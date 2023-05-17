Україна залучить до $8 млрд від Південної Кореї за пільговими умовами

Україна на пільгових умовах отримає від Кореї кредит на суму до $8 млрд. Кошти залучать на тривалий строк і під мінімальні відсотки.

Відповідну угоду Україна та Південна Корея підписали на конференції "Азійське лідерство", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство економіки.

"Можливість отримання першого траншу від EDCF в розмірі до $300 млн з'явиться вже в 2023 році протягом 3-4 місяців з моменту підписання другого етапу угоди, що очікується за місяць від сьогоднішньої надзвичайно важливої події. Наступний транш до $3 млрд стане доступним в 2024 році з поступовим збільшенням ліміту до $8 млрд у міру наповнення пайплайну проєктів. Україна також зможе використовувати корейські потужності та досвід для повоєнної відбудови зруйнованої інфраструктури, промислових і цивільних об’єктів", - розповіла перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, яка підписала угоду від імені України.

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Кошти будуть залучені на довгостроковий період під мінімальні відсотки: термін кредиту може становити до 40 років під 0,15% річних із відстрочкою повернення тіла кредиту на 10 років.

У Мінекономіки наголосили, що завершення роботи над цією угодою є важливим етапом, який дозволяє вже зараз розпочати роботу над окремими проєктами.

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"Ми розраховуємо на активну участь корейського бізнесу у повоєнному відновленні нашої країни, а сьогоднішнє підписання дозволить залучити значні інвестиції з Південної Кореї для розміщення в Україні нових технологічних виробництв в стратегічно важливих галузях у партнерстві з глобальними корейськими корпораціями" - підкреслила Свириденко.