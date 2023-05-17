Протягом 16 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 18 районів зосередження окупантів, 3 ЗРК, 3 станції РЕБ, 2 склади, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 16 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом цієї доби наші захисники знищили 1 іранський ударний БпЛА "Shahed" та 2 розвідувальних дрони.

Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 5 районів зосередження живої сили, 3 станції радіоелектронної боротьби, 2 склади боєприпасів противника та 1 пункт пально-мастильних матеріалів окупантів", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 14 травня авіація та артилерія ЗСУ уразили 18 районів зосередження ворога, 2 артпідрозділи, 1 пункт управління та 1 важливу ціль, - Генштаб