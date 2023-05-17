Не переймайтеся за долю Patriot. Знищити систему якимось там "Кинджалом" неможливо, - Ігнат

Попри те, що у Повітряних силах не збирались коментувати заяви російського Міноборони про нібито "знищення" ЗРК Patriot ракетою "Кинджал" в Києві, українців все ж вирішили заспокоїти - Patriot знищити одним ударом ракети "Кинджал" неможливо.

Про це заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що вчора Командування Повітряних сил взагалі відмовилось коментувати заяви представника Міноборони РФ Конашенкова, який "вже 8 разів поспіль знищив весь склад нашої авіації". На його думку, враховуючи ту кількість знищенного, "ми, мабуть, вже давно б перемогли".

"Я хочу сказати: Не переймайтеся за долю Patriot", - додав він.

Ігнат пояснив, що Patriot - це дивізіон, який складається з командного пункту, радара, а також самих пускових установок (до 8). Зокрема, у командному пункті "сидить бойова обслуга". Вона займається відстеженням цілей, отримує інформацію про ситуацію у повітрі у зоні своєї відповідальності.

При цьому, командний пункт може працювати у трьох режимах:ручному, напівавтоматичному й автоматичному. Автоматичний режим дозволяє без втручання людини збивати повітряні цілі. Саме його, за словами Ігната, і використали у ніч проти 16 травня.

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Що стосується пускових установок, то кожна оснащена чотирма транспортно-пусковими контейнерами. Ці установки розташовані окремо одна від одної, щоб забезпечувати бойову роботу.

"Знищити систему якимось там "Кинджалом", ну це неможливо. Тому все, що там вони розповідають, я думаю, що хай залишиться в їхньому архіві пропаганди", - додав Ігнат.

16 травня Міністерство оборони Росії заявило, що уразило ЗРК Patriot у Києві "високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинджал". Українська сторона не коментувала ці заяви Москви, але зазначила, що перехопила всі шість "Кинджалів", випущених по Україні.

Згодом CNN повідомило, що нібито існує ймовірність того, що під час ракетної атаки по Києву та його околицях росіянам вдалося пошкодити ЗРК Patriot, але не знищити. Своєю чергою, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Вашингтон наразі не може підтвердити інформацію про пошкодження ЗРК Patriot.