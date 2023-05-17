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Новини Війна
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Сили оборони за добу просунулися до 500 метрів на певних ділянках Бахмутського фронту, - Череватий

бахмут

На певних ділянках в районі Бахмуту Сили оборони пройшли до 500 метрів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, попри те, що в українських військ немає переваги над ворогом ані в засобах ураження, ані в живій силі, ЗСУ успішно проводять оборонну операцію. Наші бійці завдають ворогові максимальних втрат і навіть контратакують.

"За цю добу було пройдено до 500 метрів нашими підрозділами на певних ділянках Бахмутського фронту", - наголосив Череватий.

Також він додав, що російські загарбники активно готуються до контрнаступу ЗСУ, будуючи фортифікаційні споруди. Система траншей, взводних/ротних опорних пунктів вибудувана.

Також дивіться: Українські воїни полонили окупанта поблизу Бахмуту. ВIДЕО

"Вже зараз ворог дуже поважає українські Сили оборони, українського воїна. Він розуміє, що зараз вже далеко позаду усі ці реляції про "підіймемо брову і щось захопимо". Тому вони серйозно готуються", - пояснив речник.

Зараз триває найважчий період оборони Бахмутського напрямку. Противник завдає неймовірних ударів різними засобами ураження, передовсім – артилерією, РСЗВ, авіацією. По суті він зносить усе, на чому можна тримати оборону.

"Наші військовослужбовці проявляють чудеса не лише мужності й витримки, тому що ви бачили усі ці ураження фосфорними бомбами і різного типу боєприпасами, а ще й метикуватості, кмітливості, військової винахідливості", - сказав Череватий.

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Автор: 

Бахмут (1559) Череватий Сергій (166)


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Топ коментарі
+8
"Наші військовослужбовці проявляють чудеса"
У перекладі на людську мову це означає, що нам критично не вистачає техніки і БК.
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17.05.2023 12:46
+6
Бережи Бог наших захисників Слава ЗСУ
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17.05.2023 12:53
+4
Перші кроки завжди важкі, але з них все починається.
Витримки, мужності, спокою, удачі та ПЕРЕМОГИ нашим славним воїнам.
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17.05.2023 12:46
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Шайгу!!!!Херасімов!!!! Хдє **********???!!!
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17.05.2023 12:40 Відповісти
"Наші військовослужбовці проявляють чудеса"
У перекладі на людську мову це означає, що нам критично не вистачає техніки і БК.
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17.05.2023 12:46 Відповісти
Та все вистачає, ми розгружаємо трупи руска💀савєцкіх салдат.
З ювілеєм тебе -200590 вашіх уганд...них абдроасвабадітілєй😃
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17.05.2023 13:20 Відповісти
Вам не відомо, що героїзм з`являється там, де нестача сил і засобів та прорахунки командування?
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17.05.2023 13:41 Відповісти
Перші кроки завжди важкі, але з них все починається.
Витримки, мужності, спокою, удачі та ПЕРЕМОГИ нашим славним воїнам.
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17.05.2023 12:46 Відповісти
Бережи Бог наших захисників Слава ЗСУ
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17.05.2023 12:53 Відповісти
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17.05.2023 12:56 Відповісти
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17.05.2023 13:08 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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17.05.2023 13:26 Відповісти
"За його словами, попри те, що в українських військ немає переваги над ворогом ані в засобах ураження, ані в живій силі, ЗСУ успішно проводять оборонну операцію."
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17.05.2023 13:48 Відповісти
непонятно кто где как продвигается.
Если ВСУ продвигаются на флангах Бахмута, зачем орки продолжают продвигатся внутри города, залезая в мешок? Зачем им город, который уже каменно бетонная пустыня? Для галочки?
и как они могут применять авиацию, если там у ВСУ все настолько прикрыто ПЗРК что авиация там долго не живет. Дронами-шахедами что ли ******?
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17.05.2023 14:46 Відповісти
 
 