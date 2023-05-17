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Війна РФ проти України - приклад для Тайваню, як протистояти більшій армії, - Остін

остін

Протидія України російській агресії стала важливим уроком для Тайваню, як набагато менша армія може протистояти масивному противнику.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив під час виступу на слуханнях у Сенаті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Один із цих уроків полягає в тому, що з асиметричними можливостями та асиметричною тактикою й технікою менші сили можуть дійсно добре захищатися від більшої сили", - зазначив глава Пентагону.

У цьому зв’язку він зазначив, що завдяки міжнародній підтримці зброєю, обладнанням, боєприпасами, а також у вигляді навчань, українські війська не лише завадили Росії захопити свою країну, але й повернути захоплені раніше території.

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Міністр також назвав "вирішальною" готовність США забезпечити Тайвань всією необхідною допомогою, так як у випадку з Україною.

Автор: 

Тайвань (180) Остін Ллойд (521)


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Гудбай Тайвань.....
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17.05.2023 09:50 Відповісти
Ну он конечно сравнил хрен с пальцем. У Тайваня нет сухопутного сообщения с кетайозами, а по этому преимущество в живой силе не имеет никакого значения. А корабли и самолеты будут на подступать сбиваться и топиться на раз два
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17.05.2023 09:55 Відповісти
а ведь правда....там явно совсем не так все будет. тут же границ угораздило заполучить с сумасшедшим соседом
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17.05.2023 10:00 Відповісти
Це не має вирішального значення.
Вирішальне значення мають шатли, тамжєнашилюді, розмінування, асфальтування доріг для танків агресора і шашлички в травні.
Якщо цього немає, то все буде ок в Тайвані. Навіть за наявності сухопутних шляхів.
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17.05.2023 10:42 Відповісти
Тайваню приготуватися воювати до останнього тайванця?
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17.05.2023 09:59 Відповісти
Великий - не означає, що розумний. От недороси дуже великі, а бог мізків не дав зовсім.
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17.05.2023 10:24 Відповісти
Тайваню необходимо уже сейчас требовать вводить санкции и вооружаться, иначе будет то что в Украине.
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17.05.2023 12:59 Відповісти
 
 