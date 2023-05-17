УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6243 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 042 5

Польща готова навчати українських пілотів на F-16, достатньої кількості, щоб передати їх Україні, немає, - Дуда

f16

Польща готова підтримати процес навчання українських пілотів на літаках F-16, але не має достатньої їх кількості для передачі Україні.

Про це у межах саміту Ради Європи у Рейк'явіку заявив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Дуди, Польща в абсолютному авангарді щодо допомоги Україні, зокрема передала понад 300 танків і "майже всі МіГ-29", про які Київ просив Варшаву від початку повномасштабного вторгнення Росії. Він підкреслив, що за рівнем військової допомоги Україні Польща перебуває у першій трійці після США і Великої Британії.

"Однак ми маємо відносно невелику кількість літаків F-16. Ми готові підтримувати процес навчання українських пілотів, про це я говорив з віцепрем’єром, міністром національної оборони (Маріушем Блащаком. - Ред.), і готові до цього включитися. Натомість та кількість літаків F-16, яка в нас є, не дозволяє нам говорити про передачу будь-якої їх кількості Україні", - підкреслив Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бельгія готова навчати українських пілотів на F-16, але надати літаки не може, - уряд

Як повідомлялося, Дуда також зазначив, що польська влада готова до того, аби систематично надавати Україні літаки МіГ-29

Автор: 

Польща (8491) Дуда Анджей (771) F16 F-16 (673)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо за допомогу у навчанні.
показати весь коментар
17.05.2023 13:28 Відповісти
Головне вчить, коли будуть все і все готові, то британці, як це було і з танками і КР і т.і. дадуть і це, а за ними одразу і інші потягнуться. Ондо любитель телефонних розваг з путлєром, одразу і сам почав давати далекобійні ракети.
показати весь коментар
17.05.2023 13:58 Відповісти
А зелена "патріотична" шапіто не хотіла б скинутися грошима з офшорів і закупити десь на світовому ринку F-16? Чи усе на халяву? А пілотів багато європейських партнерів хоче учити.
показати весь коментар
17.05.2023 13:59 Відповісти
надо разрешение США
показати весь коментар
17.05.2023 14:02 Відповісти
дайте трошки
показати весь коментар
17.05.2023 14:01 Відповісти
 
 