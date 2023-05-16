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Міжнародний суд ООН проведе в червні публічні слухання у справі "Україна проти Росії"

суд,трибунал,гаазький,кримінальний,міжнародний

Міжнародний суд ООН з 6 червня по 14 червня цього року проведе публічні слухання у справі щодо порушення Росією конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Суду. 

"Застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про заборону всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації) – Суд проведе публічні слухання з вівторка, 6 червня по середу, 14 червня 2023 року", - йдеться у пресрелізі.

Нагадаємо, 8 листопада 2019 року арбітраж оголосив, що має юрисдикцію розглядати спір України проти Росії щодо застосування і тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Читайте: Нідерланди та Канада долучилися до позову України до Міжнародного суду ООН в Гаазі проти Росії

росія (65052) Україна (5882) Міжнародний суд ООН (166)


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16.05.2023 22:01 Відповісти
ООНанізм...
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16.05.2023 22:03 Відповісти
Якщо усі заявлені країни долучаться до слухання на підтримку України, то московії капець
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16.05.2023 22:04 Відповісти
Послухають, засудять, висловлять занепокоєння....
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16.05.2023 22:14 Відповісти
Канада, Нідерланди і інші долучилися ,а це не пусті слова, це Гаага
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16.05.2023 22:20 Відповісти
кацапи не прийдуть, а суд скаже стандартно "на нет и суда нет"
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16.05.2023 22:14 Відповісти
 
 