Бельгія готова навчати українських пілотів на F-16, але надати літаки не може, - уряд

Бельгія готова навчати українців пілотувати F-16, однак надати Україні літаки не в змозі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявили у кабінеті бельгійського прем’єр-міністра.

"На саміті в Гаазі на початку цього місяця, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром, також порушували питання про F-16. Ми сказали, що не можемо постачати літаки, але можемо навчати пілотів", - заявили у кабінеті прем’єра Александра де Кроо.

Зазначається, що ВПС Бельшії літають на F-16 американського виробника Lockheed Martin з кінця 1970-х років. Тож вони мають величезний досвід роботи з цими літаками.

Причина, чому Бельгія не може надати Україні F-16, полягає в тому, що всі бельгійські літаки нині використовуються. Зокрема – для захисту повітряного простору країн Бенілюксу і Балтії. Це місії, від яких Бельгія не може або не хоче відмовитися, пояснив офіс Де Кроо.

Бельгійська армія має в своєму розпорядженні близько 50 літаків F-16. Протягом наступних кількох років літаки, що залишилися, будуть поступово замінені 34 новими F-35.

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