Одна людина постраждала внаслідок удару по Миколаєву. Ворог обстріляв Очаків, - ОВА

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по території Миколаївщини. Напередодні врадили ракетами по обласному центру.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що вчора вночі, 16 травня, о 23:08 м. Миколаїв зазнав ворожого ракетного удару, внаслідок чого сталось часткове руйнування торговельного центру та автосалону, на цих об’єктах рятувальниками були оперативно ліквідовані пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки та магазини.

Окрім цього, зафіксовано влучання по об’єкту промислової інфраструктури.

За словами, наразі відомо про одну постраждалу людину.

Також повідомляється, що вчора, 16 травня, о 08:50 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора, о 09:53 та 17:28 здійснено артилерійський обстріл по м. Очаків та береговій лінії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару по Миколаєву: частково зруйновано автосалон, ТЦ, об’єкт промислової інфраструктури, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Як повідомлялося, вечері 16 травня російські окупанти вдарили по місту Миколаїв, постраждала жінка, ворог влучив у цивільний об’єкт. За даними Генштабу, російські окупанти завдали ударів по місту Миколаїв двома крилатими ракетами "Калібр".

Згодом ДСНС опублікувала наслідки удару по Миколаєву.