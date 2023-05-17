Прибічники Росії втечуть поромною переправою, коли наші підрозділи зайдуть у Крим, - Буданов
Із заходом українських підрозділів до Криму прибічники Росії залишать півострів керченською поромною переправою.
Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю YouTube-каналу"Різні Люди", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Більша частина радикального проросійськи налаштованого населення із заходом підрозділів до Криму в будь-якому форматі - наступу і так далі - перша ж вийде через поромну переправу до Російської Федерації. Ніхто тут не залишиться", - сказав Буданов.
Він також зауважив, що Кримський міст не потрібний.
"Вони залишать цю територію, там же не самогубці, повірте. Це ж видно по всіх звільнених територіях: де ті, хто кричали: Росія, прийди? В Росії. Тут не буде винятку", - додав начальник ГУР.
Будь ласка, зачекайте...
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нехай пливуть додому хто як може
А паромом буде тікать гопота /як завжди /
А що ми зайдемо в Крим --не маю сумнівів
Запитайте будь-якого громадянина США "Хто в вашій країні керує військовою розвідкою ?" - більшість не зможе навіть точно назвати структуру, не кажучи вже про керівника, бо це люди не публічні ‼️
А в нашій краіні , розвідник Буданов , не вилазить цілодобово із марафону , то в мене коротке запитання до нього :,, коли він працює ?"😠
А что там с Приазовьем, или его просто пепепрыгнут чтоб сразу в Крыму оказаться, брать его не придётся?
Я так понимаю, следующим этапом у него будет взятие Кремля, а Донецкая, Луганская область - то такэ...
Того самого, что 2-3 недели и закончится.