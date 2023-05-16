Україні потрібна ефективна на 100% ППО та сучасні винищувачі, - Зеленський на саміті Ради Європи

На саміті Ради Європи в Рейк’явіку президент України Володимир Зеленський закликав продовжувати зміцнювати українську ППО, зокрема шляхом надання сучасних винищувачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Зеленський нагадав, що під час ракетного удару в ніч проти вівторка протиповітряна оборона України збила 100% ракет, запущених Росією. Він підкреслив, що це стало можливим завдяки західним системам ППО, які отримав Київ.

"Рік тому ми не могли збити більшість ракет терористів, особливо балістичних, і коли я запитую, чи зможемо ми це зробити зараз, чи можемо ми щось зробити, коли ми об'єднані і сповнені рішучості захистити життя, відповідь така: ми, в єдності, викладатимемося на 100% у будь-якій справі", – зазначив Зеленський.

Він додав, що територія України велика, й аби результати протиповітряної оборони, подібні до останніх, "стали правилом", Київі потрібні додаткові системи ППО та ракети.

"Нам також потрібно більше: винищувачі, без яких жодна система ППО не буде досконалою, і я впевнений, що ми до цього дійдемо. 100% має бути нашим орієнтиром. Ми повинні дати 0% агресору", – наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, у Рейк'явіку відбувається саміт Ради Європи, на якому, за словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, однією з ключових тем буде притягнення Росії до відповідальності за скоєні в Україні злочини. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав цей саміт реальним кроком до відшкодування збитків, завданих Україні Росією.