Прибічники Росії втечуть поромною переправою, коли наші підрозділи зайдуть у Крим, - Буданов

Із заходом українських підрозділів до Криму прибічники Росії залишать півострів керченською поромною переправою.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю YouTube-каналу"Різні Люди", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Більша частина радикального проросійськи налаштованого населення із заходом підрозділів до Криму в будь-якому форматі - наступу і так далі - перша ж вийде через поромну переправу до Російської Федерації. Ніхто тут не залишиться", - сказав Буданов.

Він також зауважив, що Кримський міст не потрібний.

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"Вони залишать цю територію, там же не самогубці, повірте. Це ж видно по всіх звільнених територіях: де ті, хто кричали: Росія, прийди? В Росії. Тут не буде винятку", - додав начальник ГУР.