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Новини
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Україна залучить до $8 млрд від Південної Кореї за пільговими умовами

корея,південна

Україна на пільгових умовах отримає від Кореї кредит на суму до $8 млрд. Кошти залучать на тривалий строк і під мінімальні відсотки.

Відповідну угоду Україна та Південна Корея підписали на конференції "Азійське лідерство", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство економіки.

"Можливість отримання першого траншу від EDCF в розмірі до $300 млн з'явиться вже в 2023 році протягом 3-4 місяців з моменту підписання другого етапу угоди, що очікується за місяць від сьогоднішньої надзвичайно важливої події. Наступний транш до $3 млрд стане доступним в 2024 році з поступовим збільшенням ліміту до $8 млрд у міру наповнення пайплайну проєктів. Україна також зможе використовувати корейські потужності та досвід для повоєнної відбудови зруйнованої інфраструктури, промислових і цивільних об’єктів", - розповіла перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, яка підписала угоду від імені України.

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Кошти будуть залучені на довгостроковий період під мінімальні відсотки: термін кредиту може становити до 40 років під 0,15% річних із відстрочкою повернення тіла кредиту на 10 років.

У Мінекономіки наголосили, що завершення роботи над цією угодою є важливим етапом, який дозволяє вже зараз розпочати роботу над окремими проєктами.

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"Ми розраховуємо на активну участь корейського бізнесу у повоєнному відновленні нашої країни, а сьогоднішнє підписання дозволить залучити значні інвестиції з Південної Кореї для розміщення в Україні нових технологічних виробництв в стратегічно важливих галузях у партнерстві з глобальними корейськими корпораціями" - підкреслила Свириденко.

Автор: 

кредит (3820) фінансування (3109) Південна Корея (454) Свириденко (313)


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Топ коментарі
+10
Ооо збс ,деньги надеюсь пойдут на дороги и шашлыки на наступне 1 травня,и судей покормить разом с каналами г+г
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17.05.2023 10:09
+9
Хай вони під цей кредит нададуть Україні зброя за цінами корейських виробників.
Щоб єрмак-резніков-татаров-зеленський та інші зелені мародери не заробили жодної копійки.

цим потворам не можна жодної копійки в руки давати
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17.05.2023 10:13
+4
"Україна нагадує актрису з німецьких фільмів для дорослих". Скандальний виступ "95 кварталу" в Латвії.
ВІДЕО Джерело:
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17.05.2023 10:27
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Ооо збс ,деньги надеюсь пойдут на дороги и шашлыки на наступне 1 травня,и судей покормить разом с каналами г+г
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17.05.2023 10:09 Відповісти
Україна стане Південною Кореєю, а лугандонія - північною. Усі хто піддаються впливу русского міра стають лишнєхромосомними зомбатікамі.
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17.05.2023 10:10 Відповісти
Луганськ та Донецьк заберуть назад, а кацапів та інших на Урал
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17.05.2023 10:41 Відповісти
Хай вони під цей кредит нададуть Україні зброя за цінами корейських виробників.
Щоб єрмак-резніков-татаров-зеленський та інші зелені мародери не заробили жодної копійки.

цим потворам не можна жодної копійки в руки давати
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17.05.2023 10:13 Відповісти
Оружие тоже можно продать и хорошо наварить, тем более по ценам производителя. А в инете даже есть обуч. материалы на тему, как украсть побольше и не сесть в тюрьму.
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17.05.2023 10:21 Відповісти
Це що? Ми вже стали німецькою порноакторкою, яка за всіх сторін та без обмежень..., чи ще ні? Ось як можуть збуватись мрії дурня та шутьейочка блаЗЕня.
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17.05.2023 10:22 Відповісти
"Україна нагадує актрису з німецьких фільмів для дорослих". Скандальний виступ "95 кварталу" в Латвії.
ВІДЕО Джерело:
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17.05.2023 10:27 Відповісти
І тиша про те на що підуть ці кошти. А хто їх буде віддавати?
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17.05.2023 11:08 Відповісти
Пойдут куда угодно но не на производство Украинских дронов типа Шахед-которые без проблем можно делать в Украине и которые достанут до военных обьектов Москвы-но Зеленым этого не нужно.
Давайте угадаю:снова начнут строить или ремонтировать дороги-ведь на этом можно больше всего украсть(кто его знает сколько пошло асфальта и битума на км дороги-напишут любую цифру-самый безопасный способ воровства госденег в Украине
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17.05.2023 11:29 Відповісти
той хто ці гроші буде віддавати,автоматично стане "баригою"
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17.05.2023 11:26 Відповісти
 
 