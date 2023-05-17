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Викрито блогерів та заблоковано онлайн-камери, які "засвітили" роботу ППО під час удару РФ по Києву 16 травня, - СБУ. ФОТО

ппо

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато розслідування за фактом несанкціонованого поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у ніч на 16 травня 2023 року під час масованої ракетної атаки РФ по території Києва, мешканці різних районів столиці здійснили відео та фотозйомку роботи протиповітряної оборони України і наслідки ураження повітряних цілей.

"Відзняті матеріали вони розмістили у соціальних мережах. Згодом цей контент з’явився на російських інтернет-ресурсах. Правоохоронці оперативно встановили осіб, які виклали до соцмереж фото та відео повітряної атаки на Київ і роботи ППО", - йдеться у повідомленні.

За місцями їх проживання проведено невідкладні слідчі дії. Вилучено технічні засоби, які використовувалися для поширення забороненого контенту.

Також читайте: Ті, хто викладає відео роботи ППО, нестимуть за це відповідальність, - Данілов

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Прокуратура вкотре закликає громадян відповідально поставитися до заборон знімати та оприлюднювати відео роботи протиповітряної оборони України і наслідків ураження повітряних цілей, оскільки ворог може відстежувати такі повідомлення та коригувати удари.

За коригування ворожого вогню передбачена кримінальна відповідальність.

За даними столичної прокуратури, санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Своєю чергою у СБУ зазначили, що Служба безпеки України встановила особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки РФ на Київ.

У ніч на 16 травня вони здійснили несанкціоновану фото- та відеозйомку роботи української протиповітряної оборони та розмістили відповідні матеріали у соцмережах.

"Серед іншого - фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи вітчизняної ППО. За лічені хвилини ці відео "підхопили" численні Телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них - інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони.

За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур.

При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола "користувачів", які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в Ютуб.

Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України.

Під час невідкладних слідчих дій за місцями фактичного проживання фігурантів вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту.

За вказаними фактами слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Викрито блогерів та заблоковано онлайн-камери, які засвітили роботу ППО під час удару РФ по Києву 16 травня, - СБУ 01
Викрито блогерів та заблоковано онлайн-камери, які засвітили роботу ППО під час удару РФ по Києву 16 травня, - СБУ 02
Викрито блогерів та заблоковано онлайн-камери, які засвітили роботу ППО під час удару РФ по Києву 16 травня, - СБУ 03
Викрито блогерів та заблоковано онлайн-камери, які засвітили роботу ППО під час удару РФ по Києву 16 травня, - СБУ 04
Викрито блогерів та заблоковано онлайн-камери, які засвітили роботу ППО під час удару РФ по Києву 16 травня, - СБУ 05
Викрито блогерів та заблоковано онлайн-камери, які засвітили роботу ППО під час удару РФ по Києву 16 травня, - СБУ 06

Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.

"Публікація таких фото- і відеоматеріалів у мережі "Інтернет" розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону", - наголошують у СБУ.

Як повідомлялося, 16 травня росіяни атакували Україну 25 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. Усі 25 ракет були знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України.

Низка ЗМІ повідомили, що популярна київська блогерка опублікувала в соцмережах відео роботи української ППО вночі 16 травня.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов писав, що через стаціонарні камери ворог може онлайн спостерігати за роботою української ППО та корегувати свій вогонь.

Також читайте: ОВА мають вирішити проблему роботи камер відеоспостереження під час ракетних атак, - Повітряні сили

Нагадаємо, українців закликають не знімати і не публікувати фото і відео роботи протиповітряної оборони країни, оскільки це демаскує місця розташування систем.

Автор: 

Київ (19443) обстріл (28365) соціальні мережі (1184) Офіс Генпрокурора (3245) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+34
ого! Скількі довбнів!
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17.05.2023 10:17
+21
камери треба блокувати зараз усі, особливо ментовські, на дорогах (ті що вимірюють швидкість та фіксують правопорушення) - ПЗ на них кацапське, належать вони приватним фірмам, як правило афільованим з кацапією !!! не схоче мвс вимкнути - взяти мисливські рушниці і розстріляти це кацапське лайно !!!
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17.05.2023 10:18
+21
От как в воюющей стране могут быть столько *******.**** ,вас же наши пацаны от бомб рятують,вас же даунов закрывают одеялом ПВО что б вы не погибли,я в ****,это или хайп ******** или специально для кацапов снимаете эти видео.8 лет тюряги ,скатертью дорога раз ума нема
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17.05.2023 10:22
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Выдайте им повестки!!!
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17.05.2023 10:40 Відповісти
Вот никогда такого с 24.02.2022 не было, и вот опять...
Вы ж того блохера, который прилет по ТЦ "Ретровиль" в Киеве отпустили? Так а шо вы теперь хотите?
Если бы тогда вкатали ему лет 5...
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17.05.2023 10:42 Відповісти
Сейчас каждое ничтожество сунет в блогеры, ведь только там можно зарабатывать на существование не прилагая особых усилий, снял видео тема которого актуальна на данный момент, получил просмотры,лайки и подписчиков и это уже путь к тому чтобы начинать гребсти бабки, поэтому каждый дегенерат прет в блогеры,плюс повышение самооценки,когда ты в жизни кусок дерьма,а кто то там под твоим видео поставил лпйки да еще и подписался, то ты уже мнишь себя суперзвездой
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17.05.2023 10:43 Відповісти
Ну, "не прикладаючи зусиль" то перебільшення, багато чого треба робити і це потребує часу та ресурсів, а от з тим що сунуться у блогерство казна хто не можу не погодитись, бо сприймають це як щось "краще" ніж працювати у якомусь підприємстві, або компанії, та вважають це "легким" та "гарантованим" прибутком не потребуючим навчання і професійної підготовки. Зиску з цього мають не часто, а от зашкодити країні, як показує приклад цих утирків, можуть дуже сильно!!!
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17.05.2023 10:50 Відповісти
Прилагают усилия уже те кто набирает много подписчиков и понимает что чтобы развиваться дальше нужно серьезно к этому относиться,они уже целую команду нанимают которая занимаеться каналом, там уже и расходы идут немаленькие на зарплаты,продвижение канала и так далее, а эти ноунеймы залетели,им там какая то копеечка начала капать особо при этом не напрягаясь,вот они и решили что нужно снимать шок-контент и то что сейчас популярно и выкладывать,и сливают в итоге информацию которая на прямую влияет на безопасность страны
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17.05.2023 11:07 Відповісти
А для того щоб було багато підписників зусиль прикладати не треба???!!! Проаналізуй "Андрій Саган" будь ласка власні слова, бо явно поспішаєш писати без розміркувань! До того ж БУДЬ ЯКЕ велике підприємство, компанія, проект починаються з ОДНІЄЇ, максимум двух людей, котрі, у разі успіху розширюються до чогось солідного та значного за кількістю персоналу!
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17.05.2023 11:13 Відповісти
"А для того щоб було багато підписників зусиль прикладати не треба???!!!" --- не всегда, просто нужно выбрать хайповоую нишу, к примеру есть кучу дегенератов которые снимаю треш контент на улицах, походят к людям,начинают цепляться,провоцировать, подшучивать и снимать всю эту "развлекуху" на видео,а стадо со времен римской империи мало чем изменилось,их забавляет такой контент,им нужны хлеб и зрелища, и такие видео заходят на ура, подписчики растут,просмотры и лайки тоже. И прилагать особых усилий не нужно,просто снимай какой то угар и треш и будут у тебя расти популярность и подписчики, а вот канал на какую то более уже умную тематику, исторический блог какой то там уже мозги нужно иметь, читать, просвещаться, и так далее. К сожалению спрос на разное говно намного выше чем на какие то интелектуальные темы, так устроено человечество, большая часть это ленивые идиоты,которым в удовольствие смотреть разное говно чем что то полезное. Конечно чтобы снимать разный треш нужен и оператор который будет все это снимать,и камера нормальная, и смонтировать видос нужно уметь, но это по сути ничто
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17.05.2023 11:46 Відповісти
По фоткам у КП НЕМОЖЛИВО вирахувати геолокацію місця запуску ракет ППО чи розташування цього самого КП, а по зовнішнім кадрам дужу можливо і це більш ніж очевидно! Тож можу твій пост "Роман Тока" віднести до відверто безглуздих та написаних людиною яка не може та не бажає аналізувати щось перед тим як писати ахінею!!! Мабуть ти з таких же лохів як ті про кого стаття!!!
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17.05.2023 11:08 Відповісти
По собі людей не треба судити))
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17.05.2023 13:14 Відповісти
З ПЕРХОГО дня повномасштабного нападу рашистів на Україну ШОДЕННО, разними засобами розповсюдження інформації та через ЗМІ йшли звернення про заборону фото та відео фіксації переміщення військових підрозділів, техніки, особового складу ЗСУ, місць розташування сил та державних об'єктів, місць "прильотів" та роботи ППО, взагалі всього пов'язаного з безпекою та обороною країни, були заборонені відео регістратори на транспортних засобах, були прийняті рішення про кримінальну відповідальність за розповсюдження фото та відео матеріалів з переліченою інформацією, але до багатьох не дійшло або через тупість, або через бажання навмисно шкодити Україні заради власного піару, що, до речі, стосується і деяких держслужбовців яки оприлюднювали фото та відео звіти свої поїздок до місць ушкодження енергетичної інфраструктури. Тож якщо не розуміють по доброму, то зрозуміють по поганому через відбування терміну покарання у колонії!!!
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17.05.2023 10:45 Відповісти
тупі уїбани !! Невже їм байдуже чи виживуть вони під час обстрілів орками українских міст чи ні?? Так іншим не байдуже!! Не дай Господь нашіх Янголів-охоронців відстежать, невже це не зрозуміло? Ну от реально дебіли, і вже ж, судячи з фото, далеко не діти, дорослі дядьки з тітками. А тупі як двері.
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17.05.2023 10:45 Відповісти
У Яковенко был предложен очень эффективный способ борьбы с нарушением по сливу информации: не суды и штрафы, а розгами на центральной площади. Этот способ явно предложили медики: они то знают, что самый короткий путь до мозгов проходит через дупу.
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17.05.2023 10:46 Відповісти
Твоя "Senas Katinas" пропозиція просто копія того, що робиться на Московії (т.з. "роССії") де вже багато років усякі кізячки-казачки дуже ********** "вчити життю" усіх не згодних з політикою Кремля, хто проти війни із Україною та за європейські ціності. А ще таке покарання дуже ********* у ЛуганДоннії з перших днів, прив'язуючи до стовпів прихильників України та пропонуючи кожній швалі їх попинати руками або ногами, наплювати й т.п. ******* рашисти й когось непокірного, чи взятих у полон українських бійців провести колоною по місту аби колаборанти могли поорати та камінням покидати у них для власного задоволення. То ти сам "Senas" часом не з тих кого я перелічив???!!!
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17.05.2023 10:58 Відповісти
80% трафіка провайдерів інтернету йде через яку країну ?
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17.05.2023 10:46 Відповісти
А до чого тут це?! Яким чином пропонуєш це контролювати? Як у КНДР чи Кітаї", а може як на Московії (т.з. "роССії")? Та й ЄДИНЕ де щось подібне можливо зупини без потрапляння у інтернет це ПЕРШИЙ проавйдер до якого підключено пристрій з якого йде інформація, і технічно це зовсім не так просто, бо не можливо кваліфікувати відео інформацію та аналізувати такі матеріали без перегляду! Тож твоє питання "neverlok lok" безглузде!!!
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17.05.2023 11:02 Відповісти
Я не вважаю, що вони всі працюють на рашку. Більшість, мабуть звичайні довбойоби, які виришили хайпанути, і набрати більше лайків і подписників на цій темі. На зоні вони отримають досхочу уваги)
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17.05.2023 10:49 Відповісти
Усі, а не більшість.
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17.05.2023 12:27 Відповісти
За всіх не знаю ,кажуть коректори вогню за гроші теж існують. Але здебільшого це довбні
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17.05.2023 12:33 Відповісти
дебіли знали що вести відео зйомку роботи ППО це допомога ворогові... заради хайпа і грошей допомагали ***** бомбити країну ...на нари
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17.05.2023 10:50 Відповісти
на гіляку - буде значно повчальніше та ефективніше !!!
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17.05.2023 11:37 Відповісти
Знайшли лише тих хто розповсюдив, тобто розумово відсталих, а справжня агентура це робить в закритих чатах і ці відео не спливають в інтернеті.
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17.05.2023 10:53 Відповісти
Ключове тут: "Серед іншого - фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет."...
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17.05.2023 11:00 Відповісти
Не знаю хто як, я особисто відправила Сотню послань до кіберполіції, СБУ, органів влади Києва, інших міст, до усіх хто може бути причетний до закриття камер міст при атаках противника. СБУ трохи запізно зреагувало,
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17.05.2023 11:01 Відповісти
«Дурний птах злітає раніше за інших птахів». © Китайська приказка
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17.05.2023 11:04 Відповісти
Нужно интернет вырубать мобильный и кабельный в момент атаки ракетами....ибо в Киеве всегда найдутся тиктокеры умственно отсталые которые будут палить местонахождение ПВО.

А про онлайн камеры я вообще молчу...какой идиот их решил врубить во время войны давая врагу тонны полезной информации.
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17.05.2023 11:04 Відповісти
Пока СБУ не мокнюли мордой в работающие по их допущению онлайн камеры - эти ушлепки не чесались... теперь будут прикрываться гноблением пересичных украинцев.... СБУ мало того что в нвчале войны попыталась здать страну, так и продолжают....
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17.05.2023 11:08 Відповісти
Заберуть американці Патріот з таким мудрім народцем. Заберуть.
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17.05.2023 11:10 Відповісти
Всіх цих ідіотів на передову- там назнімають купу бабахів !
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17.05.2023 11:13 Відповісти
Прекрасная работа СБУ-только через год спохватились что нужно нахер выключить все камеры и сажать тех кто выкладывает фото и видео военных обьектов(а система ПВО-это военный обьект)
Такое впечатление сто работник СБУ придя на работу первым делом думает где бабла срубить а потом уже как обеспечить безопасность страны. До Войны-так точно и было,сейчас может что-то поменяется
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17.05.2023 11:24 Відповісти
Антона Геращенка треба було першим посадити. Тоді решта знала б, що пощади не буде.
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17.05.2023 12:30 Відповісти
Шмоньку "викрили"(що там викривати, воно і не ховалось) , а її чоловіка самого відомого наркоділера Чернецького, якого взяли зі зброєю і наркотою, знаний печерський суд вже випустив. Бо мусоріли провтикали терміни досудового розслідування. А що , так було можна?(С)
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17.05.2023 11:28 Відповісти
‼️‼️‼️Бо мусоріли провтикали терміни досудового розслідування. А що , так було можна?(С)

Сплошні реформи у правоохоронній сфері
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17.05.2023 11:36 Відповісти
В наказание надо их отправить их на сборку деревянных Пэтриотов.
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17.05.2023 11:32 Відповісти
Надувних
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17.05.2023 11:38 Відповісти
значит русофашисты попали, если больше года полиция била баклуши
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17.05.2023 11:36 Відповісти
Читаючи коментарі впевнююсь, що суспільство хворе і не далеко відійшло від рашки... І це факт підтверджений виборами 2019. Критичне мислення відсутнє: все виключати, забороняти, віддамо все: свої права, свободи, або залізти у примарну мушлю безпеки... Тобто московити не мають в Києві прихильників та агентів, що у режимі онлайн звітують та постачають інформацію? (так я таких знаю у ВР та серед московських попів і в соцмережах вони нічого не викладуть). Московити не мають засобів космічної і авіаційної розвідки, які фіксують пуски ракет? Вони типу відпуляли кудись "на Україну" і сидять такі чекають, що ж викладуть тіктокери? Люди ви взагалі про що?
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17.05.2023 11:37 Відповісти
До этого полно видео подобных было и никого не искали. А тут показали попадание по ПВО и сразу же забегали, искать начали.
P.s. А по поводу россиян, которым это якобы помогает... У них хватает своих шпионов, осведомителей и без этих видосиков. Все эти запреты это больше для граждан Украины, что бы им было легче рассказывать на зе-марафоне, что всех сбили, все прекрасно, скоро будут шашлыки.
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17.05.2023 11:37 Відповісти
Це вороги які працювали на рф і не треба слухати казки що вони не знали ,знали і покарання для цієї бидлоти має бути найсуворішим.
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17.05.2023 11:41 Відповісти
"Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони." Другий рік війна йде, а СБУ тільки допетрала за онлайн-камери, баканов їм в жопу.
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17.05.2023 11:46 Відповісти
Цікаво, а як прокоментує цю ситуацію Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров ? Які його пропозиції ?
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17.05.2023 11:46 Відповісти
Опять из Майнкрафта человечков наловили!
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17.05.2023 12:39 Відповісти
Батогом пройтись по сраці спочатку.
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17.05.2023 12:45 Відповісти
П#доросня малолетняя. На кол.
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17.05.2023 12:48 Відповісти
Это называется измена Родине.
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17.05.2023 17:25 Відповісти
Какие отвратительные рожи....
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17.05.2023 18:55 Відповісти
цілий рік постійно кажуть не знімай фото,
ніт під@ри далі фотають

підірвуть ппо і наступна ракета півбудинку розхерачить
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17.05.2023 19:47 Відповісти
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