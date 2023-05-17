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Новини
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У Білорусі ще немає ядерної зброї РФ. Це була просто заява, - представник РБ в ООН Рибаков

рф,зброя,ядерна

На території Білорусі ще не розмістили тактичну ядерну зброю, яку збиралися привезти з Росії.

Про це в ході дебатів в ООН заявив постійний представник Білорусі в організації Валентин Рибаков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Це оголошення про розміщення тактичної ядерної зброї в Республіці Білорусь - перш за все, це просто заява. Нічого в практичному сенсі не було зроблено в цьому аспекті", - сказав Рибаков.

За його словами, якщо будь-яке рішення в цій сфері буде ухвалено, це буде "рішення уряду Білорусі, а не будь-якої іншої держави".

Читайте: 29% росіян  вважають, що Путін готовий застосувати ядерну зброю проти України, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, 25 березня російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю. Це рішення засудили Міжнародна антиядерна коаліція, Євросоюз, НАТО, Китай, Велика Британія, Німеччина, Франція, Іспанія, Польща, Литва, Латвія.

Зброю обіцяють розмістити "біля західного кордону" Білорусі, але "не на кордоні з НАТО".

Також читайте: Застосування Росією ядерної зброї малоймовірне, - глава розвідки США Хейнс

Станом на 18 квітня Держдеп США повідомляв, що Росія ще не перемістила ядерну зброю до Білорусі.

Автор: 

Білорусь (7927) росія (65073) ядерна зброя (1150)


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Топ коментарі
+6
Та й Білорусі нема)
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17.05.2023 11:41
+4
бульбо дуче сказав, що є ядрерна зброя, лідер наці захворів, то тепер кажуть немає. Якесь "угадай мелодию". То щоб не гадати краще накртити всі військові цілі.
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17.05.2023 11:46
+3
Бульбаші такі ж брехуни як і мокші. Адіннарод.
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17.05.2023 11:47
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Та й Білорусі нема)
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17.05.2023 11:41 Відповісти
БССР є. Цікаво, бульбафюрер вже здох?
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17.05.2023 11:56 Відповісти
бульбо дуче сказав, що є ядрерна зброя, лідер наці захворів, то тепер кажуть немає. Якесь "угадай мелодию". То щоб не гадати краще накртити всі військові цілі.
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17.05.2023 11:46 Відповісти
Бульбаші такі ж брехуни як і мокші. Адіннарод.
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17.05.2023 11:47 Відповісти
це не правда, самі білоруси норм, ми з ними були частиною України-Русі, білоруська мова на 86% схожа з українською.

Просто у них при владі агент КГБ, такий собі білоруський Янукович.

Накануне Монгольского нашествия (1237-1241 годы) на территории Руси насчитывалось около 340 городов, 242 города относились к пяти княжествам - Киевскому, Черниговскому, Владимиро-Волынскому, Галичскому, Переяславскому (Южному). Остальные 14 княжеств включали всего 98 городов. Таким образом, основная часть населения Руси проживала на юге.

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17.05.2023 12:23 Відповісти
А хто постійно голосив за цього агента? Ми свою помилку виправили давши пенделя Проффесору, а вони лише махали букетиками.
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17.05.2023 12:28 Відповісти
у нас велика країна, малу простіше контролювати
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17.05.2023 12:34 Відповісти
Попутали рамси -- буває .
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17.05.2023 11:49 Відповісти
Абєщать нє значіт жинітся.
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17.05.2023 11:51 Відповісти
Цікаво, країни немає, а постійний представник - є. Якась ідіотія з цим оон.
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17.05.2023 11:58 Відповісти
Ну типу, ми, як завжди. прозвизділи якусь лобуду. Бо звиздьож, це наша ментальність.
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17.05.2023 12:03 Відповісти
"Це оголошення про розміщення тактичної ядерної зброї в Республіці Білорусь - перш за все, це просто заява. Нічого в практичному сенсі не було зроблено в цьому аспекті", - сказав Рибаков. Джерело:

"Ой! а ми вже на Білорусь кілька своїх ракет ядерних перенацілили!" - Госдеп США
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17.05.2023 12:04 Відповісти
S Iskanderami xoteli polucit,no odno jasno sto Iskanderi legko i bez problem sbyvajet Patriot sistemi,tak vopros kogo xocet napugat?
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17.05.2023 12:09 Відповісти
І не буде мабуть. Кацапня думала усіх залякати, але після роботи "Патріотів" над Києвом розміщувати ЯЗ у Білорусі безглуздо. Все одно усі носії будуть збиті.
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17.05.2023 12:20 Відповісти
Розміщувати ЯЗ в Бєлоруссії безглуздо в будьякому випадку. Навіть без "Петріотів".
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17.05.2023 12:29 Відповісти
так, але з ними з'явився знак оклик
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17.05.2023 12:33 Відповісти
Згоден. Але ж понти після Патріотів зовсім стали кумедними.
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17.05.2023 13:10 Відповісти
то вже на совісті окремих речників
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17.05.2023 15:09 Відповісти
Я співається в одній пісні:
"что ж ти фраєр сдал назад?
ілі масть нє по нутру?"
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17.05.2023 12:28 Відповісти
Після того як ЗСУ збили перший Кинджал - Британія, Штати, Німеччина - об'явили про нову допомогу... є підозра що в НАТО дійсно боялись, що РФ може вдарити зі 100% ефективністю ядеркою.

Так що виходить, що у НАТО ціла купа ПВО в Європі, і в цілому ядерка НАТО не загрожує, а отже у НАТО розв'язані руки в плані допомоги Україні. Думаю дуже скоро будуть і F-16, і ATACAMS і Бог зна що ще смачненьке
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17.05.2023 12:32 Відповісти
дай Боже, зачекалися вже. Якщо остання вундервафля ***** (ЯЗ) де факто перетворилася на гарбуз, сподіваюся, більше ніхто не буде зволікати.
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17.05.2023 13:14 Відповісти
Це їхній триндьож заради залякування демократичного світу....вони ті бомби ********* по дорозі на голову кацапам,прецеденти вже були.
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17.05.2023 12:41 Відповісти
Пук-среньк
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17.05.2023 12:52 Відповісти
щось заговорили в супереч з рєчьовкамі фюреру лукашеску. невже подох?
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17.05.2023 13:17 Відповісти
Просто кацапські прихвостні зрозуміли що "за моє жито мене ж і буде бито" Бо якщо нашими "Петріотами" збиваються "Кинджали" то по "Іскандерах" теж спокійно "увалимо" ще на старті І вони можуть отримать собі на голову додатковий "Чорнобиль"! От і "завертіли сракою"
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17.05.2023 19:45 Відповісти
 
 