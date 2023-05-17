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Новини
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Зеленського закликали підписати закон про заборону ввезення і розповсюдження російської видавничої продукції, - петиція

книги

Закон забороняє імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі, передбачає видання книг в Україні мовою оригіналу або в перекладі на українську мову, мови ЄС чи корінних народів України, перекриває можливості ввезення видань антиукраїнського змісту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт глави держави.

Автор петиції Тарас Шамайда зазначає, що 19 червня 2022 року Верховна Рада ухвалила Закон 2309-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України".  Однак попри одностайне рішення парламенту, рекомендацію Кабміну і вимоги Конституції закон досі не підписаний.

"Видавнича продукція держави-агресора і російський контрафакт і далі вільно продаються в Україні, підриваючи інформаційну безпеку держави й економічні підвалини українського книговидання", - ідеться в петиції.

Також читайте: 16 видавців публікують більше книжок російською, ніж вимагає закон, - Уповноважений із захисту державної мови.

Як зазначається, підписати Закон 2309-ІХ публічно закликали найвідоміші українські письменники, провідні видавці й книгорозповсюджувачі, правники, численні організації громадянського суспільства, в тому числі Українська Асоціація Видавців та Книгорозповсюджувачів і коаліція "Реанімаційний пакет реформ".

"Пане Президенте, підпишіть Закон 2309-ІХ. Зробіть цей історичний крок. Звільніть нарешті книжкову галузь від "русского міра"", - звернувся Шамайда до президента.

Також читайте: У Росії видаватимуть перекази іноземних книжок "своїми словами": нема прав

Автор: 

книги (446) видавнича справа (50) петиція (320)


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Топ коментарі
+9
Читає спец літературу.
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17.05.2023 10:30
+6
Підпише....він книжок не читає....не актуально для кварталу..
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17.05.2023 10:23
+6
А вона що? Іще не підписана? Якщо ні, тоді давай на Г+Г "скотів" та Голобородька транслювати, а то цей телемарафон вже проївся як перекисла капуста.
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17.05.2023 10:26
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Підпише....він книжок не читає....не актуально для кварталу..
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17.05.2023 10:23 Відповісти
Читає спец літературу.
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17.05.2023 10:30 Відповісти
А вона що? Іще не підписана? Якщо ні, тоді давай на Г+Г "скотів" та Голобородька транслювати, а то цей телемарафон вже проївся як перекисла капуста.
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17.05.2023 10:26 Відповісти
А Шмуля Вперший підпише вперше.
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17.05.2023 10:32 Відповісти
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 квітня 2022 р. № 426
Київ

Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації щодо України та відповідно до https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#n534 частини одинадцятої статті 29 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

Заборонити ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації.
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17.05.2023 10:31 Відповісти
Кабінет Міністрів України є органом Виконавчої влади а не законодавчої, але зебіляткам це складно усвідомити бо у Трускавці це не вивчали
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17.05.2023 10:53 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Кабінет Міністрів України


Стаття 2. Основні завдання Кабінету Міністрів України
...
8) організація і забезпечення провадження зовнішньоекономічної діяльності, митної справи;
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17.05.2023 11:28 Відповісти
він би може й підписав, та Єрмак не дозволяє.
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17.05.2023 10:34 Відповісти
Як же він підпише-в нього в голові ''руССкій мір.
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17.05.2023 10:36 Відповісти
Вже пох що кажуть ті закони.. всі стали як я - ненавидіти касапа всією душею і всім серцем.. і це генетично в нас закладено, ви може просто того нерозуміли..
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17.05.2023 10:42 Відповісти
30% "насєлєнія" і досі слухають московську музику. Примус і репресії.
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17.05.2023 11:04 Відповісти
Истерика подобного тона не делает чести Украине и нарушает такие Законы кучу международных актов и нормы Европейской цивилизации ЕС куда мы типа так вламываеся... задам простой вопрос-- почему в УССР советском периоде книг на УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ ИЗДАВАЛОСЬ МИЛЛИОННЫМИ ТИРАЖАМИ была массовая доступная периодика-- а сейчас в НЕЗАЛЕЖНОЙ УКРАИНЕ-- КНИГА УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА СТОИТ В 4-10 РАЗ ДОРОЖЕ КНИГ ИЗДАНИЯ БЕЛОРУССИЯ РОССИЯ..на русском языке переводе печати????? потому как во власти шобла придурков алкашей и идиотов.. чтобы не завозили неудобные книги враждебную продукцию..достаточно сделать пару вещей--
1. Ввести ЛИЦЕНЗИИ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ из границ иных стран книжной периодической литературы/ изданий
распространениее внутри Украины как впрочем и вилдео аудиоконтент то что буду говорить касается также такого вида как аудио книга на мове... таких в Украине практически менее 2% от силы если найдете и то вряд ли...
2
. Ввести ставки налогов сборов и таможенных платежей чтобы книги подобные и враждебные не выгодно просто было экономически ввозить в Украину..
3.Четко составить список списки каталоги книг авторов изданий книг ДОПУСТИМЫХ К ВОЗУ В УКРАИНУ... потому как завтра кацапы найдут лазейку и начнут завозить книги из Кубы Аргентины ЮАР КНДР или Китая и что будет по каждой стране издавать законы ЗАПРЕТЫ??? Автор петиции идиот не читавший книг вообще причем тут нах русский мир поця пишет петицию ...а что если книгу переиздали в России классику мировую зарубежную на русском языке-- то что по мнению автора петиции ее низзя читать или как?? НЕВЕЖЕСТВО МАЛАНСКИЙ ЦИРК ШОБЛА ВО ВЛАСТИ И ПЛОДИМ СТРАНУ ДЕГЕНЕРАТОВ РАБОВ КОТОРЫМИ ЛЕГЧЕ УПРАВЛЯТЬ... таки да чем тогда мы тут лучше России???!! ПОКА УКРАИНА НЕ В СОСТОЯНИИ ПОКРЫТЬ 50% хотя бы изданий книг из Белоруссии и России хотя бы для начала снизили бы цену на журнал ВСЕСВИТ аналог Зарубежная Литература.. и стали переиздавать на украинском языке МИРОВУЮ КЛАССИКУ ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ... я читать люблю с детства мне скоро 60 лет и не представляю себя без книги бумажный вариант книг и журналов давно забыт за за стоимости товара он просто зашкаливает... а выбор репертуара напоминает красную избу пару забитых перебитых авторов Украины до зубной боли надоевшие Костенко и пару еще чего там классики перевода зарубежных авторов на мове-- не купить...а книгу в элеткронном варианте украинская версия языка- НЕ РЕАЛЬНО.. такой сервис у нас тупо недоступен в Украине вообще.. не в курсе с форматами электронных книг для чтения и оцифровке книг бумажных в формат электронного чтения --а нафиг типа жадность тупость... агенств принимающих заказы на печать и продающие книгиу нас нет... атвор сам печатает и потом сам их всучивает к продаже рекламы нет априори.. только бабло и все.... но ирония в том- что без системы агентов издателей и распространителей нифига бабла не отобьешь.. за 30 лет с гаком НЕЗАВИСИМОСТИ Я ВИЖУ СОКРАЩЕНИЕ ГАЗЕТ ЖУРНАЛОВ КНИГ НА МОВЕ УКРАИНСКОЙ В 100-300 ПРОЦЕНТОВ от объемов УССР с книгами занялся всерьез с 1983 года подписные издания каталоги и так далее так что я не то что в теме-- а даже сильно макулатурные издания Украина не издает вторсырья *****-- а чтобы люди на них покупали книги на украиснком языке и дщоступные по цене.. --никому не интересно... страна дураков и поле чудес... магазины подписные издания и система книготоргов книжных магазинов исчезла и уничтожена магазины стали бутиками кафешками и прочей ******... если так пойдет-- то скоро бы будем похожи по развтию на кацапов ..без обид... спасает Электронная книга и электронные версии книг ФБ 2 пробывал найти скачать и почитать что то из украинских книг перевод язык и авторов переводы на украинский язык... а *** вам- а не файлы никуя в Интеренете нема... да смотрел книги на Рощзетке но там выбор практическив нуль и цены просто шкалят по сравнению качество печати бумага штрифт для слупых.. НО ТУТ ***** ВОПРОС-- У НАС НЕТ И НЕ БЫЛО ПРАКТИЧЕСКИ ШКОЛЫ ПЕРЕВОДЧИКОВ НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК ЕДИНСТВЕННАЯ ШКОЛА ЭТО журнал редколлегия ВСЕСВИТ И ВСЕ на Украину этого мало школа переводчиков литературных это не одно и то же что просто знать иностранный язык или перевод технической литературы хотя в каждой отрасли медицина транспорт и так далее переводчики должны досконально понимать предмет перевода термины и так далее..годами создается школа перводчиков по отраслями 30 лет в Украине это никого не интересовало и не интересует... НЕ ЧИТАТЬ ВООБЩЕ -КАК СОВЕТУЕТ АВТОР ну да дебилам книга в дикость... как для туземца в джунглях Айфон 14... одинаково будет...
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17.05.2023 11:03 Відповісти
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17.05.2023 11:11 Відповісти
Це все добре, але українських книжок дуже мало друкуєтся наразі, років 20 назад їх більше друкували. Особливо перекладів зарубіжних авторів мало. Науковопопулярних, освітніх книжок дуже мало українською. В мене з математики і теоріії вірогідності, статистики, електроники- видання російською, бо Україна такого майже не друкує, нажаль.
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17.05.2023 11:21 Відповісти
Опустити Україну в прірву невігластва - пласт гібрідної війни.
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17.05.2023 11:28 Відповісти
Можливо це стане поштовхом для публікацій наших математиків, але коли це буде...
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17.05.2023 12:05 Відповісти
Тож бо і воно, Україна стрімко деградує за фасадом урапатріотичності
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17.05.2023 12:26 Відповісти
Або ще, приклад. Бібліотека Вернадського, найбільше наукова бібліотека в Україні, там десятки мільонів одиниць, велика частина яких ще на російській. Її теж заборонити? Ну а шо, нащо українцям знання?) Як мені один написав, Україні тільки 30 років, а до того не враховується, то був совок, а до того ще щось. Невигласи)
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17.05.2023 12:31 Відповісти
Майже рік як ВР прийняла закон, президент його до цієї пори не підписав ,що це підігравання ворогу чи не розуміння що несе "русский мир" ?
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17.05.2023 11:22 Відповісти
Сподіваюсь література з фізики і математики у перелік не входить.
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17.05.2023 11:27 Відповісти
Нажаль, вони над цим не замислються, бо популисти.
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17.05.2023 11:31 Відповісти
Не знаю про всіх, але певний прошарок не замислюється наперед. До речі, можна сказати, що читайте англомовну літературу. Але як ми знаємо ще донедавна Росія переманювала 300 бальників до себе в вузи дуже легко. Принаймні США не заборонять російськомовні книжки з фізики і математики).
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17.05.2023 11:47 Відповісти
Читаи англійською , ну таке. Не у всіх такий рівень, по друге є цікаві японські, німецькі, французскі автори тощо. Да не тільки математика і фізика. Все що завгодно наукове- біологія, теорія музики, теорія спорту- українською майже не має видань. А російською були. Чому наші не видають? Не знаю, мабуть бо потрібна дурна недолуга робоча сила. Да і художніх закордонних авторів зараз майже не перекладають, крім попси. Закон недолугий, бо має прогалини. Але Зеленський його прогавив заблокувати, а зараз ситуація така, що не підписавши, на нього набігають урапатріоти, які крім шкільної програми нічим не цікавилися. Я якби завжди проти зеленої влади, але не в цьому випадку. Треба закон доопрацювати.
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17.05.2023 12:23 Відповісти
Декілька років тому КНУ випустив фантастичний, як на мене, задачник з топології обмеженим накладом. Вже і бібліотеці університету закінчується... Ще болить що лекцій з фізики і математики у вільному доступі майже нуль. А МФТІ чи МГУ на ютубі - будь ласка. Це я розумію - справжня експансія. При тому що в КНУ телестудія в їх корпусі. Бідні бо ...
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17.05.2023 14:47 Відповісти
На книжки по лекціям багато грошей не треба. Багато палітурних майстерень залюбки б узялися. Але ректорам не на часі. А у владі багато колей тищенок, які книжки тільки по корінцям бачили. І зеличайший теж недалеко втік від них.
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17.05.2023 14:53 Відповісти
Петиція правильна, але що роботи з книжками для сліпих дітей (шрифтом брайля), які в Україні не випускаються, а в росії є хочаб англійською, або іншими мовами (не російською) заборонити? позбавити дітей можливості навчатись та читати? Чи можуть бути виключення? Бо СБУ пофіг кого в кутузку тягнути матір сліпої дитини чи колаборанта - аби галочку заробити. Прохання не флудити хто не розуміє про що мова, бо немає нічого негіднішого аніш заробляти дешевий популізм на проблемах нужденних, особливо дітей.
П.С. Запаси таких книжок і інших пристроїв для сліпих дітей розбомблені росіянами в Харкові. В Україні немає (запасів і не випускається) ані паперу, ані приладдя для шрифта брайля, кількість книжок дуже обмежена. В ЕС - також.
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17.05.2023 11:40 Відповісти
 
 