Не переймайтеся за долю Patriot. Знищити систему якимось там "Кинджалом" неможливо, - Ігнат
Попри те, що у Повітряних силах не збирались коментувати заяви російського Міноборони про нібито "знищення" ЗРК Patriot ракетою "Кинджал" в Києві, українців все ж вирішили заспокоїти - Patriot знищити одним ударом ракети "Кинджал" неможливо.
Про це заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що вчора Командування Повітряних сил взагалі відмовилось коментувати заяви представника Міноборони РФ Конашенкова, який "вже 8 разів поспіль знищив весь склад нашої авіації". На його думку, враховуючи ту кількість знищенного, "ми, мабуть, вже давно б перемогли".
"Я хочу сказати: Не переймайтеся за долю Patriot", - додав він.
Ігнат пояснив, що Patriot - це дивізіон, який складається з командного пункту, радара, а також самих пускових установок (до 8). Зокрема, у командному пункті "сидить бойова обслуга". Вона займається відстеженням цілей, отримує інформацію про ситуацію у повітрі у зоні своєї відповідальності.
При цьому, командний пункт може працювати у трьох режимах:ручному, напівавтоматичному й автоматичному. Автоматичний режим дозволяє без втручання людини збивати повітряні цілі. Саме його, за словами Ігната, і використали у ніч проти 16 травня.
Що стосується пускових установок, то кожна оснащена чотирма транспортно-пусковими контейнерами. Ці установки розташовані окремо одна від одної, щоб забезпечувати бойову роботу.
"Знищити систему якимось там "Кинджалом", ну це неможливо. Тому все, що там вони розповідають, я думаю, що хай залишиться в їхньому архіві пропаганди", - додав Ігнат.
16 травня Міністерство оборони Росії заявило, що уразило ЗРК Patriot у Києві "високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал". Українська сторона не коментувала ці заяви Москви, але зазначила, що перехопила всі шість "Кинджалів", випущених по Україні.
Згодом CNN повідомило, що нібито існує ймовірність того, що під час ракетної атаки по Києву та його околицях росіянам вдалося пошкодити ЗРК Patriot, але не знищити. Своєю чергою, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Вашингтон наразі не може підтвердити інформацію про пошкодження ЗРК Patriot.
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крилаті ракети Х-101;надзвукові ракети Х-22;балістичні ракети «Іскандер» та «Кинджал».
Військові експерти кажуть, що якщо збити ракету з ядерною боєголовкою у повітрі, заряд не спрацює і ядерного вибуху не буде.
Технологія передбачає вибух лише тоді, коли ракета досягне цілі. Це зроблено, щоб ядерний вибух не стався на території країни, яка запускає ракету, чи у повітряному просторі сусідньої транзитної держави.
Ядерним зарядом ракети, яку збили в польоті, може залишитись неушкодженим і впасти на землю.
В разі ж ушкодження ядерного заряду попри відсутність вибуху можливе радіаційне зараження значної території.
Patriot. ЗРОБИВ з кинжала iскандера с-400 .... ГАРБУЗА тiтановий супер пупер ГАРБУЗ
Не бреше лише мертвий кацап.
ЗРОБІМО СВІТ МЕНШ БРЕХЛИВИМ !!!
Далі-лише стратегічний резерв під ядерну зброю. Десятки.Не сотні.
мусять виробити(треба місяць-два" для аналогічного пуску..)
Только уничтожение ЦУ выводит. Во всех остальных случаях комплекс продолжает работу и уничтожает цели
При условии что он есть.
А потом можно и поумничать,разыскивая еще патроны.
Для прикладу. "Дохлі" батрейки у пульті ДК теж пошкодженя,але тв приймач працює.
Пошкодженя шнура або запобіжника в телевізорі,цеж не знищеня телевізора!
Впевнений,що "пошкоджений" комплекс працював і працює.
Може склалися якісь незручності,але то таке!
Якби орки дійсно знищили Петріота, що захищав Київ - в цю ніч Київ знов закидали б ракетами, просто щоб показати, що це так і є. Познущатися.
Київ не закидали. Очевидно, що конашенков в черговий раз *******.
Ну і той факт що конашенков з початку війни ******* так, що в усьому світі мабуть нема стільки зброї, скільки його боблесна армія гвалтівників і унітазокрадів "знищила" з початку війни, додає кольору.
Думай-ТЕ!
Пусть прокомментирует заявление CNN о его повреждении, а не уничтожении. Значит скорее всего правда.
Але коли менi втирають одне, а по вiдосикам я бачу iнше - в мене створюеться таке ж вiдношення як до того генерала що ви написали. I коли настане час менi з хворим серцем та купою болячек пiйти до военкомату, або скинути грошикiв на супутник\дрон - я проiгнорую все це, тому що "все ж в вас пiд контролем".
Як то кажуть, заручники власноi брехнi.
Особисто я не бачу в цьому нiчого фантастичного, це ППО також пiдпорядковуеться законам фiзики та математики. Ну попали, всiляке бувае. Ми теж накриваемо iх C-400, а iхне С-400 збивае нас - це боротьба меча та латiв, а на межi фiзичних можливостей взагалi боротьба рандомiв.
Справа у iншому: спочатку вкудахтнули що нiкуди не попали, 6 iз 6 збито. Блогери виклали вiдео, де видно що нi, попали. Так цi розмовляючi голови замicть того щоб сказати "ну так, попали, це ж ППО, таке бувае, не сцимо, ще дадуть" - розпочали типове лiкування поносу затиканням дупи. Так, блогери порушують законодавство, а камери я вважав що були вимкненi на протязi вiйни (бо це логiчно), але цiлий рiк це нiкому не заважало, а тепер уххх, прям полювання, строки, iстерiя.
Манiя сцяти в очi народовi - це що, вимоги до кандидатiв при прийомi на роботу у зеленi установи ?
Народ вас ненавидить !
I не тому що вiйна йде не так як нам хочеться, а тому що ви, пiвнi, спочатку кажете що все добре, можна на шашлики, а коли вам вiрять, то отримують велике "упс".