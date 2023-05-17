Дуда на саміті Ради Європи: "Ми повинні постійно підтримувати Україну, немає місця втомі від війни"

Президент Польщі Анджей Дуда на саміті Ради Європи в Рейк’явіку заявив, що закликатиме партнерів до подальшої європейської підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.

"Ми повинні постійно підтримувати Україну, немає місця втомі від війни, якщо ми погодимося на те, щоб російський імперіалізм переміг й відібрав українські землі, тоді розпочнеться наступна війна, через російські імперіалістичні амбіції", - зазначив польський лідер.

Саміт Ради Європи присвячений, зокрема, війні в Україні. Лідери 46 країн обговорюють, серед іншого, можливе створення реєстру збитків, завданих росіянами в Україні.

Читайте: Інтерес Польщі в тому, щоб Україна перемогла російського агресора, - Дуда