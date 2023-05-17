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Новини
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З 22 травня в’їзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги буде заборонено, - КМДА

вантажівка

Із 22 травня наземний громадський транспорт столиці у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття. А вантажівкам масою понад 4,5 тонни під час тривоги буде заборонено в’їзд до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"У разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розміщеного за маршрутом руху. Відповідне рішення ухвалила сьогодні Рада оборони міста Києва", - йдеться в повідомленні.

Так, водій робитиме оголошення про найближче укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо.

Контроль за зупинкою громадського транспорту біля найближчого укриття забезпечуватиме управління патрульної поліції в місті Києві.

Також у КМДА повідомили, що із 22 травня заїзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги буде заборонено. Йдеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни.

Читайте: На 9 станціях київського метро запрацювали другі виходи, - КМВА

Автор: 

Київ (19443) транспорт (1391) повітряна тривога (912)


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Топ коментарі
+7
То есть если тревога, то фуры должны где то за Киевом остановится, на какой то стоянке например? Это наверное что бы было легче попасть по скоплению фур?
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17.05.2023 12:10
+6
Якесь, м'яко кажучи, безглузде рішення...
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17.05.2023 12:06
+2
ану розкажи як проїхати окружною з Житомира на Прилуки, приклад...
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17.05.2023 12:23
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Якесь, м'яко кажучи, безглузде рішення...
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17.05.2023 12:06 Відповісти
тупориле рішення...
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17.05.2023 12:20 Відповісти
То есть если тревога, то фуры должны где то за Киевом остановится, на какой то стоянке например? Это наверное что бы было легче попасть по скоплению фур?
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17.05.2023 12:10 Відповісти
Запорізький нардеп Євген Шевченко таємно працював на ГУР для переговорів із Білоруссю
https://ria-m.tv/ua/news/319684/zaporizkiy_nardep_evgen_shevchenko_taemno_pratsyuvav_na_gur_dlya_peregovoriv_iz_bilorussyu_(video).html
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17.05.2023 12:13 Відповісти
Києву треба об*іздну через Дніпро -- шоб всі не перлися через місто .
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17.05.2023 12:15 Відповісти
Об'їздної через Окружну вже недостатньо? Все одно пертимуться. Треба заборонити в'їзд фурам в години пік, як у всіх нормальних країнах роблять...
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17.05.2023 12:18 Відповісти
З півдня Києва -- і пішов на Харків .
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17.05.2023 12:21 Відповісти
ану розкажи як проїхати окружною з Житомира на Прилуки, приклад...
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17.05.2023 12:23 Відповісти
наземний громадський транспорт столиці у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття Джерело:

так було в наказі Ради оборони з самого початку ще рік тому - але натомість пасажирів висаджували відразу - насправді це КМДА весь цей час порушувала той наказ
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17.05.2023 12:19 Відповісти
Так раніше ж так і було, тільки без повітряних тривог..влітку була заборона вдень фурам їздити, тільки вночі, бо дороги розбивали, асфальт на сонці нагрівався.
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17.05.2023 12:32 Відповісти
Бетонки потрібно .
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17.05.2023 12:36 Відповісти
Полиция подготовила обоснование для получения 30 тыс. грн. за виполнение особого задания? Почему? Воздушные тревоги и реальные налеты в основном по ночам, когда: а) водилы и так спят, б) действует комендантский час и никто никуда не ездит.
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17.05.2023 12:44 Відповісти
Маразм крепчал..Пора принять таблэтку
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17.05.2023 12:59 Відповісти
предатели ова и кмда хотят военную логистику нарушить хоть как-то
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17.05.2023 13:11 Відповісти
 
 