Росіяни не можуть знайти достатню кількість лікарів на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Росіяни мають кадровий дефіцит медиків на окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Росіяни мають проблеми з лікуванням військовослужбовців на тимчасово окупованих територіях. Через велику кількість поранених медичні заклади на ТОТ перевантажені і лікарів змушують працювати у кілька змін. Через відмову медиків окупанти намагаються зацікавити фінансовою винагородою. Обіцяють від 20 до 100 тисяч рублів премії, якщо ті лікуватимуть росіян. Проте це чергова російська брехня, адже на це не мають грошей. Адже росіяни вже перестали виплачувати зарплати працівникам окупаційних адміністрацій. А ще раніше припинили виплачувати "соцпільги"", - йдеться в повідомленні ЦНС.

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