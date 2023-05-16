Угорщина підтвердила блокування 500 млн євро із фонду ЄС, який фінансує надання зброї Україні

В уряді Угорщини підтвердили, що не схвалили виділення чергового траншу в розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який фінансує державам-членам військове обладнання, що передається Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

В уряді Угорщини заявили, що не погоджуються з використанням Європейського фонду миру "виключно щодо України, оскільки це не дозволяє спрямовувати достатню кількість коштів на просування інтересів ЄС в інших сферах".

Будапешт вважає, що цей інструмент Євросоюзу має також бути скерований на держави Балкан і Північну Африку, і для нього "дуже важливо, аби ці питання були роз’яснені".

Як раніше повідомляли ЗМІ, транш у розмірі 500 мільйонів євро мав бути виділений 22 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина заблокувала виділення нового траншу на закупівлю озброєнь для України, - ANSA

Європейський фонд миру – це позабюджетний інструмент загальним обсягом майже 8 мільярдів євро. Завдяки цьому фонду ЄС підтримує Збройні сили України в рамках семи послідовних пакетів підтримки, а також деяких інших країн, таких як: Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Йорданія, Боснія і Герцеговина, Ліван і Мавританія.