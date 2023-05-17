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Росіяни не можуть знайти достатню кількість лікарів на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

рф,окупанти,арміярф

Росіяни мають кадровий дефіцит медиків на окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Росіяни мають проблеми з лікуванням військовослужбовців на тимчасово окупованих територіях. Через велику кількість поранених медичні заклади на ТОТ перевантажені і лікарів змушують працювати у кілька змін. Через відмову медиків окупанти намагаються зацікавити фінансовою винагородою. Обіцяють від 20 до 100 тисяч рублів премії, якщо ті лікуватимуть росіян. Проте це чергова російська брехня, адже на це не мають грошей. Адже росіяни вже перестали виплачувати зарплати працівникам окупаційних адміністрацій. А ще раніше припинили виплачувати "соцпільги"", - йдеться в повідомленні ЦНС.

Також читайте: Окупанти завезли на Луганщину 11 бригад медиків з Башкортостану, - Центр національного спротиву

Автор: 

лікарі (1287) Центр національного спротиву (812)


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А этот прекрасно пусть все дохнут
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17.05.2023 07:24 Відповісти
Читав статистику самих кацапів - вони самі себе в "глухий кут загнали" : тримають основну масу поранених на прифронтовій території, щоб "не сеять панику по России большим количеством раненых " Так би вони розподіляли рівномірніше їх по території РФ і навантаження на медслужби та місцеві бюджети теж були рівномірнішим Але вони перевантажили свої прифронтові госпіталі І при інтенсифікації боїв вони не зможуть повноцінно оброблять ту кількість поранених, що зросте А це - збільшення випадків ампутацій та смертності
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17.05.2023 08:33 Відповісти
 
 