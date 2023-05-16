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Велика Британія і Нідерланди працюватимуть над створенням коаліції із закупівлі винищувачів F-16 для України

f-16

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте в рамках саміту Ради Європи в Ісландії домовилися про роботу над створенням міжнародної коаліції з метою закупівлі винищувачів F-16 для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Прем'єр-міністр Сунак і прем'єр-міністр Рютте домовилися, що вони працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для забезпечення України бойовим повітряним потенціалом, надаючи підтримку в усьому, від навчання до закупівлі винищувачів F-16", - йдеться у заяві британського уряду.

Також наголошується, що "прем'єр-міністр підтвердив свою переконаність у тому, що законне місце України - в НАТО, і лідери погодилися з важливістю довгострокового надання союзниками допомоги в забезпеченні безпеки України, щоб гарантувати, що вони зможуть стримувати майбутні напади".

Читайте також: Велика Британія влітку розпочне початковий етап навчань українських пілотів на F-16, - уряд

Автор: 

Велика Британія (5569) Нідерланди (1563) літак (2900) Рютте Марк (393) Сунак Ріші (183) F16 F-16 (673)


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Щиро дякуємо, друзі.
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16.05.2023 22:15 Відповісти
в Нідерландах Ф-16 випускався по ліцензії. Також в Данії Ф-16 саме нідерландського виробництва. Так що Ф-16 ми отримаємо точно не американські…
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16.05.2023 23:10 Відповісти
Боже бережі королів)
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16.05.2023 22:15 Відповісти
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16.05.2023 22:17 Відповісти
Медленно,но уверенно... Похоже на чей-то девиз.
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16.05.2023 22:18 Відповісти
навчайте пілотів - ВЖЕ
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16.05.2023 22:33 Відповісти
А це вже трошки більше ніж туманні обіцянки про перспективи)) Зеер гут, вєрі вєл)))
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17.05.2023 01:07 Відповісти
 
 