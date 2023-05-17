Викрито блогерів та заблоковано онлайн-камери, які "засвітили" роботу ППО під час удару РФ по Києву 16 травня, - СБУ. ФОТО

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато розслідування за фактом несанкціонованого поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у ніч на 16 травня 2023 року під час масованої ракетної атаки РФ по території Києва, мешканці різних районів столиці здійснили відео та фотозйомку роботи протиповітряної оборони України і наслідки ураження повітряних цілей.

"Відзняті матеріали вони розмістили у соціальних мережах. Згодом цей контент з’явився на російських інтернет-ресурсах. Правоохоронці оперативно встановили осіб, які виклали до соцмереж фото та відео повітряної атаки на Київ і роботи ППО", - йдеться у повідомленні.

За місцями їх проживання проведено невідкладні слідчі дії. Вилучено технічні засоби, які використовувалися для поширення забороненого контенту.

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Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Прокуратура вкотре закликає громадян відповідально поставитися до заборон знімати та оприлюднювати відео роботи протиповітряної оборони України і наслідків ураження повітряних цілей, оскільки ворог може відстежувати такі повідомлення та коригувати удари.

За коригування ворожого вогню передбачена кримінальна відповідальність.

За даними столичної прокуратури, санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Своєю чергою у СБУ зазначили, що Служба безпеки України встановила особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки РФ на Київ.

У ніч на 16 травня вони здійснили несанкціоновану фото- та відеозйомку роботи української протиповітряної оборони та розмістили відповідні матеріали у соцмережах.

"Серед іншого - фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи вітчизняної ППО. За лічені хвилини ці відео "підхопили" численні Телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них - інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони.

За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур.

При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола "користувачів", які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в Ютуб.

Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України.

Під час невідкладних слідчих дій за місцями фактичного проживання фігурантів вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту.

За вказаними фактами слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.













Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.

"Публікація таких фото- і відеоматеріалів у мережі "Інтернет" розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону", - наголошують у СБУ.

Як повідомлялося, 16 травня росіяни атакували Україну 25 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. Усі 25 ракет були знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України.

Низка ЗМІ повідомили, що популярна київська блогерка опублікувала в соцмережах відео роботи української ППО вночі 16 травня.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов писав, що через стаціонарні камери ворог може онлайн спостерігати за роботою української ППО та корегувати свій вогонь.

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Нагадаємо, українців закликають не знімати і не публікувати фото і відео роботи протиповітряної оборони країни, оскільки це демаскує місця розташування систем.