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Новини
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У Юр’ївці на Запоріжжі російські військові розмістили особовий склад у дитсадку, - Генштаб

рф,армія,найманці

Російські окупанти розмісили особовий склад у дитячому садку селища Юр’ївка Запорізької області, при цьому на території закладу проживають цивільні особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Противник і надалі продовжує цинічно використовувати дошкільні заклади тимчасово захоплених населених пунктів у своїх цілях. Так, будівлю дитячого садочка селища Юр’ївка Запорізької області російські окупанти використовують для розміщення особового складу. Водночас на території дитячого садочка проживають цивільні особи, яких було вивезено з наближених до лінії бойового зіткнення населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Запоріжжі запроваджують "сухий закон", - ЦНС

Автор: 

армія рф (17309) Генштаб ЗС (6544) Запорізька область (3588)


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туди обовʼязково має завітати Святий Хаймарс ...
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17.05.2023 08:08 Відповісти
Згоден на 100%.Вони хреначать по наших щколах і дітсадах де нема нікого і руйнують їх вщент .ТВАРЮКИ ПАДЛИ!
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17.05.2023 08:44 Відповісти
Новина повинна звучати так: "У Юр'ївці на Запоріжжі БУЛО ЗНИЩЕНО особовий склад російських військових розміщених у дитсадку"
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17.05.2023 08:17 Відповісти
окупація дитсадків - скрєпная вАєнная хітрость по-кацапськи
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17.05.2023 08:39 Відповісти
А в самом Запорожье вооружённые боевики Давитяна, кореша Арохамии атаковали бойцов ВСУ...
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17.05.2023 08:51 Відповісти
І зверніть увагу, повна тишина, на цю тему....
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17.05.2023 09:54 Відповісти
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17.05.2023 10:00 Відповісти
 
 