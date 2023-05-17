Зеленського закликали підписати закон про заборону ввезення і розповсюдження російської видавничої продукції, - петиція
Закон забороняє імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі, передбачає видання книг в Україні мовою оригіналу або в перекладі на українську мову, мови ЄС чи корінних народів України, перекриває можливості ввезення видань антиукраїнського змісту.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт глави держави.
Автор петиції Тарас Шамайда зазначає, що 19 червня 2022 року Верховна Рада ухвалила Закон 2309-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України". Однак попри одностайне рішення парламенту, рекомендацію Кабміну і вимоги Конституції закон досі не підписаний.
"Видавнича продукція держави-агресора і російський контрафакт і далі вільно продаються в Україні, підриваючи інформаційну безпеку держави й економічні підвалини українського книговидання", - ідеться в петиції.
Як зазначається, підписати Закон 2309-ІХ публічно закликали найвідоміші українські письменники, провідні видавці й книгорозповсюджувачі, правники, численні організації громадянського суспільства, в тому числі Українська Асоціація Видавців та Книгорозповсюджувачів і коаліція "Реанімаційний пакет реформ".
"Пане Президенте, підпишіть Закон 2309-ІХ. Зробіть цей історичний крок. Звільніть нарешті книжкову галузь від "русского міра"", - звернувся Шамайда до президента.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ПОСТАНОВА
від 9 квітня 2022 р. № 426
Київ
Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації
У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації щодо України та відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#n534 частини одинадцятої статті 29 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:
Заборонити ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації.
Про Кабінет Міністрів України
Стаття 2. Основні завдання Кабінету Міністрів України
...
8) організація і забезпечення провадження зовнішньоекономічної діяльності, митної справи;
1. Ввести ЛИЦЕНЗИИ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ из границ иных стран книжной периодической литературы/ изданий
распространениее внутри Украины как впрочем и вилдео аудиоконтент то что буду говорить касается также такого вида как аудио книга на мове... таких в Украине практически менее 2% от силы если найдете и то вряд ли...
2
. Ввести ставки налогов сборов и таможенных платежей чтобы книги подобные и враждебные не выгодно просто было экономически ввозить в Украину..
3.Четко составить список списки каталоги книг авторов изданий книг ДОПУСТИМЫХ К ВОЗУ В УКРАИНУ... потому как завтра кацапы найдут лазейку и начнут завозить книги из Кубы Аргентины ЮАР КНДР или Китая и что будет по каждой стране издавать законы ЗАПРЕТЫ??? Автор петиции идиот не читавший книг вообще причем тут нах русский мир поця пишет петицию ...а что если книгу переиздали в России классику мировую зарубежную на русском языке-- то что по мнению автора петиции ее низзя читать или как?? НЕВЕЖЕСТВО МАЛАНСКИЙ ЦИРК ШОБЛА ВО ВЛАСТИ И ПЛОДИМ СТРАНУ ДЕГЕНЕРАТОВ РАБОВ КОТОРЫМИ ЛЕГЧЕ УПРАВЛЯТЬ... таки да чем тогда мы тут лучше России???!! ПОКА УКРАИНА НЕ В СОСТОЯНИИ ПОКРЫТЬ 50% хотя бы изданий книг из Белоруссии и России хотя бы для начала снизили бы цену на журнал ВСЕСВИТ аналог Зарубежная Литература.. и стали переиздавать на украинском языке МИРОВУЮ КЛАССИКУ ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ... я читать люблю с детства мне скоро 60 лет и не представляю себя без книги бумажный вариант книг и журналов давно забыт за за стоимости товара он просто зашкаливает... а выбор репертуара напоминает красную избу пару забитых перебитых авторов Украины до зубной боли надоевшие Костенко и пару еще чего там классики перевода зарубежных авторов на мове-- не купить...а книгу в элеткронном варианте украинская версия языка- НЕ РЕАЛЬНО.. такой сервис у нас тупо недоступен в Украине вообще.. не в курсе с форматами электронных книг для чтения и оцифровке книг бумажных в формат электронного чтения --а нафиг типа жадность тупость... агенств принимающих заказы на печать и продающие книгиу нас нет... атвор сам печатает и потом сам их всучивает к продаже рекламы нет априори.. только бабло и все.... но ирония в том- что без системы агентов издателей и распространителей нифига бабла не отобьешь.. за 30 лет с гаком НЕЗАВИСИМОСТИ Я ВИЖУ СОКРАЩЕНИЕ ГАЗЕТ ЖУРНАЛОВ КНИГ НА МОВЕ УКРАИНСКОЙ В 100-300 ПРОЦЕНТОВ от объемов УССР с книгами занялся всерьез с 1983 года подписные издания каталоги и так далее так что я не то что в теме-- а даже сильно макулатурные издания Украина не издает вторсырья *****-- а чтобы люди на них покупали книги на украиснком языке и дщоступные по цене.. --никому не интересно... страна дураков и поле чудес... магазины подписные издания и система книготоргов книжных магазинов исчезла и уничтожена магазины стали бутиками кафешками и прочей ******... если так пойдет-- то скоро бы будем похожи по развтию на кацапов ..без обид... спасает Электронная книга и электронные версии книг ФБ 2 пробывал найти скачать и почитать что то из украинских книг перевод язык и авторов переводы на украинский язык... а *** вам- а не файлы никуя в Интеренете нема... да смотрел книги на Рощзетке но там выбор практическив нуль и цены просто шкалят по сравнению качество печати бумага штрифт для слупых.. НО ТУТ ***** ВОПРОС-- У НАС НЕТ И НЕ БЫЛО ПРАКТИЧЕСКИ ШКОЛЫ ПЕРЕВОДЧИКОВ НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК ЕДИНСТВЕННАЯ ШКОЛА ЭТО журнал редколлегия ВСЕСВИТ И ВСЕ на Украину этого мало школа переводчиков литературных это не одно и то же что просто знать иностранный язык или перевод технической литературы хотя в каждой отрасли медицина транспорт и так далее переводчики должны досконально понимать предмет перевода термины и так далее..годами создается школа перводчиков по отраслями 30 лет в Украине это никого не интересовало и не интересует... НЕ ЧИТАТЬ ВООБЩЕ -КАК СОВЕТУЕТ АВТОР ну да дебилам книга в дикость... как для туземца в джунглях Айфон 14... одинаково будет...
П.С. Запаси таких книжок і інших пристроїв для сліпих дітей розбомблені росіянами в Харкові. В Україні немає (запасів і не випускається) ані паперу, ані приладдя для шрифта брайля, кількість книжок дуже обмежена. В ЕС - також.