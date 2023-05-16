Міжнародний суд ООН проведе в червні публічні слухання у справі "Україна проти Росії"
Міжнародний суд ООН з 6 червня по 14 червня цього року проведе публічні слухання у справі щодо порушення Росією конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Суду.
"Застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про заборону всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації) – Суд проведе публічні слухання з вівторка, 6 червня по середу, 14 червня 2023 року", - йдеться у пресрелізі.
Нагадаємо, 8 листопада 2019 року арбітраж оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
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