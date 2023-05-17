Не час посилювати співпрацю з Москвою, - Держдеп про відновлення авіарейсів РФ до Грузії

Державний департамент США висловив занепокоєння з приводу відновлення авіасполучення між Грузією та Росією.

Про це в ході брифінгу заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Якщо між Росією і Грузією з'являться прямі рейси, це викличе все більше занепокоєння - не лише у Сполучених Штатів та інших західних країн, але й у компаній, які можуть працювати у грузинських аеропортах... Вся західна спільнота дистанціювалася від Російської Федерації, і ми вважаємо, що зараз не час посилювати співпрацю з Росією", - зазначив він.

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Представник Держдепу сказав, що США чітко висловили свою стурбованість у цьому зв’язку.

"Тому ми будемо продовжувати уважно стежити за ситуацією і вживатимемо додаткових заходів у разі необхідності", - додав Пател.

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Нагадаємо, 10 травня російський диктатор Володимир Путін видав указ, яким скасував візовий режим для громадян Грузії. Також він зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії. Зурабішвілі назвала це "провокацією" та запропонувала "запровадити тримісячні візи" для росіян. Голова правлячої партії Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна не запроваджуватиме прямі санкції проти РФ. МЗС України назвало курс Грузії, 20% території якої окуповані РФ, "угодою з дияволом".

Із 17 травня російська компанія "Азимут" зможе здійснювати прямі перельоти з Москви до Тбілісі. Ще п’ять компаній чекають на дозвіл.

Речник ЄС Пітер Стано заявив, що рішення Грузії поновити авіасполучення з РФ викликає сумніви в її європейському шляху.

16 травня у центрі Тбілісі протестували проти відновлення авіарейсів.