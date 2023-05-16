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Жодні вибори в Україні під час воєнного стану відбуватися не можуть, - Данілов

данілов

Жодних виборів в Україні під час дії воєнного стану бути не може.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я хочу наголосити, що в Парламентській Асамблеї Ради Європи мають чітко розуміти, що в нас є своя Конституція і закони нашої країни, за якими ми маємо жити. А ці ПАРЄ краще б займалися іншими речами, не допускали присутності Російської Федерації у себе. Ми розберемося самостійно - згідно з нашими законами і згідно з нашою Конституцією. Коли є введення того стану, в якому ми сьогодні з вами перебуваємо, жодні вибори відбуватися не можуть. Крапка", - заявив Данілов в ефірі телемарафону.

Секретар РНБО також висловив побажання, щоб представники ПАРЄ не вказували, як і що Україна має робити.

Нагадуемо, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявив про необхідність проведення Україною парламентських і президентських виборів навіть за умови воєнного стану.

Читайте також: Парламентські вибори цієї осені не відбудуться, якщо на той момент діятиме воєнний стан, - Зеленський

Автор: 

вибори (6687) Данілов Олексій (1259) воєнний стан (573)


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Топ коментарі
+49
Тобто, можновладці, як це не парадоксально звучить, зацікавлені у максимальному затягуванні воєнного стану
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16.05.2023 21:29
+27
То чому тоді Слуга витрачає кошти на друк партійних рекламних газет,які розсовують по поштовим скринькам? Чи у військовий час правлячій політичній силі немає куди дівати вільні кошти?
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16.05.2023 21:35
+26
Чего и следовало ожидать, заканчивать войну Зе и Ко не выгодно.
Строим россию 2.0.
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16.05.2023 21:34
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А що таке "Чорна Рада"?
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16.05.2023 23:00 Відповісти
Не подумайте что демагогия. Это вы у данилова спросите какая статья. Он первый упомнил. Я человек законнопослушный, Конституцию не читаю, я законы соблюдаю. В реале с учётом военного времени и войны само собой, выборы можно и назначить указом преза. Но я ведь и подчеркнул что смерти подобно будет. От фракции его нмчего не останется. Я бы Раду давно распустил бы ещё весной 22г. Там шваль ещё предыдущая сидит.
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16.05.2023 23:11 Відповісти
в целом есть ст83, где указано, что рада может работать до окончания вп ...
но слуги народа редкое жульё ...
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16.05.2023 23:43 Відповісти
И оставить один кабмин?) с такими как Резников и ко?)
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17.05.2023 04:24 Відповісти
абсолютно правильно, "демократия" и "война" понятия не совсем совместимые. и тратить ********* денег во время войны на "голосования", "выборы" а потом "обслуживание" рандомных людей без профильного образования (а иногда и наличия минимального здравого смысла) живя за счет западной помощи я бы даже сказал тупо преступно.
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16.05.2023 23:18 Відповісти
А нічого, що це вимога заходу, за рахунок допомоги якого ми існуєм?!!! Тож злочин це твоя та Данілова балаканина.Хто дівчину вечеряє - той її і танцює.
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17.05.2023 08:22 Відповісти
нарушать конституцию и здравый смысл? рили? реально непонятно чем могут заниматься депутаты во время войны и почему они себе понаделали каких-то оборонных комитетов. потому так и живем в общем-то.
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18.05.2023 02:41 Відповісти
Ахахаха - страшно стало))
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16.05.2023 22:59 Відповісти
є своя конституція?????
а в ній є пункт, де президент може поставити конституційні права людей "на паузу" ????
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16.05.2023 23:02 Відповісти
Все залежить від авторитета. У зєлі він наближається до НУЛЯ
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16.05.2023 23:39 Відповісти
изменение конституции во время войны - тоже низзя (как бы, с 14го года). а если так, то в принципе и депутатов и их обслугу и энным количеством "помощников" с хз каким бюджетом незачем держать - лучше на эти деньги пару тройку танков покупать ежемесячно. ну и национализация\ликвидация оффшоров\постройка бомберов\мобилизация\обучение обращению с оружием и вв в школах и институтах и т.д. и т.п. неначасі как бы необходимы. ну и мобилизация нужна не только в армию но и на предприятия впк + финансовая, всяких "эффективных менеджеров" (которые эффективны исключительно для себя) и надзирателей над хз чем с хз какими зарплатами тоже стОило бы уменьшить в ноль и это как минимум.
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16.05.2023 23:05 Відповісти
вибори? які вибори??? ж и д зеленський має повністю і до кінця відповісти за обсирання української влади і буде сосати інший ж и д івський куй пукіна ще ДУЖЕ І ДУЖЕ ДОВГО....

ж и д и просто так владу не віддадуть, ні в Україні, ні на *********!
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16.05.2023 23:31 Відповісти
Звичайно. А ви як думали?
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17.05.2023 06:54 Відповісти
С каждой следующей властью всё больше передают проблем.
Займы, обязательства, созданные и переформатирование организации.
Надо быть честным с самим собой. Что последствия нынешних реалий - это основа предыдущего фундамента.
За глаза, я книгу нашей конституции называю "книгой мертвых". Соблюдают ее или находят уязвимости, для меня важно что нас очень быстро становится меньше.
За 30лет минус 10 лямов.
И поэтому назревает вопрос - кто ее считает эффективной в плане процветания нации? Или контролируемое исчезновение лучше неизвестной анархии? Сейчас выберут вороватую комиссию на 30лет. К-рые отбирают судьей, вот там будет и мораль, и совесть, и честность(сарказм).
Так или иначе мы останемся с "матыгой". Большая часть стран нас не сможет понять. Так как живут в более современном мире. Пример - япошки уже 70 лет катаются на скоростных поездах. Целое "факаное" поколение! Посадите его в укр зализницу, и увидите реакцию)
Если коротко, то у нас очень много делают для уничтожения нас как государства. Которое пользуется своими особенностями для общего развития народа.
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17.05.2023 07:09 Відповісти
Зелені пацюки і зрадники трусяться за свою шкуру
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17.05.2023 08:00 Відповісти
Зелених гнид на свалку історії, а деяких і на нари ..., надовго... .
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17.05.2023 09:04 Відповісти
Могут зато стрільби "проходити". По зеленій шоблі... От-от...
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17.05.2023 09:09 Відповісти
Данілов працює вже у ЦВК? Взагалі ЄС знає що в нас свої закони, але вони також добре знають які хабарники і злочинці при владі
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17.05.2023 16:48 Відповісти
Бандюче, закрий свого унітаза, та виконуй вимоги статута ЄС. ТАКУ НЕЧИСТЬ ДАВНО ТРЕБА ПРИБРАТИ. Шкода, що позитивна альтернатива не прослідковується поки що.
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19.05.2023 13:24 Відповісти
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