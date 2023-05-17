Білий дім не планує до вересня просити більше грошей для України: Фінансування достатньо

Білий дім не планує до завершення фіскального року, що спливає наприкінці вересня, просити Конгрес США про додаткове фінансування підтримки України. При цьому частина парламентарів побоюються, що гроші для України можуть закінчитися ще всередині літа.

Про це представник Білого дому заявив у коментарі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Завдяки двопартійній підтримці України в Конгресі ми віримо, що у нас вистачить ресурсів до кінця фіскального року. Ближче до його завершення ми проведемо переоціку й визначимося, які ще ресурси нам необхідні", - сказав він.

CNN зазначає, що деякі законодавці у Конгресі висловлюють занепокоєння тим, що кошти на підтримку України можуть закінчитися до середини літа.

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Раніше представники адміністрації повідомляли, що бюджетному департаменту Білого дому, ймовірно, доведеться просити Конгрес про надання Україні додаткового фінансування, коли кошти з поточного обсягу фінансування буде вичерпано.

Наразі США надають Україні військову підтримку як безпосередньо із запасів Пентагону, що потребує фінансування для їх поповнення, так і шляхом замовлення певних видів озброєння через Ініціативу сприяння безпеці України.

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Між Конгресом і Білим домом досі тривають переговори щодо підняття стелі державного боргу, в обмін на що Конгрес вимагає значно скоротити витрати. Як повідомляли ЗМІ, ці переговори, які стосуються й оборонного бюджету на 2024 рік, можуть ускладнити фінансування України.

Саме в межах цього бюджету було оголошено останній пакет військової допомоги Україні на 1,2 мільярда доларів, до якого увійшли зокрема додаткові системи протиповітряної оборони і боєприпаси та артилерійські снаряди.