Польща готова навчати українських пілотів на F-16, достатньої кількості, щоб передати їх Україні, немає, - Дуда

Польща готова підтримати процес навчання українських пілотів на літаках F-16, але не має достатньої їх кількості для передачі Україні.

Про це у межах саміту Ради Європи у Рейк'явіку заявив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Дуди, Польща в абсолютному авангарді щодо допомоги Україні, зокрема передала понад 300 танків і "майже всі МіГ-29", про які Київ просив Варшаву від початку повномасштабного вторгнення Росії. Він підкреслив, що за рівнем військової допомоги Україні Польща перебуває у першій трійці після США і Великої Британії.

"Однак ми маємо відносно невелику кількість літаків F-16. Ми готові підтримувати процес навчання українських пілотів, про це я говорив з віцепрем’єром, міністром національної оборони (Маріушем Блащаком. - Ред.), і готові до цього включитися. Натомість та кількість літаків F-16, яка в нас є, не дозволяє нам говорити про передачу будь-якої їх кількості Україні", - підкреслив Дуда.

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Як повідомлялося, Дуда також зазначив, що польська влада готова до того, аби систематично надавати Україні літаки МіГ-29