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Білий дім не планує до вересня просити більше грошей для України: Фінансування достатньо

сша

Білий дім не планує до завершення фіскального року, що спливає наприкінці вересня, просити Конгрес США про додаткове фінансування підтримки України. При цьому частина парламентарів побоюються, що гроші для України можуть закінчитися ще всередині літа.

Про це представник Білого дому заявив у коментарі CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Завдяки двопартійній підтримці України в Конгресі ми віримо, що у нас вистачить ресурсів до кінця фіскального року. Ближче до його завершення ми проведемо переоціку й визначимося, які ще ресурси нам необхідні", - сказав він.

CNN зазначає, що деякі законодавці у Конгресі висловлюють занепокоєння тим, що кошти на підтримку України можуть закінчитися до середини літа.

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Раніше представники адміністрації повідомляли, що бюджетному департаменту Білого дому, ймовірно, доведеться просити Конгрес про надання Україні додаткового фінансування, коли кошти з поточного обсягу фінансування буде вичерпано.

Наразі США надають Україні військову підтримку як безпосередньо із запасів Пентагону, що потребує фінансування для їх поповнення, так і шляхом замовлення певних видів озброєння через Ініціативу сприяння безпеці України.

Також читайте: 48 мільярдів доларів від США вичерпуються, у Вашингтоні обговорюють нову програму підтримки України, - Politico

Між Конгресом і Білим домом досі тривають переговори щодо підняття стелі державного боргу, в обмін на що Конгрес вимагає значно скоротити витрати. Як повідомляли ЗМІ, ці переговори, які стосуються й оборонного бюджету на 2024 рік, можуть ускладнити фінансування України.

Саме в межах цього бюджету було оголошено останній пакет військової допомоги Україні на 1,2 мільярда доларів, до якого увійшли зокрема додаткові системи протиповітряної оборони і боєприпаси та артилерійські снаряди.

Автор: 

допомога (8328) США (22713) фінансування (3109)


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17.05.2023 09:26 Відповісти
Це небезпечно. Можуть бути по поставках проблевми. У крайньому разі доведеться включати ленд-лиз, інакше бойові дії будуть під загрозою.
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17.05.2023 09:30 Відповісти
У нас із наступом невизначеність, бо кожен щось своє розповідає. А тут ще фінансуванням можуть бути зменшення
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17.05.2023 09:33 Відповісти
У нас наступ іде за планом. А розповідачі - розповідають, бо їхня робота - розповідати.
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17.05.2023 09:45 Відповісти
Мова йде про додаткові кошти , а не про зменшення .
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17.05.2023 10:03 Відповісти
Дивна новина . Незрозуміло - що робити , кричати фсьопрапало , чи ні . ? Бо з одного боку - заплановане США виділення коштів Україні тут і не обговорюється ( тобто - заплановані гроші будуть виділені "за будь якої погоди ") , а з іншого , може не бути - додаткового фінансування , якого ще ніхто і не просить до речі .
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17.05.2023 10:11 Відповісти
Навіть коментувати не хочу. Розумні і так все вже давно зрозуміли. Військові кажуть чітко, що треба на позавчора, а в політиків своя гра, на жаль
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11.08.2023 23:46 Відповісти
 
 