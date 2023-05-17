З 22 травня в’їзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги буде заборонено, - КМДА

Із 22 травня наземний громадський транспорт столиці у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття. А вантажівкам масою понад 4,5 тонни під час тривоги буде заборонено в’їзд до Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"У разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розміщеного за маршрутом руху. Відповідне рішення ухвалила сьогодні Рада оборони міста Києва", - йдеться в повідомленні.

Так, водій робитиме оголошення про найближче укриття. Це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо.

Контроль за зупинкою громадського транспорту біля найближчого укриття забезпечуватиме управління патрульної поліції в місті Києві.

Також у КМДА повідомили, що із 22 травня заїзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги буде заборонено. Йдеться про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни.

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