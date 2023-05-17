Буданов про обіцянку "вбивати росіян у будь-якій точці світу": Лише воєнних злочинців
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пояснив, що під фразою про вбивства росіян "у будь-якій точці світу" мав на увазі ліквідацію саме воєнних злочинців. Він твердить, що з цитати було видалено вказане уточнення.
Про це Буданов сказав в інтерв’ю блогеру Сергію Іванову, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він твердить, що цитата про вбивства росіян, яку розтиражували ЗМІ, є неповною.
"Це порізана версія. З неї вирізали найголовніше: росіян, які є воєнними злочинцями, вчинили злочини проти людяності, кримінальні злочини на кшталт групових зґвалтувань, зґвалтувань неповнолітніх, вбивств... Це про них йшлося. З цієї цитати викинуте уточнення", - каже Буданов.
Він запевняє, що не має проти росіян нічого особистого, але не відчуває до них і симпатії.
"Я не маю нічого, як би це погано не звучало, нічого особистого проти росіян. Вони мені не подобаються. Я теж це відверто кажу... Є доведені факти. Людина є злочинцем. Він має бути покараний", - розповів очільник ГУР Міноборони.
За його словами, розвідка співпрацює з росіянами, які проти війни і "готові до видозміни Росії".
"Але отакі відверті покидьки... Це абсолютна правда, ще раз вам це підтверджую, я не боюся своїх слів: такі випадки були і будуть продовжуватися. У будь-якій країні світу ці люди зрештою понесуть заслужену кару. Заслуженою карою за такі діяння може бути виключно їх ліквідація. Нічого іншого я не розглядаю. Це моя особиста думка. Я її притримуюсь і буду втілювати у життя", - пояснив глава ГУР.
Нагадаємо, раніше Буданов заявив американським журналістам: "Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу". Держдеп США, коментуючи його слова, заявив, що не схвалює вбивства цивільних.
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"Голик уже не знает у кого отсосать, что бы спастись. Отправил свою луганскую собаку иванова с телеканала исландия (70% подписчиков накрученные) лизать руку Буданова."(Темный рыцарь)
Вообще-то такие вещи называются внесудебными казнями. При этом в Украине, если мне не изменяет мой склероз, мараторий на смертную казнь для любых преступников, даже для самых маньячных и рецидивистных маньяков-рецидивистов.
Совершение таких актов на территории дружественных государств, а в особенности если какой-то урод смог как-то обмануть власти такого государства и получить гражданство, это вообще получается подстава со стороны Украины, как для дружественного государства, так и для самой себя. Власти этой страны должны делать выбор - либо не расследовать такое убийство и как-то объснять общественности почему следствие не ведется, либо как-то замять следствие в случае выхода на украинский след и таким образом становится соучастником, либо добросовестно расследовать, находить исполнителей и заказчиков и требовать их выдачи для суда по своим законам, а в случае отказа в выдаче применять те или иные санкции в отношении Украины.
Звідси висновок - створення й робота укрМоссад єдино правильне рішення!