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Дуда на саміті Ради Європи: "Ми повинні постійно підтримувати Україну, немає місця втомі від війни"

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда на саміті Ради Європи в Рейк’явіку заявив, що закликатиме партнерів до подальшої європейської підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.

"Ми повинні постійно підтримувати Україну, немає місця втомі від війни, якщо ми погодимося на те, щоб російський імперіалізм переміг й відібрав українські землі, тоді розпочнеться наступна війна, через російські імперіалістичні амбіції", - зазначив польський лідер.

Саміт Ради Європи присвячений, зокрема, війні в Україні. Лідери 46 країн обговорюють, серед іншого, можливе створення реєстру збитків, завданих росіянами в Україні.

Читайте: Інтерес Польщі в тому, щоб Україна перемогла російського агресора, - Дуда

Автор: 

Польща (8491) Дуда Анджей (771)


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Топ коментарі
+6
Пан Анджеи Дуда за нас і других підганяє -- респект .
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17.05.2023 12:26
+3
Дякуємо.
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17.05.2023 12:36
+3
Дякуємо Польщі та її ПРЕЗИДЕНТУ!
Дякуємо також 45 лідерам країн Європи (орбан - політично-біологічне сміття рашистану - поза рахунком)!
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17.05.2023 12:52
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Пан Анджеи Дуда за нас і других підганяє -- респект .
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17.05.2023 12:26 Відповісти
Тому що після нас буде Польща або країни Балтії. Вони насправді про себе думають, тільки на декілька кроків наперед.
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17.05.2023 12:28 Відповісти
Ок -- то тоді не діло обзивати Зелю шапітом -- він же просить зброю для солдат -- не для себе .
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17.05.2023 12:34 Відповісти
Правду в труси не заховаєш.
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17.05.2023 12:36 Відповісти
Обізвали французькі медійники, Дуда - президент Польщі.
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17.05.2023 12:36 Відповісти
Польща увесь час намагалась створити санітарний кордон з болотяниками.
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17.05.2023 12:35 Відповісти
Дякуємо.
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17.05.2023 12:36 Відповісти
немає місця втомі від війни...саме так...
український виборець свого часу втомився від ,,війни порошенка,, і обрав оце, що зараз...
чи стало це уроком для переможної більшості виборців 19 року, непонятно
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17.05.2023 15:28 Відповісти
Дякуємо Польщі та її ПРЕЗИДЕНТУ!
Дякуємо також 45 лідерам країн Європи (орбан - політично-біологічне сміття рашистану - поза рахунком)!
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17.05.2023 12:52 Відповісти
Це президент. А в одній країні кавееновський шут грає роль президента
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17.05.2023 13:07 Відповісти
 
 