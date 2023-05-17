УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6347 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 537 46

Прибічники Росії втечуть поромною переправою, коли наші підрозділи зайдуть у Крим, - Буданов

крим

Із заходом українських підрозділів до Криму прибічники Росії залишать півострів керченською поромною переправою.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю YouTube-каналу"Різні Люди", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Більша частина радикального проросійськи налаштованого населення із заходом підрозділів до Криму в будь-якому форматі - наступу і так далі - перша ж вийде через поромну переправу до Російської Федерації. Ніхто тут не залишиться", - сказав Буданов.

Він також зауважив, що Кримський міст не потрібний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Між Україною та Росією має бути створена демілітаризована зона, - Буданов

"Вони залишать цю територію, там же не самогубці, повірте. Це ж видно по всіх звільнених територіях: де ті, хто кричали: Росія, прийди? В Росії. Тут не буде винятку", - додав начальник ГУР.

Автор: 

Буданов Кирило (492) Крим (14138)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Сьогодні знов день цього дурня?
показати весь коментар
17.05.2023 11:15
+10
17 травня. Через 13 днів Буданов звільнить Крим. Купуйте квитки на курорт)
показати весь коментар
17.05.2023 11:23
+9


Запитайте будь-якого громадянина США "Хто в вашій країні керує військовою розвідкою ?" - більшість не зможе навіть точно назвати структуру, не кажучи вже про керівника, бо це люди не публічні ‼️
А в нашій краіні , розвідник Буданов , не вилазить цілодобово із марафону , то в мене коротке запитання до нього :,, коли він працює ?"😠
показати весь коментар
17.05.2023 11:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А якщо не зайдуть, то і не втечуть!
показати весь коментар
17.05.2023 11:14 Відповісти
- Самое главное, - говорил Остап, прогуливаясь по просторному номеру гостиницы «Карлсбад», - это внести смятение в лагерь противника. Враг должен потерять душевное равновесие. Сделать это не так трудно. В конце концов люди больше всего пугаются непонятного.
показати весь коментар
17.05.2023 13:11 Відповісти
Сьогодні знов день цього дурня?
показати весь коментар
17.05.2023 11:15 Відповісти
Будьонного
показати весь коментар
17.05.2023 11:20 Відповісти
Юскас
показати весь коментар
17.05.2023 11:22 Відповісти
По очереди, весь ЗЕ цирк, болтает и болтает в СМИ, непонятно зачем и о чем. То резников, то данилов, то подоляк, теперь буданов вылез. Кто все эти болтуны и им что работы нет?
показати весь коментар
17.05.2023 11:57 Відповісти
Це і є їхня робота - ротом говорити.
показати весь коментар
18.05.2023 00:50 Відповісти
В росії горять заводи, підриваються виродки та підстанції, а ти, шваль продажна, обливаєш гівном генерала, який навіть рівно стояти не може, бо тіло все в ранах. Ти взагалі усвідомлюєш, що ти робиш?
показати весь коментар
17.05.2023 12:21 Відповісти
Шваль і виродок це ти, і не генерал він а гамно, звичайний блогер.
показати весь коментар
17.05.2023 12:39 Відповісти
За военные дела, если таковые есть, генералу заслуженное уважение. Только болтать в прессе, вот совсем не генеральская задача. Он может молча делать свою работу?
показати весь коментар
17.05.2023 16:56 Відповісти
Мовчки він робить з Гогілашвілі та його жінкою.
показати весь коментар
17.05.2023 17:01 Відповісти
Я читал здесь, что этот гогилашвили, известен как "король обнала". Отличная личность для сотрудничества!
показати весь коментар
17.05.2023 17:03 Відповісти
вже час на "марафонєєдінства" окрему рубрику відкривати "побрехеньки від кірюхі"
показати весь коментар
17.05.2023 11:22 Відповісти
Всілякі пароми підлягають утилізаціі .
показати весь коментар
17.05.2023 11:23 Відповісти
Мета - знищити поромну переправу 💀

нехай пливуть додому хто як може
показати весь коментар
17.05.2023 11:23 Відповісти
Аксьонову потрібно запустити по Крим ТВ цілодобовий показ фільму "чапаєв" - відеоінструкція.
показати весь коментар
17.05.2023 11:25 Відповісти
17 травня. Через 13 днів Буданов звільнить Крим. Купуйте квитки на курорт)
показати весь коментар
17.05.2023 11:23 Відповісти
ПАчём?
показати весь коментар
17.05.2023 11:25 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2023 11:24 Відповісти
Буданов вже ділить шкіру невбитого кацапа.
показати весь коментар
17.05.2023 11:24 Відповісти
... а гогілашвілі не втік... чомусь...
показати весь коментар
17.05.2023 11:25 Відповісти
Головні діьові особи ушиються з криму завчасно
А паромом буде тікать гопота /як завжди /
А що ми зайдемо в Крим --не маю сумнівів
показати весь коментар
17.05.2023 11:25 Відповісти


Запитайте будь-якого громадянина США "Хто в вашій країні керує військовою розвідкою ?" - більшість не зможе навіть точно назвати структуру, не кажучи вже про керівника, бо це люди не публічні ‼️
А в нашій краіні , розвідник Буданов , не вилазить цілодобово із марафону , то в мене коротке запитання до нього :,, коли він працює ?"😠
показати весь коментар
17.05.2023 11:26 Відповісти
Усі не влізуть, історія доводить
показати весь коментар
17.05.2023 11:26 Відповісти
Может лучше их на ловить, и потом как рабсила для восстановления инфраструктуры использовать, за миску баланды.
показати весь коментар
17.05.2023 11:29 Відповісти
Знову виходить клоун ,українській армії треба спочатку перехопити ініціативу і звільнити окуповані лівобережну Херсонщину і південь Запоріжської області тільки тоді можна говорити про звільнення Криму.
показати весь коментар
17.05.2023 11:30 Відповісти
увольте этого звиздабола ,он уже всех достал
показати весь коментар
17.05.2023 11:31 Відповісти
Декому лаври Арестовича не дають спокою....
показати весь коментар
17.05.2023 11:31 Відповісти
...а может мокшам курсы ихтиандра надо провести???? Мордой в дно,жопой вверх????
показати весь коментар
17.05.2023 11:33 Відповісти
Що іще карти Таро показують?
показати весь коментар
17.05.2023 11:35 Відповісти
Друга декада травня, контрнаступу немає. До цього говорили, що ждуть суху землю, дощів немає вже дві неділі, сушо, земля місцями почала тріскатись. США говорять, що передали 98% озброєння для контрасту, 95 квартал говорить що техніки не достатньо. Орки набудували 3 пояси оборони і у нас немає переваги ні в одному виду зброї. Після всього цього, у мене кріпне думка, що ніякого контрнаступу не буде, наші керманичі знають ,що покладуть море людей, а прориву може і не буде, от і тягнуть. А слухати про якийсь там Крим, який ми ось-ось захопимо, взагалі смішно .
показати весь коментар
17.05.2023 11:36 Відповісти
І що ж ти "Олег Громико" напишеш коли наступ ЗСУ буде у розпалі? Чи пригадаєш ти свої ж пости подібні цьому? Навряд чи, бо такі як ти мають дуже зручну "пам'ять", прям як у Сімон'ян, котра "забула" як сама казала про "Україну за 2 дні, ну шо тієї України" стверджуючи, що то "тільки на Заході таке казали"! Тож сміється той, хто сміється останнім, а поки глузуй, як у свій час Солов'йови із Скабєєвою про можливість контрнаступу ЗСУ восени, а перед цим слідом за Канашенковим запевняли що втеча рашистів з півночі України та острову Зміїний були "жестами доброї волі"!
показати весь коментар
17.05.2023 11:55 Відповісти
Самий піздящий голова розвідки на світі!
показати весь коментар
17.05.2023 11:40 Відповісти
Кожному кацапу побажання.
показати весь коментар
17.05.2023 11:43 Відповісти
Всі бажаючі попередньо зрозуміти як рашисти та колаборанти будуть тікати з Криму можуть перечитати твір Булгакова "Біла гвардія" або подивитись фільм знятий по мотивам цієї книжки де йдеться про втечу величезних мас цивільних та військових при захоплені Криму більшовиками. Приводи для втечі різні, й зараз не 1918-й, але як вміють бігти роССіяни, не вміє жодний інший представник людства, бо щось схоже було й у Севастополі під час 2-ї світової війни, коли високопосадові комуністи залишали у місті дітей та жінок, а самі бігли завантажившись усім барахлом яке могли узяти задля збереження власного майна та життя ціною життя своїх співгромадян!!!
показати весь коментар
17.05.2023 11:48 Відповісти
Мистер Буданов, а нельзя ли вначале реализовать планы по наступлению а потом болтать языком? Поучитесь у руководства ЦРУ, они крайне редко дают интервью, поскольку к этому обязывает работа.
показати весь коментар
17.05.2023 11:55 Відповісти
Моральний тиск на ворога теж частина військової операції, а з тим, що подібне потрібно щоб оголошували якісь інші люди, а не високопосадовці, згоден. Однак через викидання з ефіру телеканалів задля монополізації інформпростору "слугами" та провладними маріонетками через "Freedom" та "Інформаційний марафон" такої можливості не має, та й ток-шоу, на яких це можливо було б проводити силами присутніх на них експертів, журналістів та політиків відсутні. От і виходить, що завдання морального тиску поклали на тих, хто цим не повинен займатися і хто у цьому не тямить, а ті хто винен - не мають такої можливості!!! Окрім всього цей монополізм у інформпросторі привів ще й до узурпації владою права впливати на громадську думку. Однак це було зроблено так топорно, що зараз новинне телебачення дивляться одиниці, а більшість поринула у інтернет де знаходить те чого його позбавили Зеленській із кумами!
показати весь коментар
17.05.2023 12:07 Відповісти
Опять обострение болезни "взятие Крыма через 1...2...3" у Буданги.
А что там с Приазовьем, или его просто пепепрыгнут чтоб сразу в Крыму оказаться, брать его не придётся?
Я так понимаю, следующим этапом у него будет взятие Кремля, а Донецкая, Луганская область - то такэ...
показати весь коментар
17.05.2023 12:21 Відповісти
Це не точний прогноз. Частина ватної публіки все ж залишиться і буде намагатись качати ситуацію, влаштовувати диверсії, всяки протести. Тут треба буде діяти різко і без компромисів. Живих рашистів бути не може в Криму.
показати весь коментар
17.05.2023 12:28 Відповісти
Ми бачимо як важко дається кожен метр в Бахмуті, як він плануєте звільняти Крим?
показати весь коментар
17.05.2023 12:47 Відповісти
Кому не подобається в окоп .Патріотів нам ох як не хватає
показати весь коментар
17.05.2023 12:53 Відповісти
Курочка в гнезде, яйцо в ..зде, а он уже цыплят продает.
показати весь коментар
17.05.2023 12:58 Відповісти
А тем временем по Украине возобновились прилеты всякого говна.
Того самого, что 2-3 недели и закончится.
показати весь коментар
17.05.2023 13:43 Відповісти
Я не розумію, чому Буданов весь час дає інтерв'ю, коли він працює?!
показати весь коментар
17.05.2023 17:10 Відповісти
Паша Глоба v. 2.0.
показати весь коментар
18.05.2023 00:53 Відповісти
 
 