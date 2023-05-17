Буданов про обіцянку "вбивати росіян у будь-якій точці світу": Лише воєнних злочинців

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пояснив, що під фразою про вбивства росіян "у будь-якій точці світу" мав на увазі ліквідацію саме воєнних злочинців. Він твердить, що з цитати було видалено вказане уточнення.

Про це Буданов сказав в інтерв’ю блогеру Сергію Іванову, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він твердить, що цитата про вбивства росіян, яку розтиражували ЗМІ, є неповною.

"Це порізана версія. З неї вирізали найголовніше: росіян, які є воєнними злочинцями, вчинили злочини проти людяності, кримінальні злочини на кшталт групових зґвалтувань, зґвалтувань неповнолітніх, вбивств... Це про них йшлося. З цієї цитати викинуте уточнення", - каже Буданов.

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Він запевняє, що не має проти росіян нічого особистого, але не відчуває до них і симпатії.

"Я не маю нічого, як би це погано не звучало, нічого особистого проти росіян. Вони мені не подобаються. Я теж це відверто кажу... Є доведені факти. Людина є злочинцем. Він має бути покараний", - розповів очільник ГУР Міноборони.

За його словами, розвідка співпрацює з росіянами, які проти війни і "готові до видозміни Росії".

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"Але отакі відверті покидьки... Це абсолютна правда, ще раз вам це підтверджую, я не боюся своїх слів: такі випадки були і будуть продовжуватися. У будь-якій країні світу ці люди зрештою понесуть заслужену кару. Заслуженою карою за такі діяння може бути виключно їх ліквідація. Нічого іншого я не розглядаю. Це моя особиста думка. Я її притримуюсь і буду втілювати у життя", - пояснив глава ГУР.

Нагадаємо, раніше Буданов заявив американським журналістам: "Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу". Держдеп США, коментуючи його слова, заявив, що не схвалює вбивства цивільних.