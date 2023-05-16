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Україна враховує загрозу ракетних атак у підготовці до наступного опалювального сезону, - Галущенко

галущенко

Україна готує енергосистему до наступного опалювального сезону, враховуючи загрозу ракетних атак з боку РФ, подібних до тих, що були цієї зими.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час засідання Координаційної групи G7+ з надання допомоги енергосектору України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

У ході зустрічі Галущенко поінформував учасників про ситуацію в енергосистемі та про нові спроби агресора атакувати об'єкти критичної інфраструктури.

За його словами, російська масована атака дронами та ракетами у ніч на середу довела, що протиповітряна оборони України "працює на відмінно, і це дає нам надії на майбутнє".

Читайте: Наразі у сховищах понад 9 мільярдів кубометрів газу, - Галущенко

"Водночас ми розуміємо, що Росія не відмовиться від своїх намірів і продовжить завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, особливо з початком наступного опалювального сезону. Саме тому ми вже здійснюємо підготовку до зими, відновлюємо те, що зазнало атак, і посилюємо захист наших енергетичних об’єктів", - зазначив Галущенко.

Він наголосив на важливості запуску лінії електропередачі "Хмельницька АЕС - Жешув", яка посилить енергетичну безпеку завдяки експорту та імпорту електроенергії, а також розповів про заходи підготовки до наступної зими.

"Наразі формується запас обладнання, яке може знадобитися для відновлення об’єктів після подальших атак ворога. Серед найбільш нагальних потреб наразі - обладнання, яке допоможе Україні децентралізувати генерацію, зокрема мобільні газові турбіни та газові поршні", - резюмував Галущенко. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Енергосистема поступово відновлюється, триває підготовка до опалювального сезону, - Галущенко

Нещодавно він заявив, що за атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України Росія має відповідати у Міжнародному кримінальному суді та понести відповідальність за скоєні злочини.

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Висловлю свою думку, хоча наперед знаю, що вона непопулярна і подоляцькі та єрмаковські будуть мене критикувати і лити бруд. Якби ми мали до тисячі ракет "Грім" та "Нептун", то залишається питання, були б такі массивні атаки ракетами ворога? А якщо мали б ще свої "Вільхі м, м1, м2" та ще точно якісь придумали нові, а так захотілося поржать, зробити себе разом ще раз і дороги, дороги, дороги, відоси, відоси, відси... Америка дай, Англія дай, Німеччина, не будь ліверною дай, Франція, нас же вбивають - дай.
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16.05.2023 21:20 Відповісти
ты за искусственный блэкаут ещё ответишь, гнида
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16.05.2023 21:25 Відповісти
''Посилюють захист'' , це що під землю закопують?
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16.05.2023 21:31 Відповісти
Ні, тарифи у 2.5 рази підвищать
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16.05.2023 21:36 Відповісти
Та ні, під землею нічого не закопують, просто продовжують "Велике крадівництво". Я подорожую по роду своєї діяльності по Миколаївській і Дніпропетровській областях, так там роботи по освоєнню бюджетних грошей йде повним ходом і так, як ніби ми вже давно виграли війну.
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16.05.2023 22:01 Відповісти
Може замість словесного піару краще мовчки займатись справою?
Чи у зЕлених є тільки два уміння - чесати язики і красти?
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16.05.2023 21:35 Відповісти
а генератори зараз по 12ть а не по 35ть як в осени
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16.05.2023 21:50 Відповісти
А мене бісе, шо вони заборонили переходити на індивідуальне опалення в квартирах. Тільки мінімум 5о% багатоповерхівки. А ми у хрущовці на 5 поверсі зимою замерзали при 16 градусів у кімнатах, а на першому поверсі відкривали кватирки, бо їм жарко. А платим однаково по 2000 гр. І дозволу на від'єднання від централізованного опалення не дають
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17.05.2023 03:39 Відповісти
 
 