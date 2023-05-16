Генштаб ЗСУ уточнив кількість збитих російських ракет під час нічної атаки: 25 з 25

За уточненою інформацією під час нічної ракетної атаки на Україну ворог використав 25 ракет різних типів.

Про це йдеться в інформації Генштабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За уточненою інформацією, для завдання ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" та 10 ракет наземного базування (С-400, "Іскандер-М"), з яких усі було знищено нашими захисниками", - повідомили в Генштабі.

Ще 2 ракети з С-300 окупанти застосували по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області.

Загалом, протягом цієї доби противник завдав 27 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу населених пунктів Дворічна, Вовчанськ та Тищенківка Харківської області, є загиблі та поранені цивільні особи, знищено житлові приватні будинки, лікарня та інша цивільна інфраструктура.

Нагадуємо, раніше повідомлялось, що ППО України знищила 18 з 18 ворожих ракет.