Країни G7 готують конкретні кроки для посилення ізоляції Росії та послаблення її здатності вести війну, - Кірбі

На саміті лідерів країн "Групи семи" цього тижня в Японії будуть зроблені конкретні кроки для того, щоби посилити ізоляцію Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив у вівторок під час брифінгу у Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Упродовж останніх 15 місяців після вторгнення Росії G7 демонструвала солідарність з Україною, згуртовувала світ на підтримку України та відрізала Путіна від ключових технологій і фінансування по всьому світу", - зауважив Кірбі.

Він наголосив, що рівень солідарності країн "Групи семи" зараз навіть міцніший, ніж минулого року.

"Ви побачите конкретні дії щодо подальшої ізоляції Росії та послаблення її здатності вести жорстоку війну", - зазначив Кірбі.

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