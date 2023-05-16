Угорщина підтвердила блокування 500 млн євро із фонду ЄС, який фінансує надання зброї Україні
В уряді Угорщини підтвердили, що не схвалили виділення чергового траншу в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який фінансує державам-членам військове обладнання, що передається Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
В уряді Угорщини заявили, що не погоджуються з використанням Європейського фонду миру "виключно щодо України, оскільки це не дозволяє спрямовувати достатню кількість коштів на просування інтересів ЄС в інших сферах".
Будапешт вважає, що цей інструмент Євросоюзу має також бути скерований на держави Балкан і Північну Африку, і для нього "дуже важливо, аби ці питання були роз’яснені".
Як раніше повідомляли ЗМІ, транш у розмірі 500 мільйонів євро мав бути виділений 22 травня.
Європейський фонд миру – це позабюджетний інструмент загальним обсягом майже 8 мільярдів євро. Завдяки цьому фонду ЄС підтримує Збройні сили України в рамках семи послідовних пакетів підтримки, а також деяких інших країн, таких як: Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Йорданія, Боснія і Герцеговина, Ліван і Мавританія.
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Коли мад'яри розрахуються за цей злочин!?
Хоча,нажаль,відтоді її у нас і не було...
Єдиний метод боротьби з тролями: не сприймати серйозно троля та не сприймати серйозно себе.
Тоді троль вмирає з голоду, і з ним трапляється щось жахливе. Наприклад, він може впасти та зламати шию. Але поки вони жеруть нашу енергію, вони ростуть.
Пригожин створив фабрику тролів ще у 2013 році, за цей час він так вимахав, що створив власну армію.
! не сприймайте серйозно троля та не сприймайте серйозно себе !
А ще й на Закарпаття розрахоаували.
почему не уничтожить уродов юридически??? что ж мы язык в Ж*пу засунули и сидим?!!!
Весь условный запад мысленно аплодирует Орбану... Стара психологічна гра: левая рука дающая, а рука правая отнимающая...
Серед 31 члена НАТО існує консенсус щодо того, що Альянс не надасть Україні офіційного запрошення до вступу на саміті 11-12 липня, однак.... серед країн-членів існують розбіжності в поглядах щодо конкретних кроків інтеграції України в НАТО.
Європа бздлива, корумпована, продажна і любить комфорт за чужий рахунок... Сам механізм голосування за прийняття в НАТО лукавий...
Якщо навіть всі будуть ЗА, то якийсь Орбан, чи вічний Ердоган буде проти.
За дорученням всіх інших, що були ніби "ЗА" і йому/їм будуть аплодувати і відзначать... І Кремль буде матеріально... вдячний...
Зловживання процедурою під назвою консенсус.
Як і США ...на словах "ЗА", а насправді ... таємно включать тормозний кран Казанцева ...
Не тільки немає політичної волі, а і елементарної сміливості...
В СССР теж до деякого часу були істинно віруючі в то, що "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме! ФБ https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak?__cft__[0]=AZXmYvKSDCWFB75SOhItvFzsDiYSn0nJyjl7n7OsLEw15O6tnBCHfmBRKX7hKYtxaPXMt16x1ExnR_-tyejgCk2fwpxS514vrsJ8M7jQSDgcTnXgQY6STr3-5lLkaBpZDxLXJKhb62nyZvQwZxFTtzNq&__tn__=-UC%2CP-R Николай Нестор Нагорняк