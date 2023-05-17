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Новини
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Не час посилювати співпрацю з Москвою, - Держдеп про відновлення авіарейсів РФ до Грузії

рф,аерофлот

Державний департамент США висловив занепокоєння з приводу відновлення авіасполучення між Грузією та Росією.

Про це в ході брифінгу заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Якщо між Росією і Грузією з'являться прямі рейси, це викличе все більше занепокоєння - не лише у Сполучених Штатів та інших західних країн, але й у компаній, які можуть працювати у грузинських аеропортах... Вся західна спільнота дистанціювалася від Російської Федерації, і ми вважаємо, що зараз не час посилювати співпрацю з Росією", - зазначив він.

Дивіться: Путін - х#йло, Бідзіна - х#йло, - у Грузії тривають протести проти відновлення авіасполучення з РФ. ВIДЕО

Представник Держдепу сказав, що США чітко висловили свою стурбованість у цьому зв’язку.

"Тому ми будемо продовжувати уважно стежити за ситуацією і вживатимемо додаткових заходів у разі необхідності", - додав Пател.

Також читайте: Грузія надала перший дозвіл на прямі авіарейси російській компанії

Нагадаємо, 10 травня російський диктатор Володимир Путін видав указ, яким скасував візовий режим для громадян Грузії. Також він зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії. Зурабішвілі назвала це "провокацією" та запропонувала "запровадити тримісячні візи" для росіян. Голова правлячої партії Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна не запроваджуватиме прямі санкції проти РФ. МЗС України назвало курс Грузії, 20% території якої окуповані РФ, "угодою з дияволом".

Із 17 травня російська компанія "Азимут" зможе здійснювати прямі перельоти з Москви до Тбілісі. Ще п’ять компаній чекають на дозвіл.

Речник ЄС Пітер Стано заявив, що рішення Грузії поновити авіасполучення з РФ викликає сумніви в її європейському шляху.

16 травня у центрі Тбілісі протестували проти відновлення авіарейсів.

Автор: 

Держдепартамент США (1623) Грузія (1844) росія (65073) авіасполучення (3067)


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Топ коментарі
+11
Грузія помалу перетворюється в Білорусію.
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17.05.2023 09:52
+8
А жахните по Грузии санкциями. Пусть с Парашей якшается
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17.05.2023 09:57
+7
Дружба з кацапами завжди закінчується війною...
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17.05.2023 09:53
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Грузія помалу перетворюється в Білорусію.
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17.05.2023 09:52 Відповісти
Та нихуя не по малу
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17.05.2023 10:10 Відповісти
Нужно пару пзрк передать оппозиционерам и кацапские борты быстро туда летать перестанут
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17.05.2023 09:52 Відповісти
Дружба з кацапами завжди закінчується війною...
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17.05.2023 09:53 Відповісти
А жахните по Грузии санкциями. Пусть с Парашей якшается
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17.05.2023 09:57 Відповісти
Держдеп, час роботи виводи....
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17.05.2023 09:57 Відповісти
хитрожопой (чи продажной) владе Грузии нужно иметь нереально большую жопу, чтобы усидеть на двух стульях, стоящих в разных комнатах
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17.05.2023 10:04 Відповісти
Грузія вирішила йти у Європу ще довшим шляхом ніж дуди йшла Україна, або зовсім не йти. Скоріше за все тепер там буди рулити Московія. Як у нас кажуть, пливли, пливли, а на березі вср@лись, а шкода!
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17.05.2023 10:07 Відповісти
пора вводить санкции против Грузии
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17.05.2023 10:09 Відповісти
Грузія вибір зробила!
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17.05.2023 10:28 Відповісти
корявий вибір, шкода тих хто за нас воює
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17.05.2023 11:02 Відповісти
 
 