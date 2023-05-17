Понад 40 держав підписали декларацію про створення Реєстру збитків, завданих Україні Росією

Щойно в Рейк’явіку підписали політичну декларацію про створення Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Шмигаль подякував Раді Європи та всім державам-учасницям, які на високому рівні підтримали це знакове рішення.

"Реєстр є важливим етапом на шляху до справедливості та відшкодування Україні та українцям збитків, які Росія завдала своєю жорстокою війною. Тепер необхідно забезпечити безпосередньо роботу Реєстру, аби постраждалі від російської агресії могли подавати свої заяви", - йдеться у повідомленні.

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"Наша мета - створення комплексного механізму компенсації, який забезпечить виплату росією повного відшкодування Україні відповідно до міжнародного права. Зокрема за рахунок російських активів у світі. Рухаємося до мети разом із партнерами", - резюмує Шмигаль.

Згодом Шмигаль уточнив, що представники понад 40 держав на саміті Ради Європи підписали декларацію про створення Реєстру збитків, завданих агресією росії проти України. Проукраїнська коаліція міцна та єдина у боротьбі за справедливість та притягнення агресора до відповідальності.

Як повідомляє "УП", угода передбачає залучення також держав з-поза меж організації. Водночас окремі члени РЄ можуть також утриматися від підписання.

За даними видання, станом на зараз створення реєстру збитків, що буде розташований у Гаазі, підтримали або пообіцяли підтримку після завершення внутрішніх процедур 43 держави, у тому числі усі держави G7 (включаючи США, Канаду та Японію, що не є членами Ради Європи). У складі Ради Європи – 46 членів. 7 держав-членів РЄ вирішили не долучатися до даної "антиросійської" домовленості.

Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії РФ, починаючи 24 лютого 2022 року. Також у цю базу даних будуть вносити фінансові претензії постраждалих до РФ. Передбачається, що узгоджені та підтверджені претензії будуть реалізовані згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення.

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У офіційно підписаних в Рейк’явіку документах є посилання на цей майбутній механізм з позначенням того, що його ще мають узгодити.