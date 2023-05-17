Дуда на саміті Ради Європи: "Ми повинні постійно підтримувати Україну, немає місця втомі від війни"
Президент Польщі Анджей Дуда на саміті Ради Європи в Рейк’явіку заявив, що закликатиме партнерів до подальшої європейської підтримки України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.
"Ми повинні постійно підтримувати Україну, немає місця втомі від війни, якщо ми погодимося на те, щоб російський імперіалізм переміг й відібрав українські землі, тоді розпочнеться наступна війна, через російські імперіалістичні амбіції", - зазначив польський лідер.
Саміт Ради Європи присвячений, зокрема, війні в Україні. Лідери 46 країн обговорюють, серед іншого, можливе створення реєстру збитків, завданих росіянами в Україні.
Топ коментарі
+6 Валентин Коваль #550884
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+3 Чайка Київ
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+3 Аркадій Пастух #552424
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український виборець свого часу втомився від ,,війни порошенка,, і обрав оце, що зараз...
чи стало це уроком для переможної більшості виборців 19 року, непонятно
Дякуємо також 45 лідерам країн Європи (орбан - політично-біологічне сміття рашистану - поза рахунком)!