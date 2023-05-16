Жодні вибори в Україні під час воєнного стану відбуватися не можуть, - Данілов
Жодних виборів в Україні під час дії воєнного стану бути не може.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я хочу наголосити, що в Парламентській Асамблеї Ради Європи мають чітко розуміти, що в нас є своя Конституція і закони нашої країни, за якими ми маємо жити. А ці ПАРЄ краще б займалися іншими речами, не допускали присутності Російської Федерації у себе. Ми розберемося самостійно - згідно з нашими законами і згідно з нашою Конституцією. Коли є введення того стану, в якому ми сьогодні з вами перебуваємо, жодні вибори відбуватися не можуть. Крапка", - заявив Данілов в ефірі телемарафону.
Секретар РНБО також висловив побажання, щоб представники ПАРЄ не вказували, як і що Україна має робити.
Нагадуемо, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявив про необхідність проведення Україною парламентських і президентських виборів навіть за умови воєнного стану.
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но слуги народа редкое жульё ...
а в ній є пункт, де президент може поставити конституційні права людей "на паузу" ????
неначасікак бы необходимы. ну и мобилизация нужна не только в армию но и на предприятия впк + финансовая, всяких "эффективных менеджеров" (которые эффективны исключительно для себя) и надзирателей над хз чем с хз какими зарплатами тоже стОило бы уменьшить в ноль и это как минимум.
ж и д и просто так владу не віддадуть, ні в Україні, ні на *********!
Займы, обязательства, созданные и переформатирование организации.
Надо быть честным с самим собой. Что последствия нынешних реалий - это основа предыдущего фундамента.
За глаза, я книгу нашей конституции называю "книгой мертвых". Соблюдают ее или находят уязвимости, для меня важно что нас очень быстро становится меньше.
За 30лет минус 10 лямов.
И поэтому назревает вопрос - кто ее считает эффективной в плане процветания нации? Или контролируемое исчезновение лучше неизвестной анархии? Сейчас выберут вороватую комиссию на 30лет. К-рые отбирают судьей, вот там будет и мораль, и совесть, и честность(сарказм).
Так или иначе мы останемся с "матыгой". Большая часть стран нас не сможет понять. Так как живут в более современном мире. Пример - япошки уже 70 лет катаются на скоростных поездах. Целое "факаное" поколение! Посадите его в укр зализницу, и увидите реакцию)
Если коротко, то у нас очень много делают для уничтожения нас как государства. Которое пользуется своими особенностями для общего развития народа.