріот" пропагандистська машина рф та її розвідслужби будуть розповсюджувати "достовірні свідчення" про знищення системи ПРИ БУДЬ ЯКОМУ РЕЗУЛЬТАТІ НАСТУПНОЇ АТАКИ". Що ми зараз бачимо? А те саме - вкиди з хрін знає якої гівноінфоями і підспудне бродіння у нестійкої частини українського суспільства - "Нічого не коментують - мабуть точно це правда". Тепер по фактах.
Кажу не від себе - прохання тапками не кидатися. Посол США в Україні Брінк привітала нашу ППО з видатним успіхом, подібні привітання отримали пани Резніков та Залужний від генералів Міллі та Остіна, а на завершення пан Блінкен передав поздоровлення від імені пана Байдена пану Зеленському. Це було вранці. Тепер щодо "Вбивства "Петріота". Те, що я повинен дати людям. "При відбитті ракетної атаки певних пошкоджень отримала одна з систем які захищали небо Київщини, але вона продовжила виконувати свою роботу навіть після цього".
Все. Пояснень і подробиць не буде. А ось щодо вівць та баранів котрі постять "фоточки та відосіки" з роботою ППО, то я б відправляв їх на нари років на п'ять. Ну і вкотре були праві американці коли вони минулого року були категорично проти запуску камер спостереження по країні. Вони повинні осліпнути до кінця війни без будь яких застережень, бо після кожної атаки передислоковувати потужний "петріот" та його родичів - завдання яке ну ніяк не робить життя наших воїнів легшим.
Тепер про те, що "американці самі не знають - що вони вважають Перемогою України". На жаль дуже добре знають.
"Ми будемо вважати Перемогою України звільнення територій які були захоплені після 24го лютого и будь який більший результат".
"США вважають першочерговим створення таких потужних ЗСУ, які гарантовано зможуть знищити любого агресора",
"США НЕ вважають можливим розпад рф у короткостроковій перспективі і остаються прибічниками дій, які забезпечать рф поступовий занепад її економіки, унеможливлення відновлення військового потенціалу і технологічну блокаду, що згодом створить необхідні умови для розпаду держави по національно-територіальною ознакою з розподіленням їх по світовим центрам тяжіння".
"США вважають побудову потужної економічно та вільної демократичної України першочерговим завданням. Вона повинна стати взірцем для уламків РФ які у далекостроковій перспективі можуть увійти до зону впливу цивілізованого (західного) світу".
Я особисто до обесії хочу щоби бидлостан спіткала участь Содома і він навернувся разом зі своїми ХРправедниками, але.... "Ти не повинен хотіти нічого там, де ти не можеш нічого зробити". А тому міцно стоїмо на "тверезих" ногах, допомагаємо ЗСУ усім, чим можемо, працюємо на Перемогу і пам'ятаємо, що все буде так, як нам потрібно і вже у цьому році.
P.S. США проінформували Україну про майбутні цілі ракетної атаки бидла ще 10го травня.Їми повинні були бути Генштаб ЗСУ (Соломенка), будівлі Верховної Ради та ОПУ (Печерськ) та військові об'єкти (Дарниця). І спроби ще будуть. Але той, хто попереджений, той озброєний". Віримо у союзників і наших військових. Тепер все.
невелика перемога України перед виборами, а далі - тривала боротьба за утримання та поглиблення досягнутої невеликої перемоги за підтримки США та партнерів.
Цікаві думки за посиланням:
https://wz.lviv.ua/ukraine/490345-kinets-viiny-*********-i-poza*********
Чому? Все просто, Залужний каже: "все збито". Якщо збито, то не може бути щось пошкоджено. Конашенков каже що пошкоджено. Хто йому вiрить той йде за руським кораблем