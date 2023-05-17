У Білорусі ще немає ядерної зброї РФ. Це була просто заява, - представник РБ в ООН Рибаков

На території Білорусі ще не розмістили тактичну ядерну зброю, яку збиралися привезти з Росії.

Про це в ході дебатів в ООН заявив постійний представник Білорусі в організації Валентин Рибаков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Це оголошення про розміщення тактичної ядерної зброї в Республіці Білорусь - перш за все, це просто заява. Нічого в практичному сенсі не було зроблено в цьому аспекті", - сказав Рибаков.

За його словами, якщо будь-яке рішення в цій сфері буде ухвалено, це буде "рішення уряду Білорусі, а не будь-якої іншої держави".

Читайте: 29% росіян вважають, що Путін готовий застосувати ядерну зброю проти України, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, 25 березня російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю. Це рішення засудили Міжнародна антиядерна коаліція, Євросоюз, НАТО, Китай, Велика Британія, Німеччина, Франція, Іспанія, Польща, Литва, Латвія.

Зброю обіцяють розмістити "біля західного кордону" Білорусі, але "не на кордоні з НАТО".

Також читайте: Застосування Росією ядерної зброї малоймовірне, - глава розвідки США Хейнс

Станом на 18 квітня Держдеп США повідомляв, що Росія ще не перемістила ядерну зброю до Білорусі.