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Буданов про обіцянку "вбивати росіян у будь-якій точці світу": Лише воєнних злочинців

буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пояснив, що під фразою про вбивства росіян "у будь-якій точці світу" мав на увазі ліквідацію саме воєнних злочинців. Він твердить, що з цитати було видалено вказане уточнення.

Про це Буданов сказав в інтерв’ю блогеру Сергію Іванову, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він твердить, що цитата про вбивства росіян, яку розтиражували ЗМІ, є неповною.

"Це порізана версія. З неї вирізали найголовніше: росіян, які є воєнними злочинцями, вчинили злочини проти людяності, кримінальні злочини на кшталт групових зґвалтувань, зґвалтувань неповнолітніх, вбивств... Це про них йшлося. З цієї цитати викинуте уточнення", - каже Буданов.

Дивіться: Буданов: 80% того, що говорить Пригожин, є чистою правдою. ВIДЕО

Він запевняє, що не має проти росіян нічого особистого, але не відчуває до них і симпатії.

"Я не маю нічого, як би це погано не звучало, нічого особистого проти росіян. Вони мені не подобаються. Я теж це відверто кажу... Є доведені факти. Людина є злочинцем. Він має бути покараний", - розповів очільник ГУР Міноборони.

За його словами, розвідка співпрацює з росіянами, які проти війни і "готові до видозміни Росії".

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"Але отакі відверті покидьки... Це абсолютна правда, ще раз вам це підтверджую, я не боюся своїх слів: такі випадки були і будуть продовжуватися. У будь-якій країні світу ці люди зрештою понесуть заслужену кару. Заслуженою карою за такі діяння може бути виключно їх ліквідація. Нічого іншого я не розглядаю. Це моя особиста думка. Я її притримуюсь і буду втілювати у життя", - пояснив глава ГУР.

Нагадаємо, раніше Буданов заявив американським журналістам: "Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу". Держдеп США, коментуючи його слова, заявив, що не схвалює вбивства цивільних.

Автор: 

Буданов Кирило (492) росія (65073)


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Топ коментарі
+8
менше треба 3,14 здіти...чудовий пост на цю тему Бутусов написав
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17.05.2023 11:13
+8
приблизно 140млн. військових злочинців
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17.05.2023 11:13
+4
Ну хоч день може бути без його відсвічування? Таке враження що це не керівник ''гур'' , а актор розмовного жанру.
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17.05.2023 11:15
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менше треба 3,14 здіти...чудовий пост на цю тему Бутусов написав
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17.05.2023 11:13 Відповісти
Я зовсім згодна з вами, що пост дійсно хто є хто і у кого які цінності. Тому не звертаємо увпги на птичку-говоруна. Там ще класний є пост про татаринова, читаю залюбки, слухаю стріли, плачу, злюся, але усе буде Україна
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17.05.2023 11:16 Відповісти
Це він пошуткував ! Ніхто на Лівоберіжжя не піде !
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17.05.2023 11:13 Відповісти
приблизно 140млн. військових злочинців
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17.05.2023 11:13 Відповісти
Це тріпло лише язиком, знищує злочинців.
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17.05.2023 11:14 Відповісти
Ну хоч день може бути без його відсвічування? Таке враження що це не керівник ''гур'' , а актор розмовного жанру.
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17.05.2023 11:15 Відповісти
явно родственник арестовича
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17.05.2023 12:47 Відповісти
сірожа іванов, а як твій друг Голик(смотрящій за великим крадівництвом), якого ти знаєш ще з 80рр - сам вихвалявся?

"Голик уже не знает у кого отсосать, что бы спастись. Отправил свою луганскую собаку иванова с телеканала исландия (70% подписчиков накрученные) лизать руку Буданова."(Темный рыцарь)
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17.05.2023 11:17 Відповісти
Шоб стати віиськовими злочинцями -- для рашкованів це лише справа часу .
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17.05.2023 11:20 Відповісти
Ми перші в світі---маємо керівників ( і в розвідці) які багато базікають,а мало роблять Потрібно навчитись мовчати,а не піаритись,особливо в спец органах.
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17.05.2023 11:21 Відповісти
Тобто всіх?
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17.05.2023 11:21 Відповісти
Я так розумію, деякі українські "діячі" будуть з кацапам в Гаазі на одній лавці сидіти... Треба думати, що ти верзеш! А якщо не вмієш думати, то сидіти мовчки
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17.05.2023 11:23 Відповісти
Як собі знаєте, а мені цитата подобається з видаленим уточненням.
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17.05.2023 11:37 Відповісти
...этиг Мать...Перечисляем:любой представитель мокшанской банды(та что,якобы вторая в мире) с оружием и без на территории Ukrainy,является военным преступником....тварь болот мацковии платящая налоги на болотах мацковии спонсор 3 мировой войны в Ukraine ...
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17.05.2023 11:39 Відповісти
пустозвон
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17.05.2023 11:56 Відповісти
Москалі на даний час всі воєнні злочинці, тільки одні активні, інші пасивні!...
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17.05.2023 12:37 Відповісти
Госдеп США, видимо, по себе меряет.
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17.05.2023 12:40 Відповісти
А руководитель Массада тоже 3.14здаболит на весь мир как он будет убивать всех врагов, или просто делает молча свою работу?

Вообще-то такие вещи называются внесудебными казнями. При этом в Украине, если мне не изменяет мой склероз, мараторий на смертную казнь для любых преступников, даже для самых маньячных и рецидивистных маньяков-рецидивистов.

Совершение таких актов на территории дружественных государств, а в особенности если какой-то урод смог как-то обмануть власти такого государства и получить гражданство, это вообще получается подстава со стороны Украины, как для дружественного государства, так и для самой себя. Власти этой страны должны делать выбор - либо не расследовать такое убийство и как-то объснять общественности почему следствие не ведется, либо как-то замять следствие в случае выхода на украинский след и таким образом становится соучастником, либо добросовестно расследовать, находить исполнителей и заказчиков и требовать их выдачи для суда по своим законам, а в случае отказа в выдаче применять те или иные санкции в отношении Украины.
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17.05.2023 13:20 Відповісти
Мораторій стосується маньяків-злочинців, а то що робить путлер і путлірівці, а їхня мета - знищення українців і України ніякими кримінальними кодексами не передбачено, тим паче про це вони говорять відкрито й публічно!
Звідси висновок - створення й робота укрМоссад єдино правильне рішення!
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17.05.2023 14:09 Відповісти
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18.05.2023 09:37 Відповісти
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17.05.2023 14:36 Відповісти
Ще один клован з шапіто зЕбілів...
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17.05.2023 14:48 Відповісти
Щось не те - керівник ГУР занадто публічна особа. Хто справжній? Хто мовчки робить роботу?
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20.05.2023 16:12 Відповісти
 
 