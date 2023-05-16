Україна враховує загрозу ракетних атак у підготовці до наступного опалювального сезону, - Галущенко

Україна готує енергосистему до наступного опалювального сезону, враховуючи загрозу ракетних атак з боку РФ, подібних до тих, що були цієї зими.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час засідання Координаційної групи G7+ з надання допомоги енергосектору України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

У ході зустрічі Галущенко поінформував учасників про ситуацію в енергосистемі та про нові спроби агресора атакувати об'єкти критичної інфраструктури.

За його словами, російська масована атака дронами та ракетами у ніч на середу довела, що протиповітряна оборони України "працює на відмінно, і це дає нам надії на майбутнє".

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"Водночас ми розуміємо, що Росія не відмовиться від своїх намірів і продовжить завдавати ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, особливо з початком наступного опалювального сезону. Саме тому ми вже здійснюємо підготовку до зими, відновлюємо те, що зазнало атак, і посилюємо захист наших енергетичних об’єктів", - зазначив Галущенко.

Він наголосив на важливості запуску лінії електропередачі "Хмельницька АЕС - Жешув", яка посилить енергетичну безпеку завдяки експорту та імпорту електроенергії, а також розповів про заходи підготовки до наступної зими.

"Наразі формується запас обладнання, яке може знадобитися для відновлення об’єктів після подальших атак ворога. Серед найбільш нагальних потреб наразі - обладнання, яке допоможе Україні децентралізувати генерацію, зокрема мобільні газові турбіни та газові поршні", - резюмував Галущенко.

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Нещодавно він заявив, що за атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України Росія має відповідати у Міжнародному кримінальному суді та понести відповідальність за скоєні злочини.