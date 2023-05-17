У Білорусі ще немає ядерної зброї РФ. Це була просто заява, - представник РБ в ООН Рибаков
На території Білорусі ще не розмістили тактичну ядерну зброю, яку збиралися привезти з Росії.
Про це в ході дебатів в ООН заявив постійний представник Білорусі в організації Валентин Рибаков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Це оголошення про розміщення тактичної ядерної зброї в Республіці Білорусь - перш за все, це просто заява. Нічого в практичному сенсі не було зроблено в цьому аспекті", - сказав Рибаков.
За його словами, якщо будь-яке рішення в цій сфері буде ухвалено, це буде "рішення уряду Білорусі, а не будь-якої іншої держави".
Нагадаємо, 25 березня російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю. Це рішення засудили Міжнародна антиядерна коаліція, Євросоюз, НАТО, Китай, Велика Британія, Німеччина, Франція, Іспанія, Польща, Литва, Латвія.
Зброю обіцяють розмістити "біля західного кордону" Білорусі, але "не на кордоні з НАТО".
Станом на 18 квітня Держдеп США повідомляв, що Росія ще не перемістила ядерну зброю до Білорусі.
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Просто у них при владі агент КГБ, такий собі білоруський Янукович.
Накануне Монгольского нашествия (1237-1241 годы) на территории Руси насчитывалось около 340 городов, 242 города относились к пяти княжествам - Киевскому, Черниговскому, Владимиро-Волынскому, Галичскому, Переяславскому (Южному). Остальные 14 княжеств включали всего 98 городов. Таким образом, основная часть населения Руси проживала на юге.
"Ой! а ми вже на Білорусь кілька своїх ракет ядерних перенацілили!" - Госдеп США
"что ж ти фраєр сдал назад?
ілі масть нє по нутру?"
Так що виходить, що у НАТО ціла купа ПВО в Європі, і в цілому ядерка НАТО не загрожує, а отже у НАТО розв'язані руки в плані допомоги Україні. Думаю дуже скоро будуть і F-16, і ATACAMS і Бог зна що ще смачненьке