За перший тиждень роботи програми "єВідновлення" подано понад 10 тис. заяв про отримання допомоги. ІНФОГРАФІКА

За перший тиждень роботи програми державної допомоги на відновлення пошкодженого житла "єВідновлення" подано 10 440 заяв про виплату допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як зазначається, понад 56% заяв стосуються допомоги щодо відновлення квартири, 43,4% – приватного будинку та менше 1% – інших житлових приміщень.

Найбільше заяв подали жителі Харківської (3554 заяви), Київської (2852), Миколаївської (870), Донецької (688) та Херсонської (649) областей.

Далі комісії, які будуть створені при органах місцевого самоврядування, опрацюють заяви та розпочнуть безпосереднє обстеження житла. Таких комісій, станом на 17 травня, створено вже 108.

Нагадаємо, програма "єВідновлення" стартувала 10 травня.

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