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Новини Допомога Україні
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Україні потрібна ефективна на 100% ППО та сучасні винищувачі, - Зеленський на саміті Ради Європи

зеленський

На саміті Ради Європи в Рейк’явіку президент України Володимир Зеленський закликав продовжувати зміцнювати українську ППО, зокрема шляхом надання сучасних винищувачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Зеленський нагадав, що під час ракетного удару в ніч проти вівторка протиповітряна оборона України збила 100% ракет, запущених Росією. Він підкреслив, що це стало можливим завдяки західним системам ППО, які отримав Київ.

"Рік тому ми не могли збити більшість ракет терористів, особливо балістичних, і коли я запитую, чи зможемо ми це зробити зараз, чи можемо ми щось зробити, коли ми об'єднані і сповнені рішучості захистити життя, відповідь така: ми, в єдності, викладатимемося на 100% у будь-якій справі", – зазначив Зеленський.

Він додав, що територія України велика, й аби результати протиповітряної оборони, подібні до останніх, "стали правилом", Київі потрібні додаткові системи ППО та ракети.

"Нам також потрібно більше: винищувачі, без яких жодна система ППО не буде досконалою, і я впевнений, що ми до цього дійдемо. 100% має бути нашим орієнтиром. Ми повинні дати 0% агресору", – наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, у Рейк'явіку відбувається саміт Ради Європи, на якому, за словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, однією з ключових тем буде притягнення Росії до відповідальності за скоєні в Україні злочини. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав цей саміт реальним кроком до відшкодування збитків, завданих Україні Росією. 

Зеленський Володимир (23764) ППО (3172) Рада Європи (459) допомога і підтримка (1159)


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Топ коментарі
+21
«Мінські угоди дали час Россії підготуватись до повномасштабного вторгнення» © зеленський - покидьок і дегенерат
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16.05.2023 22:20
+19
******* винищувачі? Ось такі?
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16.05.2023 22:22
+15
Буданга: ми застосовували депутата Шевченка (СН) для переговорів з Лукашенком, щоб той не вступив у війну.
Як ви думаєте, якщо країна надала свою територію для масованого обстрілу ракетами та нападу кацапських танків і гвинтокрилів, це вже участь у війні, чи ще ні?
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16.05.2023 22:21
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Сколько пилотов, сколько техников, сколько аэродромов мы уже подготовили чтобы принять сегодня F-16?
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16.05.2023 22:20 Відповісти
«Мінські угоди дали час Россії підготуватись до повномасштабного вторгнення» © зеленський - покидьок і дегенерат
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16.05.2023 22:20 Відповісти
звідки це?
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16.05.2023 22:23 Відповісти
https://twitter.com/RudijLis/status/1657995588279885824 Зеленський розказує в Італії, що Мінські угоди дали час кацапам озброїтисьhttps://twitter.com/RudijLis/status/1657995588279885824
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16.05.2023 22:32 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1657995588279885824 він при кожній нагоді розказує цю ***** європейським очільникам.
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16.05.2023 22:32 Відповісти
Буданга: ми застосовували депутата Шевченка (СН) для переговорів з Лукашенком, щоб той не вступив у війну.
Як ви думаєте, якщо країна надала свою територію для масованого обстрілу ракетами та нападу кацапських танків і гвинтокрилів, це вже участь у війні, чи ще ні?
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16.05.2023 22:21 Відповісти
Це наскільки не професійно...судять розвідника за атаку на Канатове, при тому що аеродром підземний, а тут обстріли регулярно а він чуть не дякує.
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16.05.2023 22:27 Відповісти
Україні потрібна ефективна на 100% ППО

Поцікавтесь у спеціалістів, чи може існувати хоч якась система, ефективна на 100%!
(censored) (censored) (censored)
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16.05.2023 22:22 Відповісти
сьогодні збили тільки 25 із 25, а треба збивати 26 із 25
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16.05.2023 23:42 Відповісти
А що в нього з фейсом? Устал?
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16.05.2023 22:22 Відповісти
Бджоли покусали.
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16.05.2023 22:28 Відповісти
Коли у вулик поліз...
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16.05.2023 23:34 Відповісти
******* винищувачі? Ось такі?
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16.05.2023 22:22 Відповісти
З мангалом.
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16.05.2023 22:27 Відповісти
Ти дійсно зібрався на другий термін?
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16.05.2023 22:25 Відповісти
А ще потрібні папуаси переговорники!
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16.05.2023 22:27 Відповісти
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16.05.2023 22:27 Відповісти


JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

И в этом есть доля правды!!! Уже две недели Генштаб добивается от него подписи на приказе о наступлении.
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16.05.2023 22:28 Відповісти
Може 5ту? Щоденно машини з Криму з бетоном і лісом на лівий берег. Про мінування можна не писати? Чи треба?
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16.05.2023 22:49 Відповісти
Пора уже томагавки просить
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16.05.2023 22:30 Відповісти
Для зелених потрібен підводний човен щоб контрнаступ розпочати.
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16.05.2023 22:33 Відповісти
А клістрони будуть вилучати ДБР, запитай чи скажи Володя на саміті Європи. А про білоруський бітум і дороги замість ППО розповіси?
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16.05.2023 22:33 Відповісти
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16.05.2023 22:36 Відповісти
І на бородату ''бабусю''
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16.05.2023 22:45 Відповісти
Грьобане гундосе чмо! Воно жде поки рашисти *********** все, що надали союзники.
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16.05.2023 22:47 Відповісти
Взагалі Україні президент потрібен.
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16.05.2023 22:49 Відповісти
Мабуть тра контрнаступ починати з опи, а потім на фронтах, бо гундос не допустить нашої перемоги, вона для нього вирок.
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16.05.2023 22:53 Відповісти
зелений підар, ти ефективну ппо разом з винищувачами успішно в асфальт закатав...
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16.05.2023 22:57 Відповісти
Не каждому, кто вышел в люди, удается остаться человеком. /Публий Сир /
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16.05.2023 22:58 Відповісти
Скажіть вже хтось актору, що ті хто йому тексти пише патологічні невігласи. Нема в світі ППО з ефективністю 100%.
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16.05.2023 23:42 Відповісти
перед нападением кацапов зэ-гнида тупо не отдавал приказ об подготовке к обороне а теперь тупо не отдает приказ о контрнаступе...и тогда и сейчас запад призывал зэ-иуду к действиям но предатель включает игнор
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17.05.2023 00:23 Відповісти
 
 