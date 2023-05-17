3 людини зазнали поранень за добу на Запоріжжі. Окупанти завдали 88 ударів по 16 населених пунктах області, - ОВА

Російські військові за минулу добу, 16 травня, обстріляли 16 наближених до лінії фронту міст і сіл у Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти хаотично обстріляли 16 наближених до лінії фронту міст і сіл. За добу завдали 88 ударів: 81 артобстріл по Гуляйполю, Оріхову, Ольгівському, Залізничному, Преображенці, Малинівці, 2 удари з РСЗВ по Полтавці й Малинівці, 4 атаки з БПЛА по Полтавці та Малій Токмачці, авіаудар по Новоданилівці. Наразі зафіксовано руйнування 51 цивільного об'єкту: автівки, будинки та інше майно людей", - йдеться в повідомленні.



Крім того повідомляється, що під час артобстрілу Гуляйполя поранено 48-річного чоловіка. Йому вже надано медичну допомогу.

Також відомо, що в полі неподалік Успенівки зазнали поранень 34-річний тракторист та 61-річний агроном.

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