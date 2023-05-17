Окупанти на Луганщині збільшили кількість патрулів для виявлення громадян, які допомагають Україні, - ОВА

На окупованій Луганщині після вибухів, які відбувалися декілька днів поспіль, росіяни збільшили кількість патрулів у пошуках партизанів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, російські сили також "особливо контролюють місця", де ще діє український мобільний зв’язок.

"Мобільні патрулі контролюють людей, які ходять поблизу баз російських військовослужбовців. Набагато більше стало цих патрулів, набагато більше роботи по виявленню громадян, які допомагають Україні. Це через те, що працює наша система повідомлень та наші силі, які задіяні на цій стороні", – розповів Лисогор.

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