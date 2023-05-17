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Бельгія готова навчати українських пілотів на F-16, але надати літаки не може, - уряд

f16

Бельгія готова навчати українців пілотувати F-16, однак надати Україні літаки не в змозі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявили у кабінеті бельгійського прем’єр-міністра.

"На саміті в Гаазі на початку цього місяця, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром, також порушували питання про F-16. Ми сказали, що не можемо постачати літаки, але можемо навчати пілотів", - заявили у кабінеті прем’єра Александра де Кроо.

Зазначається, що ВПС Бельшії літають на F-16 американського виробника Lockheed Martin з кінця 1970-х років. Тож вони мають величезний досвід роботи з цими літаками.

Причина, чому Бельгія не може надати Україні F-16, полягає в тому, що всі бельгійські літаки нині використовуються. Зокрема – для захисту повітряного простору країн Бенілюксу і Балтії. Це місії, від яких Бельгія не може або не хоче відмовитися, пояснив офіс Де Кроо.

Бельгійська армія має в своєму розпорядженні близько 50 літаків F-16. Протягом наступних кількох років літаки, що залишилися, будуть поступово замінені 34 новими F-35.

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Автор: 

Бельгія (412) F16 F-16 (673)


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Самим воювати треба. Купа конфлікітв із залученням бельгійської армії по всьому світі.
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17.05.2023 11:40 Відповісти
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17.05.2023 14:12 Відповісти
..будет тяжело,надеюсь на результат...
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17.05.2023 11:42 Відповісти
да голландцы дадут, спасибо хоть согласились учить, а вопрос предоставления самолетов это больше к амерам вопрос, у кого взять найдем, нужно политическое решение США
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17.05.2023 11:43 Відповісти
Дякуємо, за допомогу у навчанні. Сподіваємось на співпрацю.
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17.05.2023 12:44 Відповісти
Японія підготувала до передачі дві ескадрильї Ф-15.
Ігнату це не по душі, в сільгоспакадеміі казали, що треба Ф-16.
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17.05.2023 12:44 Відповісти
Все буде вчасно, коли будуть підготовлені пілоти будуть і літаки, і все інше. Пресі хочеться розгоняти хайп, це зрозуміло…
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17.05.2023 12:54 Відповісти
 
 