У Юр’ївці на Запоріжжі російські військові розмістили особовий склад у дитсадку, - Генштаб

Російські окупанти розмісили особовий склад у дитячому садку селища Юр’ївка Запорізької області, при цьому на території закладу проживають цивільні особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Противник і надалі продовжує цинічно використовувати дошкільні заклади тимчасово захоплених населених пунктів у своїх цілях. Так, будівлю дитячого садочка селища Юр’ївка Запорізької області російські окупанти використовують для розміщення особового складу. Водночас на території дитячого садочка проживають цивільні особи, яких було вивезено з наближених до лінії бойового зіткнення населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

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