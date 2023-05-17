Минулої доби окупанти 6 разів обстріляли Херсон, по області випустили 406 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, - ОВА

Окупанти за минулу добу здійснили 79 обстрілів Херсонщини, Херсон обстріляли 6 разів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 79 обстрілів, випустивши 406 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів (26 снарядів).



Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та в автозаправну станцію в Бериславському районі.



Через російську агресію семеро людей (з них три дитини) дістали поранення", - йдеться в повідомленні.



Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 62 особи.

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