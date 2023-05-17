Сили оборони за добу просунулися до 500 метрів на певних ділянках Бахмутського фронту, - Череватий

На певних ділянках в районі Бахмуту Сили оборони пройшли до 500 метрів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, попри те, що в українських військ немає переваги над ворогом ані в засобах ураження, ані в живій силі, ЗСУ успішно проводять оборонну операцію. Наші бійці завдають ворогові максимальних втрат і навіть контратакують.

"За цю добу було пройдено до 500 метрів нашими підрозділами на певних ділянках Бахмутського фронту", - наголосив Череватий.

Також він додав, що російські загарбники активно готуються до контрнаступу ЗСУ, будуючи фортифікаційні споруди. Система траншей, взводних/ротних опорних пунктів вибудувана.

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"Вже зараз ворог дуже поважає українські Сили оборони, українського воїна. Він розуміє, що зараз вже далеко позаду усі ці реляції про "підіймемо брову і щось захопимо". Тому вони серйозно готуються", - пояснив речник.

Зараз триває найважчий період оборони Бахмутського напрямку. Противник завдає неймовірних ударів різними засобами ураження, передовсім – артилерією, РСЗВ, авіацією. По суті він зносить усе, на чому можна тримати оборону.

"Наші військовослужбовці проявляють чудеса не лише мужності й витримки, тому що ви бачили усі ці ураження фосфорними бомбами і різного типу боєприпасами, а ще й метикуватості, кмітливості, військової винахідливості", - сказав Череватий.

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