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Не переймайтеся за долю Patriot. Знищити систему якимось там "Кинджалом" неможливо, - Ігнат

patriot

Попри те, що у Повітряних силах не збирались коментувати заяви російського Міноборони про нібито "знищення" ЗРК Patriot ракетою "Кинджал" в Києві, українців все ж вирішили заспокоїти - Patriot знищити одним ударом ракети "Кинджал" неможливо.

Про це заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що вчора Командування Повітряних сил взагалі відмовилось коментувати заяви представника Міноборони РФ Конашенкова, який "вже 8 разів поспіль знищив весь склад нашої авіації". На його думку, враховуючи ту кількість знищенного, "ми, мабуть, вже давно б перемогли".

"Я хочу сказати: Не переймайтеся за долю Patriot", - додав він.

Ігнат пояснив, що Patriot - це дивізіон, який складається з командного пункту, радара, а також самих пускових установок (до 8). Зокрема, у командному пункті "сидить бойова обслуга". Вона займається відстеженням цілей, отримує інформацію про ситуацію у повітрі у зоні своєї відповідальності.

При цьому, командний пункт може працювати у трьох режимах:ручному, напівавтоматичному й автоматичному. Автоматичний режим дозволяє без втручання людини збивати повітряні цілі. Саме його, за словами Ігната, і використали у ніч проти 16 травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навряд чи росіяни цілили "Кинджалом" у Patriot, - Повітряні сили

Що стосується пускових установок, то кожна оснащена чотирма транспортно-пусковими контейнерами. Ці установки розташовані окремо одна від одної, щоб забезпечувати бойову роботу.

"Знищити систему якимось там "Кинджалом", ну це неможливо. Тому все, що там вони розповідають, я думаю, що хай залишиться в їхньому архіві пропаганди", - додав Ігнат.

16 травня Міністерство оборони Росії заявило, що уразило ЗРК Patriot у Києві "високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал". Українська сторона не коментувала ці заяви Москви, але зазначила, що перехопила всі шість "Кинджалів", випущених по Україні.

Згодом CNN повідомило, що нібито існує ймовірність того, що під час ракетної атаки по Києву та його околицях росіянам вдалося пошкодити ЗРК Patriot, але не знищити. Своєю чергою, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Вашингтон наразі не може підтвердити інформацію про пошкодження ЗРК Patriot.

Автор: 

Ігнат Юрій (788) Patriot (307)


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Топ коментарі
+17
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17.05.2023 09:47
+16
Не треба оправдовуватись . Нехай наша ППО робить свою справу - мовчки , і не звертає уваги на кацапську маячню .
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17.05.2023 09:53
+14
Ну и отлично!
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17.05.2023 09:45
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17.05.2023 09:45 Відповісти
Навіщо взагалі коментувати вологі мрії цапів? Хай думають що знищили чи пошкодили...
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17.05.2023 09:46 Відповісти
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17.05.2023 09:47 Відповісти
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17.05.2023 10:26 Відповісти


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17.05.2023 10:26 Відповісти
На озброєнні рф є кілька видів ракет, які здатні нести ядерну боєголовку:
крилаті ракети Х-101;надзвукові ракети Х-22;балістичні ракети «Іскандер» та «Кинджал».

Військові експерти кажуть, що якщо збити ракету з ядерною боєголовкою у повітрі, заряд не спрацює і ядерного вибуху не буде.

Технологія передбачає вибух лише тоді, коли ракета досягне цілі. Це зроблено, щоб ядерний вибух не стався на території країни, яка запускає ракету, чи у повітряному просторі сусідньої транзитної держави.

Ядерним зарядом ракети, яку збили в польоті, може залишитись неушкодженим і впасти на землю.

В разі ж ушкодження ядерного заряду попри відсутність вибуху можливе радіаційне зараження значної території.
Patriot. ЗРОБИВ з кинжала iскандера с-400 .... ГАРБУЗА тiтановий супер пупер ГАРБУЗ
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17.05.2023 12:43 Відповісти
а супер-тачила УАЗик-Патриотик где?)
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17.05.2023 11:06 Відповісти
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17.05.2023 11:27 Відповісти
причём здесь ракеты storm shadow? У рашки таких вообще нет
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17.05.2023 12:05 Відповісти
Кацапи своєю брехнею вже весь світ загадили.
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17.05.2023 09:49 Відповісти
Не тілько світ! Вже гидять у всесвіті!
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17.05.2023 10:31 Відповісти
Не треба оправдовуватись . Нехай наша ППО робить свою справу - мовчки , і не звертає уваги на кацапську маячню .
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17.05.2023 09:53 Відповісти
Кацап завжди бреше. Докази тому будуть знищені наступні ракети ворога, якими б вони там ************ не були аналоговнєтами. У ту ніч від збитих ракет з неба летіли десятки кусків обломків, може десь і зачепило люстерко заднього виду збоку на автівці. Це ж війна.
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17.05.2023 09:58 Відповісти
кацап завжди бреше.

Не бреше лише мертвий кацап.

ЗРОБІМО СВІТ МЕНШ БРЕХЛИВИМ !!!
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17.05.2023 10:16 Відповісти
Може генератор на ПУ пошкодило ПІСЛЯ пуску,бо це найменш захищена частина,як і контейнери.
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17.05.2023 10:30 Відповісти
Якби вони вчора знищили петріот то сьогодні вночі б пускали купу ракет по Києву.
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17.05.2023 09:59 Відповісти
у косяпен вже немає "вільних" "Кинджалів" для пусків по Україні..

Далі-лише стратегічний резерв під ядерну зброю. Десятки.Не сотні.

мусять виробити(треба місяць-два" для аналогічного пуску..)
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17.05.2023 10:19 Відповісти
Він заговорює зуби. В дивізіоні Петріота декілька пускових установок, до 8 штук. І звісно, що якщо навіть одну знищили, то Києв решта 7 буде захищати. Але так і не відповів, орки одну установку знищили, чи ні?
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17.05.2023 11:26 Відповісти
І не відповість, якби відео не потрапило в інтернет то взалалі ніхто нічого би не говорив.
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17.05.2023 11:37 Відповісти
Уточнение - начальник одной из дорог "Укрзализниці"
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17.05.2023 10:16 Відповісти
Менше читай кацапське гімно
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17.05.2023 10:25 Відповісти
Не выводиться! В этом вся фишка ратриота,купола и их аналогов!
Только уничтожение ЦУ выводит. Во всех остальных случаях комплекс продолжает работу и уничтожает цели
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17.05.2023 10:25 Відповісти
Я с вами согласен, уничтожение ЛЮБОГО элемента системы на выводит ВСЮ систему из строя! Вопрос! На сколько быстро можно заменить уничтоженный элемент для восстановления работоспособности!
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17.05.2023 10:39 Відповісти
То перечитай своє перше повідомлення. "Но при поражении отдельных элементов комплекс выводится из строя." І в останньому теж замісь НЕ пишеш НА.
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17.05.2023 11:02 Відповісти
Упрощу ответ. Насколько быстро можно заменить рожек с 20 патронами на рожек с 30 патронами для восстановлении работоспособности?
При условии что он есть.
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17.05.2023 11:39 Відповісти
Если "рожок" у вас есть то быстро! А если нет ..., вам тогда умничать не очень захочется!
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17.05.2023 14:45 Відповісти
Но это не помешает выпустить 20 в дурака,который будет считать,что "вывел из строя".
А потом можно и поумничать,разыскивая еще патроны.
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17.05.2023 16:07 Відповісти
Ось ви такі мудрі та скептичні. А конашенкову що робити? Дірку під другого героя крутити чи вже роздовбану дірку вазеліном змащувати? Бо про знищення 379 петріотів він вже доповів
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17.05.2023 10:07 Відповісти
"Кинжал" в спину путина
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17.05.2023 10:15 Відповісти
топора хватит *****
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17.05.2023 11:29 Відповісти
Не переймайтеся, готуйте шашлики. Це все західна пропаганда розгойдує човен
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17.05.2023 10:16 Відповісти
"зелена" влада має здійбість тільки вилучати клістрони, які завозили "бариги", щоб системи ППО були спілі і глухі, а своїх не закупили і не виробили. Зато подивіться, які гарні асфальтоукладчики, які гарні самоскиди і постійні ремонти мостів та доріг: гроші, а не системи ППО ПРО.
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17.05.2023 13:08 Відповісти
от тепер я реально переживаю, бо якщо приміром прилетіло по радару, то комплекс же не знищений, просто вже не працює. а якщо б не прилетіло, так би й сказали
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17.05.2023 10:17 Відповісти
А де впевнеість,що він 1?
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17.05.2023 10:19 Відповісти
не переживай, інший радар ставиться і комплекс знов працює.
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17.05.2023 10:38 Відповісти
Навіть коли є пошкодженя,ми ніц не розуміємо які!
Для прикладу. "Дохлі" батрейки у пульті ДК теж пошкодженя,але тв приймач працює.
Пошкодженя шнура або запобіжника в телевізорі,цеж не знищеня телевізора!
Впевнений,що "пошкоджений" комплекс працював і працює.
Може склалися якісь незручності,але то таке!
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17.05.2023 10:18 Відповісти
загадка - сбито 6 Кинжалов - какой из 6 уничтожил Патриот ?
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17.05.2023 10:21 Відповісти
не отгадаете , зуб даю
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17.05.2023 10:22 Відповісти
7 кинжалам кирдик
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17.05.2023 10:27 Відповісти
не вiрно
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17.05.2023 10:29 Відповісти
Вірю - не вірю: США пів року переконували цілий світ і Україну, що росія нападе
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17.05.2023 10:44 Відповісти
ответ - никакой Кинжал
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17.05.2023 10:30 Відповісти
..какой,какой а вот такой.... фантастичеЗкий,у мокши есть....
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17.05.2023 11:28 Відповісти
Та нехай верещать у себе на болотах що хочуть. Нам своє робити. Вони вже "унічтожіли" нам всі Петріоти. А ми будемо й надалі збивати 100% їхніх блохолетів й аналоговнєтов тим, чого в нас вже нема
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17.05.2023 10:22 Відповісти
в Николаев дайте какой то паршивенький ЗРК
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17.05.2023 10:24 Відповісти
Было уничтожено 1000 единиц ЗРК Колбаса и РСЗО Йогурт- Ким
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17.05.2023 10:26 Відповісти
Підключаєм логіку здорових людей, а не орків.
Якби орки дійсно знищили Петріота, що захищав Київ - в цю ніч Київ знов закидали б ракетами, просто щоб показати, що це так і є. Познущатися.
Київ не закидали. Очевидно, що конашенков в черговий раз *******.
Ну і той факт що конашенков з початку війни ******* так, що в усьому світі мабуть нема стільки зброї, скільки його боблесна армія гвалтівників і унітазокрадів "знищила" з початку війни, додає кольору.
Думай-ТЕ!
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17.05.2023 10:52 Відповісти
Це і так було зрозуміло але наші клоуни деякі розганяли дезу
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17.05.2023 11:01 Відповісти
А мене тут учора за цей самий аналіз обзивали як могли. Радіти потрібно, що є захист, а не доказувати,що русру ок, а решта так собі
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17.05.2023 11:05 Відповісти
Так рашики хотели с Пэтриотом потягаться?! Могли бы сразу об этом сказать! Мы бы его в поле где ни будь поставили, и пусть бомбят его на здоровье. Если смогут.
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17.05.2023 11:16 Відповісти
ещё желательно резиновых патриотов наставить, охранять и ложные сигналы радара транслировать
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17.05.2023 11:18 Відповісти
Ти Ігнат зуби не заговорюй)) Скажи відверто, знищили одну пускову установку, чи ні??? А то починається, ...бла..бла... Петріот- це комплекс, там було 8 установок.
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17.05.2023 11:24 Відповісти
Если даже и поверить рашикам, что они там что то уничтожили, то можно сказать так - "пустой контейнер для запуска ракет, уничтожил собой супер пупер ракету Кинжал".
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17.05.2023 11:43 Відповісти
мокши убили Патриот,ну ну,нажравшись мухаморв с бояркой че хош можно.... Дерзай мокшания,этой техники на всех хватит...
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17.05.2023 11:25 Відповісти
Шість збитих "кінджалів"--ЦЕ НАЙКРАЩИЙ КОМЕНТАР.
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17.05.2023 11:34 Відповісти
Ви всі неправі. Петріот пошкодили, а ті 6 ракет наші військові сачками для метеликів переловили.
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17.05.2023 11:37 Відповісти
Он просто съезжает с темы. Никто кроме кацапов не утверждает об полном уничтожении Пэтриот.
Пусть прокомментирует заявление CNN о его повреждении, а не уничтожении. Значит скорее всего правда.
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17.05.2023 12:11 Відповісти
Кацапы сообщили, что Пэтриот сожгли до порошка. Ссылаются на видео, где видно две вспышки в районе пуска. Ни взрывов, ни пожара не было слышно и видно. Когда в ночь с 24 на 25 февраля 2022 г Кинжал прилетел в радиоцентр ВСУ в Броварах, на левом берегу грохот был такой, что окна дребезжали, а вспышка была на пол - горизонта. На улице было видно, как днем несколько секунд. Так что вспышки вполне могли быть от попадания обломков в район комплекса ПВО
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17.05.2023 12:38 Відповісти
Пжалуста, памедленей - я записую...
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17.05.2023 12:51 Відповісти
Та нехай росіяки вірять своєму генералу, що "Патріот" знешкодили, а ПВО ВСУ буде так само підносити оркам чергові сюрпризи
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17.05.2023 14:50 Відповісти
Взагалi чхати на рабсiян. Але я, як громадянин Украiни, хочу або чути iстину на яку потiм буду спиратися, або не чути нiчого тому що вiйськова таемниця.

Але коли менi втирають одне, а по вiдосикам я бачу iнше - в мене створюеться таке ж вiдношення як до того генерала що ви написали. I коли настане час менi з хворим серцем та купою болячек пiйти до военкомату, або скинути грошикiв на супутник\дрон - я проiгнорую все це, тому що "все ж в вас пiд контролем".

Як то кажуть, заручники власноi брехнi.
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17.05.2023 15:06 Відповісти
Все ж таки влучили в Патрiота, якщо такий двiж.

Особисто я не бачу в цьому нiчого фантастичного, це ППО також пiдпорядковуеться законам фiзики та математики. Ну попали, всiляке бувае. Ми теж накриваемо iх C-400, а iхне С-400 збивае нас - це боротьба меча та латiв, а на межi фiзичних можливостей взагалi боротьба рандомiв.

Справа у iншому: спочатку вкудахтнули що нiкуди не попали, 6 iз 6 збито. Блогери виклали вiдео, де видно що нi, попали. Так цi розмовляючi голови замicть того щоб сказати "ну так, попали, це ж ППО, таке бувае, не сцимо, ще дадуть" - розпочали типове лiкування поносу затиканням дупи. Так, блогери порушують законодавство, а камери я вважав що були вимкненi на протязi вiйни (бо це логiчно), але цiлий рiк це нiкому не заважало, а тепер уххх, прям полювання, строки, iстерiя.

Манiя сцяти в очi народовi - це що, вимоги до кандидатiв при прийомi на роботу у зеленi установи ?

Народ вас ненавидить !
I не тому що вiйна йде не так як нам хочеться, а тому що ви, пiвнi, спочатку кажете що все добре, можна на шашлики, а коли вам вiрять, то отримують велике "упс".
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17.05.2023 14:59 Відповісти
 
 