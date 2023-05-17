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Новини Агресія Росії проти України
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Минулої доби окупанти 6 разів обстріляли Херсон, по області випустили 406 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, - ОВА

херсон

Окупанти за минулу добу здійснили 79 обстрілів Херсонщини, Херсон обстріляли 6 разів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив – 79 обстрілів, випустивши 406 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів (26 снарядів).

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та в автозаправну станцію в Бериславському районі.

Через російську агресію семеро людей (з них три дитини) дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 62 особи.

Читайте: Минулої доби окупанти 80 разів обстріляли територію Херсонщини, 6 осіб зазнали поранень, - ОВА

Автор: 

обстріл (28365) Херсон (3344) Прокудін Олександр (183) Херсонська область (5728)


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