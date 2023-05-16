Жодні вибори в Україні під час воєнного стану відбуватися не можуть, - Данілов

Жодних виборів в Україні під час дії воєнного стану бути не може.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я хочу наголосити, що в Парламентській Асамблеї Ради Європи мають чітко розуміти, що в нас є своя Конституція і закони нашої країни, за якими ми маємо жити. А ці ПАРЄ краще б займалися іншими речами, не допускали присутності Російської Федерації у себе. Ми розберемося самостійно - згідно з нашими законами і згідно з нашою Конституцією. Коли є введення того стану, в якому ми сьогодні з вами перебуваємо, жодні вибори відбуватися не можуть. Крапка", - заявив Данілов в ефірі телемарафону.

Секретар РНБО також висловив побажання, щоб представники ПАРЄ не вказували, як і що Україна має робити.

Нагадуемо, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявив про необхідність проведення Україною парламентських і президентських виборів навіть за умови воєнного стану.

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