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Генштаб ЗСУ уточнив кількість збитих російських ракет під час нічної атаки: 25 з 25

україна,ппо

За уточненою інформацією під час нічної ракетної атаки на Україну ворог використав 25 ракет різних типів.

Про це йдеться в інформації Генштабу ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За уточненою інформацією, для завдання ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" та 10 ракет наземного базування (С-400, "Іскандер-М"), з яких усі було знищено нашими захисниками", - повідомили в Генштабі.

Ще 2 ракети з С-300 окупанти застосували по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області.

Загалом, протягом цієї доби противник завдав 27 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Читайте також: Ворог отримує дані про роботу української ППО через стаціонарні камери у великих містах, контроль за ними відсутній, - Бутусов

Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу населених пунктів Дворічна, Вовчанськ та Тищенківка Харківської області, є загиблі та поранені цивільні особи, знищено житлові приватні будинки, лікарня та інша цивільна інфраструктура.

Нагадуємо, раніше повідомлялось, що ППО України знищила 18 з 18 ворожих ракет.

Автор: 

Генштаб ЗС (6544) крилаті ракети (1071) ППО (3172)


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Топ коментарі
+12
Патріот це система і складається з 4 збірних,які явно не ставлять поруч. Що пишуть орки і інші, то просто маніпуляція, дезінформації і пропаганда на мотивацію.
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16.05.2023 21:33
+12
Написано же, что СИСТЕМА. Каждая батарея - набор модулей, разнесенных на километры друг от друга. Так что, что там конашенков поразил, он и сам не скажет. А просто так выйти и честно сказать типа "мы обоср@лись" как-то не комильфо.
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16.05.2023 21:34
+12
ПРО "ПЕТРІОТ" ТА ПРО ПЕРЕМОГУ ПО-АМЕРИКАНСЬКИ.

Я зазвичай не "виступаю" після ракетних атак, але зараз мене таки дістали вкидами на манер "троюрідна бабка у якої двоюрідна тітка давала раком троюрідному свату одного певеошника казала, що кацапи таки "Петріота" прибили. Спочатку з доповіді Розвідспільноти США за восьме травня. "Після фіаско з ударом "Кінжалу" по системі "Петріот" пропагандистська машина рф та її розвідслужби будуть розповсюджувати "достовірні свідчення" про знищення системи ПРИ БУДЬ ЯКОМУ РЕЗУЛЬТАТІ НАСТУПНОЇ АТАКИ". Що ми зараз бачимо? А те саме - вкиди з хрін знає якої гівноінфоями і підспудне бродіння у нестійкої частини українського суспільства - "Нічого не коментують - мабуть точно це правда". Тепер по фактах.

Кажу не від себе - прохання тапками не кидатися. Посол США в Україні Брінк привітала нашу ППО з видатним успіхом, подібні привітання отримали пани Резніков та Залужний від генералів Міллі та Остіна, а на завершення пан Блінкен передав поздоровлення від імені пана Байдена пану Зеленському. Це було вранці. Тепер щодо "Вбивства "Петріота". Те, що я повинен дати людям. "При відбитті ракетної атаки певних пошкоджень отримала одна з систем які захищали небо Київщини, але вона продовжила виконувати свою роботу навіть після цього".

Все. Пояснень і подробиць не буде. А ось щодо вівць та баранів котрі постять "фоточки та відосіки" з роботою ППО, то я б відправляв їх на нари років на п'ять. Ну і вкотре були праві американці коли вони минулого року були категорично проти запуску камер спостереження по країні. Вони повинні осліпнути до кінця війни без будь яких застережень, бо після кожної атаки передислоковувати потужний "петріот" та його родичів - завдання яке ну ніяк не робить життя наших воїнів легшим.

Тепер про те, що "американці самі не знають - що вони вважають Перемогою України". На жаль дуже добре знають.
"Ми будемо вважати Перемогою України звільнення територій які були захоплені після 24го лютого и будь який більший результат".
"США вважають першочерговим створення таких потужних ЗСУ, які гарантовано зможуть знищити любого агресора",
"США НЕ вважають можливим розпад рф у короткостроковій перспективі і остаються прибічниками дій, які забезпечать рф поступовий занепад її економіки, унеможливлення відновлення військового потенціалу і технологічну блокаду, що згодом створить необхідні умови для розпаду держави по національно-територіальною ознакою з розподіленням їх по світовим центрам тяжіння".
"США вважають побудову потужної економічно та вільної демократичної України першочерговим завданням. Вона повинна стати взірцем для уламків РФ які у далекостроковій перспективі можуть увійти до зону впливу цивілізованого (західного) світу".

Я особисто до обесії хочу щоби бидлостан спіткала участь Содома і він навернувся разом зі своїми ХРправедниками, але.... "Ти не повинен хотіти нічого там, де ти не можеш нічого зробити". А тому міцно стоїмо на "тверезих" ногах, допомагаємо ЗСУ усім, чим можемо, працюємо на Перемогу і пам'ятаємо, що все буде так, як нам потрібно і вже у цьому році.

P.S. США проінформували Україну про майбутні цілі ракетної атаки бидла ще 10го травня.Їми повинні були бути Генштаб ЗСУ (Соломенка), будівлі Верховної Ради та ОПУ (Печерськ) та військові об'єкти (Дарниця). І спроби ще будуть. Але той, хто попереджений, той озброєний". Віримо у союзників і наших військових. Тепер все.
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16.05.2023 22:20
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Уламками могло задеть
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16.05.2023 21:18 Відповісти
Ну теоретично, якщо Кінжал летів точно в Петріота, то навіть якщо його сбили. То його уламки могли по інерції летіти у ціль, але все рівно щось там мутно
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16.05.2023 21:30 Відповісти
Без зливу інфи з міноборони неможливо було втратити Патріота.
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16.05.2023 21:15 Відповісти
чому Ви так вважаєте ?
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16.05.2023 21:17 Відповісти
Треба, щоб постійно працювала контр-розвідка. Необхідний постійний контроль за людьми, які працюють з дорогими системами ППО. Ніяких телефонів з собою бути не може, лише рації. Нікому не можна довіряти
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16.05.2023 21:20 Відповісти
Я пам'ятаю як тут жорстко критикували Німеччину, хвалили мельника. Хмельницький втратив склади ******** зброї Європи, Київ має проблеми з інформацією відносно Патріот. А камери працюють...цікаво на кого, навіщо і як це зрозуміти? Чи знову Європа винна, що розуму не має до ладу довести усе,що стосується війни
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16.05.2023 21:30 Відповісти
А хто вам сказав, що у Хмельницькому були склади ******** зброї Європи?
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16.05.2023 21:37 Відповісти
Читайте і інші новини. Зайдіть на фейс, але українських блогів
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16.05.2023 21:39 Відповісти
Я й читав - всі, крім кацапні пишуть, що то були склади старих радянських бомб.
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17.05.2023 01:07 Відповісти
І так - це точно не були снаряди, або ракети, бо коли вибухають снаряди - детонація йде довго, а ракети взагалі розлітаються у різні сторони. У Хмельницькому ж був один потужний вибух.
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17.05.2023 01:08 Відповісти
В Хмельницьку вибухнув склад старих авіабомб . Ніякої ******** зброї там не було .
У фб мелють що кому збреде на думку .
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16.05.2023 21:54 Відповісти
Так так пан має рацію, а "друзі" камери міста.
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16.05.2023 22:01 Відповісти
І головне, що дорожні знаки познімали на тій території де і кацакпів не було, люди їздять кругами, особливо з інших регіонів, а посадовці вмиунули камери відеоспостереження для кого? Для кацапів, щоб знали коли, хто куди їде і що везе? Перед цим гетьманцев заставив всі юридичні особи завести адреса і геолокацію нафтобаз і заправок до звітів, а сьогодні хтось кричить, щоб не викладали відео, а самі вмикнули відеокамери?
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16.05.2023 22:09 Відповісти
https://theins.ru/news/261716 https://theins.ru/news/261716
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16.05.2023 22:10 Відповісти
Я маю русру відкрити? Я знаю вас так давно,що ви могли б і знати,що я не читаю ру, я читаю німців, португалів чи французів.
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16.05.2023 22:18 Відповісти
Португали і французи знають що в нас вибухнуло краще за нас ?? .
Ви і справді вважаєте що русня ,в цьому випадку бреше , коли пише що у Хмельницьку замість складу з західною зброєю вибухнули авіабомби . ?
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16.05.2023 22:30 Відповісти
Так так, пан має рацію, що русня "усе" знає куди пуляє.
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16.05.2023 22:37 Відповісти
.. Ну добре . Тоді дайте відповідь на питання - навіщо русня вразивши склад західної зброї , бреше на увесь світ що вразила склад старих авіабомб . ?? Навіщо це їй .? Коли вона навпаки повинна б волати на все горло доводячи Заходу , що мовляв - не давайте Україні зброю бо ми її всеодно знищуємо . !!
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16.05.2023 22:48 Відповісти
Вы не поверите, но португальцы и французы пользуются тем же интернетом, что и украинцы. И при желании узнают все то же, что и Максим Перепелица, и в ту же секунду.
пс. Если конечно вы не работник Генштаба ВСУ. В чем я почему-то сомневаюсь. Ну или, недайбог, Кинжал у вас в огороде упал, конечно.
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17.05.2023 00:41 Відповісти
ну а чо. Недавно мужик вышел к себе на огород, и нашел у себя почти целую ракету. В клубнике запуталась.....Всяко бывает.
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17.05.2023 01:23 Відповісти
Ну не зря же Зедерьмаки перевели демченко ,многолетнего крота предателя назначенного по требованию Кремля , (якобы уволенного) смотрящим за внешней разведкой ! Послушайте интервью Романа Червинского Цензор
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17.05.2023 01:17 Відповісти
А він і не втрачений! Пошкодженя одного з елементів периферіі не знищує комплекс.
Інфрачервоне наведеня - ПУ під час та дорзу після пуску.
Радіодіапазон - один з вузлів РЛС.
Можна виявити як літаками типу "авакс" так і станціями пеленгації(РЕР).
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16.05.2023 21:59 Відповісти
при найгіршому для нас розкладі могли вразити якийсь юніт петріота - він же не на базі зберігання був купою
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16.05.2023 21:16 Відповісти
ТОЙ відосік теж мутний. Камера змінила ракурс.Чому? після вибуху пожежі немає. Один вибух сильний а потім другий менший!
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16.05.2023 21:17 Відповісти
кожен *носій шнформації* типа ігната, абдристовича, малярши, подоляки верзе свою версію кількості збитих ракет та пошкоджень
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16.05.2023 21:20 Відповісти
Американская система Patriot, вероятно, была повреждена, но не уничтожена в результате обстрела российскими ракетами Киева и его окрестностей рано утром во вторник по местному времени, сообщил CNN официальный представитель США. По словам чиновника, США все еще оценивают размер ущерба. Это определит, нужно ли полностью свернуть систему или украинцы просто отремонтируют ее на месте. Минобороны России сообщило во вторник в Telegram, что «высокоточный удар гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» по Киеву поразил зенитно-ракетный комплекс Patriot американского производства». Украинские официальные лица заявили во вторник, что они успешно перехватили все шесть гиперзвуковых ракет, выпущенных русскими, но украинские военные отказались комментировать заявление россиян о поражении системы Patriot. «Мы не можем комментировать это. Мы не будем комментировать российские источники», - заявил представитель ВВС Украины Сергей Игнат. Украина в настоящее время имеет в стране две системы ПВО Patriot, одну подаренную США, а другую подаренную совместно Германией и Нидерландами. Неясно, какая из этих систем была потенциально повреждена.
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16.05.2023 21:20 Відповісти
Написано же, что СИСТЕМА. Каждая батарея - набор модулей, разнесенных на километры друг от друга. Так что, что там конашенков поразил, он и сам не скажет. А просто так выйти и честно сказать типа "мы обоср@лись" как-то не комильфо.
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16.05.2023 21:34 Відповісти
хоспаді, який нах сєргєй ігнат, це взагалі хто? кацапня як завжди, накинула гівна на вентилятор, цього разу через CNN, і намагається хоч щось придумати, щоб не виглядати такою обісраною зі своїм аналоговнєтним "крінжалом". Ну а наші "журнашлюхи" тільки перепощують цей хайп, навіть не перевіряючи імена офіцерів.
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16.05.2023 21:35 Відповісти
Ну так щойно писали з посиланням на закордонний ЗМІ що ''можливо ''кинджалом'' пошкоджений ''Патріот''. Якщо всі ракети знищені то навіщо писати такі вкиди про пошкодження ''зрк''.
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16.05.2023 21:20 Відповісти
То ж CNN, якому русня вкинула *****, щоб не виглядати такою обісраною. У них в якості джерела якийсь "офіційний представник", а Ігната вони вже Сергієм перехрестили. Це типу ЗМІ світового рівня?
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16.05.2023 21:38 Відповісти
Пошкодженя уламками - теж пошкодженя. Навіть вибите скло кабіни(а воно там не броньоване).
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16.05.2023 22:03 Відповісти
Японцы на месте орков сделали бы себе харакири.
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16.05.2023 21:23 Відповісти
Terror Alarm @Terror_Alarm https://twitter.com/Terror_Alarm/status/1658509195434401793 2 ч
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16.05.2023 21:23 Відповісти
На фото Nasams, C-300 та Петріот)
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16.05.2023 21:25 Відповісти
там зверху ще й букви є.......
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16.05.2023 21:29 Відповісти
Хоча перша установка може бути і залізним куполом, тоді чекаємо)

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16.05.2023 21:33 Відповісти
А эта система установлена в Израиле.
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17.05.2023 03:50 Відповісти
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16.05.2023 21:23 Відповісти
У дедушки наросли половые органы бабушки.
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16.05.2023 21:31 Відповісти
Патріот це система і складається з 4 збірних,які явно не ставлять поруч. Що пишуть орки і інші, то просто маніпуляція, дезінформації і пропаганда на мотивацію.
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16.05.2023 21:33 Відповісти
На відео видно, що як мінімум 2 пускові стояли поруч. Або навіть 3.
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16.05.2023 21:38 Відповісти
Ви іменно Патріот бачили чи щось? Досить хворіти фейками. Повторюсь, вони не поряд, мають 4 постріли і миттєво зміна локації. Щоб потрапити в Патріот, потрібно до атаки уже знати де він, камери цього не покажуть.
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16.05.2023 21:43 Відповісти
Пуск ракет был из минимум 2х установок, расположенных рядом.
На видео это видно.

Так понятно ?
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16.05.2023 22:29 Відповісти
О, ви "великий спеціаліст".
Йде масштабна ракетна атака на Київ - і тут, Патріот, зробивши 4 пуски звертається і кудись їде, а ракети валять по Київу - це ви чудово придумали.
Ви явно плутаєте роботу ППО з роботою артилерії чи РСЗО.
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16.05.2023 22:38 Відповісти
Я просто прочитала аналіз атаки від спеціалістів, яким довіряю
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16.05.2023 22:43 Відповісти
Цей аналіз ни про що - бо Петріоти не будуть згортатися під час ракетної атаки, видавши 4 залпи - це по-перше.
По-друге - у кацапні під час атаки було кілька беспілотників у повітрі - саме для виявлення нашої ППО. Першими піши шахеди та калібри - на них ППО викрила свої позиції - туди одразу полетілі кинжали.
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16.05.2023 22:51 Відповісти
а якщо виявиться що то таки правда, то що?
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16.05.2023 21:52 Відповісти
Дописувачі навіть гадки не мають, які системи і як відповідали. Камери фіксували вистріл здалеку, скупчення і ніяк саму техніку. Можете написати так як звучить Патріот? Хаймерс реве,як корова, а як Патріот?
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16.05.2023 21:59 Відповісти
ти не відповіла - якщо виявиться що таки правда, що будеш робити? Зникнеш з сайта?
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16.05.2023 22:09 Відповісти
Навіщо хамить? І до чого це питання? На моє відповів? Сенсу для спілкування більше не має.
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16.05.2023 22:14 Відповісти
Я не хамив, а задав питання. Ти ж впевнена що то все брехня, чого ж так нервуєшся?
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16.05.2023 22:24 Відповісти
Pravda u kacapov nebylo i nebudet.Neperezyvajte stati skoro dast ecio neskolko Patriot sistem,u nix ix jest mnogo.
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16.05.2023 22:45 Відповісти
плювати на кацапів. Якщо це підтвердять штати, то що, будемо казати що вони теж брешуть?
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16.05.2023 22:52 Відповісти
Патріот теж дуууже гучно працює - і сама ракета гучно летить - на весь Київ чутно, і розриви дуже гучні - за 10 км сигналізація в авто спрацьовує.
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16.05.2023 22:39 Відповісти
Що то?
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16.05.2023 22:43 Відповісти
4 це мінімум.
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16.05.2023 22:05 Відповісти
Так, 4×4. 16 пусків.
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16.05.2023 22:09 Відповісти
А коли 8 пускових? 8×4=32.
А що можна пошкодити в пусковій? Зміні контейнери,кабіну (не броньовану),антену приймача,ну ще гумові колеса! Все іше (приймач - програматор) добре захищено та герметизовано.
А! Ще кабелі/шланги можуть перебити!
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16.05.2023 22:56 Відповісти
Разом виходить що збили 16 балістичних ракет.
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16.05.2023 21:58 Відповісти
ПРО "ПЕТРІОТ" ТА ПРО ПЕРЕМОГУ ПО-АМЕРИКАНСЬКИ.

Я зазвичай не "виступаю" після ракетних атак, але зараз мене таки дістали вкидами на манер "троюрідна бабка у якої двоюрідна тітка давала раком троюрідному свату одного певеошника казала, що кацапи таки "Петріота" прибили. Спочатку з доповіді Розвідспільноти США за восьме травня. "Після фіаско з ударом "Кінжалу" по системі "Петріот" пропагандистська машина рф та її розвідслужби будуть розповсюджувати "достовірні свідчення" про знищення системи ПРИ БУДЬ ЯКОМУ РЕЗУЛЬТАТІ НАСТУПНОЇ АТАКИ". Що ми зараз бачимо? А те саме - вкиди з хрін знає якої гівноінфоями і підспудне бродіння у нестійкої частини українського суспільства - "Нічого не коментують - мабуть точно це правда". Тепер по фактах.

Кажу не від себе - прохання тапками не кидатися. Посол США в Україні Брінк привітала нашу ППО з видатним успіхом, подібні привітання отримали пани Резніков та Залужний від генералів Міллі та Остіна, а на завершення пан Блінкен передав поздоровлення від імені пана Байдена пану Зеленському. Це було вранці. Тепер щодо "Вбивства "Петріота". Те, що я повинен дати людям. "При відбитті ракетної атаки певних пошкоджень отримала одна з систем які захищали небо Київщини, але вона продовжила виконувати свою роботу навіть після цього".

Все. Пояснень і подробиць не буде. А ось щодо вівць та баранів котрі постять "фоточки та відосіки" з роботою ППО, то я б відправляв їх на нари років на п'ять. Ну і вкотре були праві американці коли вони минулого року були категорично проти запуску камер спостереження по країні. Вони повинні осліпнути до кінця війни без будь яких застережень, бо після кожної атаки передислоковувати потужний "петріот" та його родичів - завдання яке ну ніяк не робить життя наших воїнів легшим.

Тепер про те, що "американці самі не знають - що вони вважають Перемогою України". На жаль дуже добре знають.
"Ми будемо вважати Перемогою України звільнення територій які були захоплені після 24го лютого и будь який більший результат".
"США вважають першочерговим створення таких потужних ЗСУ, які гарантовано зможуть знищити любого агресора",
"США НЕ вважають можливим розпад рф у короткостроковій перспективі і остаються прибічниками дій, які забезпечать рф поступовий занепад її економіки, унеможливлення відновлення військового потенціалу і технологічну блокаду, що згодом створить необхідні умови для розпаду держави по національно-територіальною ознакою з розподіленням їх по світовим центрам тяжіння".
"США вважають побудову потужної економічно та вільної демократичної України першочерговим завданням. Вона повинна стати взірцем для уламків РФ які у далекостроковій перспективі можуть увійти до зону впливу цивілізованого (західного) світу".

Я особисто до обесії хочу щоби бидлостан спіткала участь Содома і він навернувся разом зі своїми ХРправедниками, але.... "Ти не повинен хотіти нічого там, де ти не можеш нічого зробити". А тому міцно стоїмо на "тверезих" ногах, допомагаємо ЗСУ усім, чим можемо, працюємо на Перемогу і пам'ятаємо, що все буде так, як нам потрібно і вже у цьому році.

P.S. США проінформували Україну про майбутні цілі ракетної атаки бидла ще 10го травня.Їми повинні були бути Генштаб ЗСУ (Соломенка), будівлі Верховної Ради та ОПУ (Печерськ) та військові об'єкти (Дарниця). І спроби ще будуть. Але той, хто попереджений, той озброєний". Віримо у союзників і наших військових. Тепер все.
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16.05.2023 22:20 Відповісти
Дякую, а то уже відписуватися стомилася від фанатів сенсації,
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16.05.2023 22:24 Відповісти
Стосовно того, що саме Президент, Держдеп, Конгрес, діпстейт) вважають перемогою України, то зараз це мабуть пов'язане з виборчою тактикою. Схоже на те, що їм потрібна
невелика перемога України перед виборами, а далі - тривала боротьба за утримання та поглиблення досягнутої невеликої перемоги за підтримки США та партнерів.
Цікаві думки за посиланням:

https://wz.lviv.ua/ukraine/490345-kinets-viiny-*********-i-poza*********
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17.05.2023 12:13 Відповісти
Кінжалам капець? Капець
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16.05.2023 22:21 Відповісти
Пан Сулима, це Ви з тих далеких часів чи зовсім новий дописувач? Бо знала одного з 2014.
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16.05.2023 22:30 Відповісти
Іt is no important
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16.05.2023 22:42 Відповісти
Народ, нахіба ви цю вату тут вичитуєте? Знайомі живуть в тих домах, не було прильотів в те місце виходів 100%. А цей вибух, що вони показують хз де, можливо збита здетонували.
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16.05.2023 22:40 Відповісти
Все ,, розходимось . -- Белый дом не подтверждает информацию, распространенную сегодня CNN, о том, что во время https://zn.ua/war/nochnaja-ataka-na-kiev-byla-iskljuchitelnoj-po-svoej-plotnosti-kmva.html массированной ракетной атаки на Киев минувшей ночью , в Украине могла понести повреждения система противоракетной обороны Patriot. Об этом со ссылкой на представителя Совета по нацбезопасности США https://twitter.com/OstapYarysh/status/1658543674236493842 сообщил журналист «Голоса Америки» Остап Ярич.

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16.05.2023 23:15 Відповісти
Хто пише про знищений або пошкоджений Patriot той пророссiйський iпсошник вата та кацап.
Чому? Все просто, Залужний каже: "все збито". Якщо збито, то не може бути щось пошкоджено. Конашенков каже що пошкоджено. Хто йому вiрить той йде за руським кораблем
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17.05.2023 00:02 Відповісти
Если этот ПАТРИОТ был бы фигня, то Израиль не создал бы "железныий купол" а взял бы анало- говно с-400....у русских ....или истребители Ф-16 и меняют на Ф-35 ,и непокупают "шедевров инжинерной мысли " у сухова или микояна.
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17.05.2023 01:39 Відповісти
Комплекс Патриот состоит из командного пункта,РЛС обнаружения и восьми пусковых установок зенитных ракет. Всё это разнесено по площади и не находится в одной точке.Отсюда следует,что уничтожить его целиком невозможно,а только отдельные компоненты.Очевидно могла быть повреждена РЛС дальнего обнаружения,но раз пуски производились то кп и пусковые установки находились в исправном состоянии .
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17.05.2023 05:54 Відповісти
После таких атак, 40 патриотов должны дать и 1000 ракет ПВО
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17.05.2023 04:40 Відповісти
А сегодня путлеровский "Лента.ру" заорал что якобы Пэтриот использовал против кинжала все 32 ракеты и промахнулся,в итоге кинжал поразил самого Пэтриота.
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17.05.2023 05:49 Відповісти
дайте Лента.ру таблетку
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17.05.2023 05:57 Відповісти
"Было уничтожено 1000 единиц ЗРК Колбаса и РСЗО Йогурт"- Ким
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17.05.2023 05:53 Відповісти
"Кинжал" в спину путину
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17.05.2023 05:55 Відповісти
Я мучаюсь в догадках какая со сбитых Кинжалов поразила Патриот
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17.05.2023 06:00 Відповісти
сбитый Кинжал поражает Патриот - кино и немцы
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17.05.2023 06:18 Відповісти
Погода 17 мая - в среду Украину разогреет до +26
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17.05.2023 06:55 Відповісти
а вы заметили что русня перестала сбрасывать планирующие бомбы уже два дня - напуганы Брянщиной
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17.05.2023 08:05 Відповісти
Кинжал с Ядерным зарядом если он сбит не взорвется , только загрязнит территорию радиоактивностью
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17.05.2023 08:16 Відповісти
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17.05.2023 08:20 Відповісти
 
 