Війна РФ проти України - приклад для Тайваню, як протистояти більшій армії, - Остін

Протидія України російській агресії стала важливим уроком для Тайваню, як набагато менша армія може протистояти масивному противнику.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив під час виступу на слуханнях у Сенаті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Один із цих уроків полягає в тому, що з асиметричними можливостями та асиметричною тактикою й технікою менші сили можуть дійсно добре захищатися від більшої сили", - зазначив глава Пентагону.

У цьому зв’язку він зазначив, що завдяки міжнародній підтримці зброєю, обладнанням, боєприпасами, а також у вигляді навчань, українські війська не лише завадили Росії захопити свою країну, але й повернути захоплені раніше території.

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Міністр також назвав "вирішальною" готовність США забезпечити Тайвань всією необхідною допомогою, так як у випадку з Україною.