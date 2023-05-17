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Протягом 16 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 18 районів зосередження окупантів, 3 ЗРК, 3 станції РЕБ, 2 склади, - Генштаб

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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 16 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Генштабу ЗСУ. 

"Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом цієї доби наші захисники знищили 1 іранський ударний БпЛА "Shahed" та 2 розвідувальних дрони.

Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 5 районів зосередження живої сили, 3 станції радіоелектронної боротьби, 2 склади боєприпасів противника та 1 пункт пально-мастильних матеріалів окупантів", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 14 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 18 районів зосередження ворога, 2 артпідрозділи, 1 пункт управління та 1 важливу ціль, - Генштаб

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авіація (4116) Генштаб ЗС (6544) артилерія (785)


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17.05.2023 05:07 Відповісти
З ювілеєм вас, какцапчики. Двохсот тисячний двохсотий - звучить?.. Як пісня!!! А скоро ж і третя сотка тисяч дохляків в улуси приїде. Готуйтесь, чучмеки!!!!!!!
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17.05.2023 07:04 Відповісти
200 тисяч дохлих моск@лів, дохлих моск@лів, дохлих моск@лів
(Beatles yellow submarine)
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17.05.2023 09:30 Відповісти
 
 