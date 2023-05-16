Протягом 16 травня росіяни росіяни здійснили 20 обстрілів Сумщини - зафіксовано 112 вибухів, - ОВА

Протягом дня 16 травня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 112 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Сумська ОВА.

Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Новослобідська, Середино-Будська, Великописарівська громади.

Миропільська громада: зафіксовано скидання боєприпасів ВОГ (4 вибухи) за допомогою БпЛА. Також ворог бив з міномету – 11 вибухів.

Крім того, зафіксовано артилерійський обстріл громади – (5 вибухів). Пошкоджено елеватор, гараж агропідприємства, приватний будинок. Одна цивільна особа зазнала поранень.

Білопільська громада: ворог бив з міномету – 33 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватний житловий будинок. Також був обстріл з АГС – 3 вибухи та артобстріл – 8 вибухів.

Юнаківська громада: був обстріл з міномету (4 вибухи).

Середино-Будська громада: росіяни здійснили артилерійський обстріл (14 вибухів).

Хотінська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади.

Великописарівська громада: здійснено обстріл (12 вибухів) з гранатомету та артобстріл – 12 вибухів.

Новослобідська громада: був мінометний обстріл (1 вибух)".

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