Велика Британія і Нідерланди працюватимуть над створенням коаліції із закупівлі винищувачів F-16 для України

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте в рамках саміту Ради Європи в Ісландії домовилися про роботу над створенням міжнародної коаліції з метою закупівлі винищувачів F-16 для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Прем'єр-міністр Сунак і прем'єр-міністр Рютте домовилися, що вони працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для забезпечення України бойовим повітряним потенціалом, надаючи підтримку в усьому, від навчання до закупівлі винищувачів F-16", - йдеться у заяві британського уряду.

Також наголошується, що "прем'єр-міністр підтвердив свою переконаність у тому, що законне місце України - в НАТО, і лідери погодилися з важливістю довгострокового надання союзниками допомоги в забезпеченні безпеки України, щоб гарантувати, що вони зможуть стримувати майбутні напади".

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