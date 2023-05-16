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Угорщина підтвердила блокування 500 млн євро із фонду ЄС, який фінансує надання зброї Україні

виктор,орбан

В уряді Угорщини підтвердили, що не схвалили виділення чергового траншу в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який фінансує державам-членам військове обладнання, що передається Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

В уряді Угорщини заявили, що не погоджуються з використанням Європейського фонду миру "виключно щодо України, оскільки це не дозволяє спрямовувати достатню кількість коштів на просування інтересів ЄС в інших сферах".

Будапешт вважає, що цей інструмент Євросоюзу має також бути скерований на держави Балкан і Північну Африку, і для нього "дуже важливо, аби ці питання були роз’яснені".

Як раніше повідомляли ЗМІ, транш у розмірі 500 мільйонів євро мав бути виділений 22 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина заблокувала виділення нового траншу на закупівлю озброєнь для України, - ANSA

Європейський фонд миру – це позабюджетний інструмент загальним обсягом майже 8 мільярдів євро. Завдяки цьому фонду ЄС підтримує Збройні сили України в рамках семи послідовних пакетів підтримки, а також деяких інших країн, таких як: Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Йорданія, Боснія і Герцеговина, Ліван і Мавританія.

Автор: 

Угорщина (2271) Євросоюз (13381)


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Топ коментарі
+61
бл.. як вже заіпали ті мадяри. нема слів.
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16.05.2023 23:59
+41
Не дивно.Грузини вже забули 2008 рік.
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17.05.2023 00:19
+36
Підараси, сер…
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17.05.2023 00:05
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бл.. як вже заіпали ті мадяри. нема слів.
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16.05.2023 23:59 Відповісти
Підараси, сер…
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17.05.2023 00:05 Відповісти
Потрібно починати наводити порядок на Закарпатті.
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17.05.2023 00:16 Відповісти
Орбан - не мадяри. ВІн Орбан. На посаді. Мадяри з ним розберуться. Бо результати його керування мотивують до цього.
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17.05.2023 01:58 Відповісти
В Угорщині створені вільні економічні зони де українські олігархи ховають гроші зароблені в Україні, тому потрібно обкласти додатковими податками угорські компанії в Україні.
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17.05.2023 02:07 Відповісти
на посаді виборній. а хто його обирав до влади? хіба австрійці? чи чехи?
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17.05.2023 02:37 Відповісти
Він популіст і вдало маніпулює біднішими мадярами. Створив такий собі маленький соціалізм за рахунок ЄС.
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17.05.2023 03:43 Відповісти
Ну да.Орбан не мадяри,тупін не росія,лука не білорусь. Не було б підтримки,вже давно б їх знесли.
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17.05.2023 06:29 Відповісти
Мало того, Орбана ж только в прошлом году перевыбрали! Когда он вёл себя точно так же, то есть именно мадьяры эту политику одобряют
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17.05.2023 09:08 Відповісти
Та воно то так але чомусь мадяри не хочуть виходити із ЄС. 90% при опитуванні за ЄС . Мабуть вони сплять і думають про ВЯЛІКУЮ МАДЯРЩИНУ В ЄВРОПІ так само як маскалі про ВЯЛІКУЮ РАССЄЮ
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17.05.2023 09:23 Відповісти
Фантомные боли по утраченной империи...
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17.05.2023 10:39 Відповісти
Складається враження , що Дуже хочуть щоб росія нас добила , а тоді вони заберуть обіцяне їм кацапстаном Закарпаття? Як таке лайно, політичних і продажних проституток можна тримати в порядному європейському, світовому Товаристві, в НАТО, Євросоюзі...?
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17.05.2023 05:03 Відповісти
але ... нікого вже не дивують дії цієї кацапської "консерви", так?
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17.05.2023 06:50 Відповісти
Ну так не зря они ещё до объявления войны держали свои войска на Границе с Закарпатьем . Надеялись суки на Киев за три дня. И Сиярто , сволочь пропутинская ,полетел в Китай , договариваться о китайском мирном плане . Там рашисткие фубли торчат уже отовсюду , не только из задницы Орбаа и изо рта Сиярто. Сволочи !!
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17.05.2023 07:51 Відповісти
Там не тільки "фубли"! Вони вже не "котуються" давно Кацапи платять в доларах та "євро" Однак Орбана та Сійярто тримають за яйця компроматом! У свій час Росія пообіцяла їм побудувать АЕС Угода "засекречена" А коли "секретять" будівництво цивільних об"єктів - значить там - "приватний інтерес" Просто Орбану пообіцяли "золотий пенсіон на старості літ" - отримать частину акцій від управління АЕС Адже це - стабільний дохід як у "форинтах" - з жителів Угорщини так і у "євро" - від продажу електроенергії у Європу Те ж саме обіцяли і "фрау Ріббентроп" - у вигляді монополії Німеччини на поставки російського газу Меркель ВЖЕ "сидить в калюжі" Орбан з Сіярто ще "сіпаються"
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17.05.2023 08:52 Відповісти
да не венгры блокируют, они ноль без палочки в ЕС, это им так говорят делать, это самая нищая страна на подсосе у ес
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17.05.2023 09:47 Відповісти
Видно мадяри вже забули 1956 рік.
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16.05.2023 23:59 Відповісти
Не дивно.Грузини вже забули 2008 рік.
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17.05.2023 00:19 Відповісти
Да у нас некоторые уже 2022 год забыли...
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17.05.2023 00:35 Відповісти
ще більше вони забули 1941
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17.05.2023 00:29 Відповісти
В 1939р. Угорщина напала на Карпатську Україну, загинули багато українців. Ми теж дуже рідко згадуєм про це.
Коли мад'яри розрахуються за цей злочин!?
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17.05.2023 07:55 Відповісти
Я і не знав про це.
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17.05.2023 08:25 Відповісти
Карпатська Україна має коротку,але славну історію.Маленьку державу вільних українців "перемололи в жорнах" європейського дерибану ласі сусіди.Нажаль,висновків з тих часів не зробила жодна українська влада.
Хоча,нажаль,відтоді її у нас і не було...
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17.05.2023 12:52 Відповісти
Ахахах. Якби там був хоч один євро угорщини, то би орбан міг надіятися не дати.
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16.05.2023 23:59 Відповісти
*****, сэр
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17.05.2023 00:00 Відповісти
Мадярщина в черговий раз підтвердила, що вони - штопані гандони.
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17.05.2023 00:00 Відповісти
Під@ри!
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17.05.2023 00:02 Відповісти
Скоро цих гандонів повернуть у стійло.
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17.05.2023 00:08 Відповісти
Орбан, ти не хочиш здохнуть?
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17.05.2023 00:08 Відповісти
Коли я вже дочекаюся, що цим двом притиркам, сіяртІ і мурлу орбану, прилетить за їхнє скотство ?! (перепрошую за такі слова, але їм лише такі й підходять).
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17.05.2023 00:10 Відповісти
Что то Улаф Пальме вспомнился...
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17.05.2023 00:28 Відповісти
Любитель СССР...
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17.05.2023 00:31 Відповісти
Він просто троль. Троль - це енергетичний вампір, який живиться нашою негативною енергією, яку ми генеруємо на провокацію троля.

Єдиний метод боротьби з тролями: не сприймати серйозно троля та не сприймати серйозно себе.

Тоді троль вмирає з голоду, і з ним трапляється щось жахливе. Наприклад, він може впасти та зламати шию. Але поки вони жеруть нашу енергію, вони ростуть.

Пригожин створив фабрику тролів ще у 2013 році, за цей час він так вимахав, що створив власну армію.

! не сприймайте серйозно троля та не сприймайте серйозно себе !
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17.05.2023 00:10 Відповісти
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17.05.2023 00:12 Відповісти
26 мазохистов тащаться от того, как один мадяр их натягивает на кокот.
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17.05.2023 00:15 Відповісти
Просто йдинахуй кацапюро.І мадяр з собою прихвати.
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17.05.2023 00:22 Відповісти
Я вас розчарую,вони у вигідній позиції - ми тіпа не проди відсипати грошенят але Орбан не дає,всі претензії до нього.
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17.05.2023 00:25 Відповісти
Треба ретельно перевірити, як дотримуються закарпатські школи закону про мову. Це в Орбана точка-G.
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17.05.2023 00:21 Відповісти
Да они ждут не дождутся руцкава мира там на задрыпатье-свиньи ипаные...
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17.05.2023 00:30 Відповісти
Свині, що чекають на рюзькє-мир, патякають свинособачою, буряте.
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17.05.2023 00:34 Відповісти
Ми це повинні запам'ятати так, щоб майбутні покоління плювали в сторону орбанів і нехай не ображаються наші закарпатські угорці, бо вони повинні це зробити перші і демонстративно спалити угорські паспорти, якими обзавелись. Наші "патріоти" ще качають кацапський газ і нафту мадярам?
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17.05.2023 00:36 Відповісти
Ну - мої знайомі закарпатці вже позбавились угорських паспортів. Все одно їм всім більше подобається Словаччина та Чехія, а не Мадярщина, а на угорські паспорти там дивляться погано.
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17.05.2023 01:11 Відповісти
Вони етнічні угорці з Берегово, чи просто колекціонери паспортів?
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17.05.2023 03:51 Відповісти
Наполовину угорці з Ясинів.
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17.05.2023 04:00 Відповісти
Ну це вони поспішили. От зараз би саме час демонстративно Орбану в пику обісцяними недопалками тих пашпортів жбурнути.
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17.05.2023 22:20 Відповісти
Дід казав, мад'яри кончені були, набагато гірше німців під час окупації.
А ще й на Закарпаття розрахоаували.
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17.05.2023 01:02 Відповісти
мадяри без апострофа пишуться. Все інше правильно).
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17.05.2023 03:54 Відповісти
Может их заочно включить в состав ************** и захватить?
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17.05.2023 01:02 Відповісти
я устал спрашивать. Почему мы не можем подать на них в суд? прямо сейчас? европа признала россию агрессором и террористом? да. Они ей потакают? Да!
почему не уничтожить уродов юридически??? что ж мы язык в Ж*пу засунули и сидим?!!!
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17.05.2023 01:12 Відповісти
Ну і мерзотники ці сусіди- мадьяри !!😠
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17.05.2023 01:23 Відповісти
Сміття в Європі
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17.05.2023 01:35 Відповісти
Какие вопросы к Орбану? Он отрабатывает кремлёвский кредит как может. Даже очень хорошо! Вот так-бы слугам народу.
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17.05.2023 02:08 Відповісти
Складається враження , що Дуже хочуть щоб росія нас добила , а тоді вони заберуть обіцяне їм кацапстаном Закарпаття? Як з таким лайном можна бути в НАТО, Євросоюзі...?
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17.05.2023 05:08 Відповісти
Угорщина - країна-гній
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17.05.2023 05:40 Відповісти
якщо постригти на лисо, то нагадує муссоліні...та і закінчить як він. Історія не помиляється, вона повторюється
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17.05.2023 05:53 Відповісти
Треба провести операцію військову проти Угорщини
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17.05.2023 06:24 Відповісти
Справжні кацапські нацюцюрники. Нічого, після війни кожен отримає своє.
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17.05.2023 06:35 Відповісти
Я завжди думав що геї із заходу а п...аси зі сходу, як вияснилось п...аси є і на заході.
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17.05.2023 06:45 Відповісти
странные у тебя мысли. себя то ты к кому причисляешь ?
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17.05.2023 09:11 Відповісти
гетеросексуалам
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17.05.2023 17:01 Відповісти
З НАТО та ЄС викинути та й нехай демонструють "особливу точку зору" та подальші успіхи в економіці. Росіян теж можна туди пропускати в один кінець, через рік мадяри будуть вити вовком.
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17.05.2023 07:06 Відповісти
Прийняття України в НАТО залежить від ОРБАНА - адвоката Путіна.

Весь условный запад мысленно аплодирует Орбану... Стара психологічна гра: левая рука дающая, а рука правая отнимающая...



Серед 31 члена НАТО існує консенсус щодо того, що Альянс не надасть Україні офіційного запрошення до вступу на саміті 11-12 липня, однак.... серед країн-членів існують розбіжності в поглядах щодо конкретних кроків інтеграції України в НАТО.

Європа бздлива, корумпована, продажна і любить комфорт за чужий рахунок... Сам механізм голосування за прийняття в НАТО лукавий...

Якщо навіть всі будуть ЗА, то якийсь Орбан, чи вічний Ердоган буде проти.

За дорученням всіх інших, що були ніби "ЗА" і йому/їм будуть аплодувати і відзначать... І Кремль буде матеріально... вдячний...

Зловживання процедурою під назвою консенсус.

Як і США ...на словах "ЗА", а насправді ... таємно включать тормозний кран Казанцева ...

Не тільки немає політичної волі, а і елементарної сміливості...

В СССР теж до деякого часу були істинно віруючі в то, що "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме! ФБ https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak?__cft__[0]=AZXmYvKSDCWFB75SOhItvFzsDiYSn0nJyjl7n7OsLEw15O6tnBCHfmBRKX7hKYtxaPXMt16x1ExnR_-tyejgCk2fwpxS514vrsJ8M7jQSDgcTnXgQY6STr3-5lLkaBpZDxLXJKhb62nyZvQwZxFTtzNq&__tn__=-UC%2CP-R Николай Нестор Нагорняк
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17.05.2023 08:53 Відповісти
Оманский Нарик!!! Может пора разрывать дип.отношения с этими зауральские цыганами и наводить порядки на Закарпатье, а то там ****** сильно вольготно чувствуют!!!
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17.05.2023 09:13 Відповісти
на фото орбан-мусоліні
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17.05.2023 10:55 Відповісти
А як там посол України, працює справно, за відсутністю реакції шапіто козламойського, мені здається, що мадяри роблять все це узгодивши з Банковою.
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17.05.2023 10:58 Відповісти
...вычислить и отрезать от потока денег из мацковии
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17.05.2023 11:31 Відповісти
До 2022 г. Украина пересралась со всеми соседями ... - ЭТО результат ,
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17.05.2023 12:24 Відповісти
Классная компания в НАТО- Турция, Венгрия хочет пролезть Сербия и Грузия. Не хватает только Северной Кореи и Судана с Ираном. И нахрена они там нужны???
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17.05.2023 14:08 Відповісти
 
 