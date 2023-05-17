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Країни G7 готують конкретні кроки для посилення ізоляції Росії та послаблення її здатності вести війну, - Кірбі

кірбі

На саміті лідерів країн "Групи семи" цього тижня в Японії будуть зроблені конкретні кроки для того, щоби посилити ізоляцію Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив у вівторок під час брифінгу у Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Упродовж останніх 15 місяців після вторгнення Росії G7 демонструвала солідарність з Україною, згуртовувала світ на підтримку України та відрізала Путіна від ключових технологій і фінансування по всьому світу", - зауважив Кірбі.

Він наголосив, що рівень солідарності країн "Групи семи" зараз навіть міцніший, ніж минулого року.

"Ви побачите конкретні дії щодо подальшої ізоляції Росії та послаблення її здатності вести жорстоку війну", - зазначив Кірбі.

Також читайте: Країни G7 мають намір оголосити на саміті про нову економічну допомогу Україні, - ЗМІ

Автор: 

G-7 G7 (1033) росія (65073) Кірбі Джон (526)


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Отже, конкретні кроки тільки мають бути зроблені. Тоді що ж відбувалося досі, рік з гаком? Щось таке на паличці, га?
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17.05.2023 07:26 Відповісти
дипломатична робота
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17.05.2023 07:31 Відповісти
Йшов десятий рік війни,,
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17.05.2023 07:35 Відповісти
Это надо было делать минимум 5 лет назад, а ещё лучше до 2014 года
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17.05.2023 08:00 Відповісти
Ой як повільно вони роблять конкретні кроки коли не їх країни руйнують рашисти....
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17.05.2023 08:11 Відповісти
 
 