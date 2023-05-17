УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6243 відвідувача онлайн
Новини
6 269 61

Речник уряду Угорщини Ковач: ЄС і НАТО стали де-факто стороною війни в Україні

ковач,золтан

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач опублікував колонку, у якій стверджує, що через поставки зброї Києву ЄС і НАТО фактично стали стороною війни в Україні.

Блог під заголовком "Європейський Союз і НАТО де-факто стали стороною війни в Україні" він опублікував на сайті About Hungary, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Ковач наводить у публікації результат дослідження інституту Századvég, наближеного до угорського уряду, що стверджує, нібито рішення ЄС фінансувати потреби України в летальному озброєнні та обладнанні "робить його фактичною стороною російсько-українського конфлікту, вказуючи на те, що Європейський Союз порушив ідеали та принципи своїх моральних засад".

Також читайте: Угорщина підтвердила блокування 500 млн євро із фонду ЄС, який фінансує надання зброї Україні

Ковач заявив, що фінансування поставок зброї в Україну через Європейський фонд миру знаменує собою відхід ЄС від його попередніх цілей, оскільки тепер він "безпосередньо підтримує одну зі сторін конфлікту, підриваючи його попередній акцент на підтримці миру на своїй території".

"Це моторошно нагадує приказку про те, що історія повторюється, оскільки в той час, як решта світу не розглядає зброю як можливе вирішення більшості конфліктів, Європа, яка колись була відправною точкою світових воєн, знову накопичує летальну зброю", - йдеться у публікації речника угорського уряду.

Читайте: Ніхто не змушує угорців бути частиною ЄС, - Чехію розлютили скандальні коментарі Орбана про Євросоюз і Гітлера

Ковач звинуватив ЄС у тому, що він "дрейфує на межі війни", ставлячи глобальні інтереси вище за інтереси власної спільноти.

"Ось чому Угорщина, як і багато інших країн світу, виступає за мир. Тому що тільки мир є єдиним рішенням для успішного припинення кровопролиття і зупинки цього безглуздого насильства, що коштує життя тисячам людей", - заявив речник уряду Віктора Орбана.

Автор: 

Угорщина (2271) зброя (7451) Євросоюз (13381)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+41
Так вийдіть з НАТО, що, слабо?
показати весь коментар
17.05.2023 13:25
+39
А Угробщина стала на стороні орків де-факто. Від цих собак теж потрібно відгороджуватись і слати їх подалоі з ЄС і НАТО.
показати весь коментар
17.05.2023 13:25
+36
Що говорить РФ - те і Угорщина, що треба РФ - те робить Угорщина. Питання - а нашо її терплять?
показати весь коментар
17.05.2023 13:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ти де-факто смокчеш у пуйла
показати весь коментар
17.05.2023 13:24 Відповісти
Що говорить РФ - те і Угорщина, що треба РФ - те робить Угорщина. Питання - а нашо її терплять?
показати весь коментар
17.05.2023 13:24 Відповісти
А Угробщина стала на стороні орків де-факто. Від цих собак теж потрібно відгороджуватись і слати їх подалоі з ЄС і НАТО.
показати весь коментар
17.05.2023 13:25 Відповісти
Мадярських свинособак!
показати весь коментар
17.05.2023 14:40 Відповісти
Так вийдіть з НАТО, що, слабо?
показати весь коментар
17.05.2023 13:25 Відповісти
А що в цьому поганого? Ви ж стали на сторону мордора. Гнати вас потрібно як з Євросоюзу так і з НАТО
показати весь коментар
17.05.2023 13:25 Відповісти
Схоже, я пропустив момент, коли Угорщина вийшла із ЄС та НАТО
показати весь коментар
17.05.2023 13:26 Відповісти
Я не розумію,хіба немає управи на цю мад'ярську погань? Всі вислуховують їх маячню та обтікають. Ідиотизм🤦
показати весь коментар
17.05.2023 13:26 Відповісти
Ну взагалі-то управа є - мадʼярське вєто на зустрічі формату "Нато-Україна" було відкинуто. А оцю колонку в About Hungary писали для мадʼярів, тому вислуховують це і обтікають саме мадʼяри, так як ця колонка для них.
показати весь коментар
17.05.2023 13:41 Відповісти
А заблоковані цими покидьками 500лямів баксів для України вже розблокували?
показати весь коментар
17.05.2023 14:08 Відповісти
Лучше Гашека перечитай. Оно все полезнее будет.
показати весь коментар
17.05.2023 13:26 Відповісти
То покидайте Європейський Союз ! Вступіть у руський мир ( нехай вони вавс спонсорують ))).
показати весь коментар
17.05.2023 13:26 Відповісти
И континент европейский заодно.
показати весь коментар
17.05.2023 13:28 Відповісти
Пропоную вирішити питання дуже легко і просто.
угорщину, яка очевидно відчуває пекельні борошна, перебуваючи в складі жахливого ЄС і НАТО, вигнати на ***. А Україну - замість мадяр в ЄС і НАТО. І всьо, проблем немає. Хай ковач разом з сіярто і іншими орбанятами смокчуть у ***ла, не ховаючись. Скільки можна мучити цих людиноподібних істот?
показати весь коментар
17.05.2023 13:27 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2023 13:46 Відповісти
Aга((А Московія була стороною миру?((
показати весь коментар
17.05.2023 13:27 Відповісти
наче це щось погане... отже НАТО не мертва, а ще відстоює свободу та демократію !

а от правителі Угорщони точно мертві, як мінімум - морально
показати весь коментар
17.05.2023 13:27 Відповісти
Цих паРашників вже давно потрібно викинути з ЄС і НАТО,
показати весь коментар
17.05.2023 13:28 Відповісти
И что этот припоцаный уйоббик предлагает? Встать мАдярам на сторону параши?
Пусть попробуют. Одна 128-я бригада возьмёт Будапешт и даже не поморщится.
показати весь коментар
17.05.2023 13:29 Відповісти
Нацистская мразь.
показати весь коментар
17.05.2023 13:30 Відповісти
Угорщина теж стороною війни, але за рашистів
показати весь коментар
17.05.2023 13:30 Відповісти
... А ти сумнівався?
показати весь коментар
17.05.2023 13:31 Відповісти
якій стверджує, що через поставки зброї Києву ЄС і НАТО фактично стали стороною війни в Україні. Джерело:

А ЯКЕ йому діло - хай мовчки радіе що ЕС ЇМ ГРОШИ ДАЕ , а могло би і послати на фуй
показати весь коментар
17.05.2023 13:31 Відповісти
Якщо ви, мад'яри, такі борці за мир, то хай ваш ***** орбан домовиться з ху@лом путлером про вивід рашистьської орди з України, поверне всіх полонених, незаконно вивезених дітей, заплатить репарації та самознишнеться, ось тожі я й повірю що ви миротворці, а не путінські пі@здоболи. Якщо щось не подобаєтбся, то виходьте з ЄС та НАТО!
показати весь коментар
17.05.2023 13:32 Відповісти
я вже ні чому не дивуюся, після того, як паРаша скликала радбез ООН на 18 травня, щоб засудити постачання зброї силам оборони України.
якось так.
показати весь коментар
17.05.2023 13:33 Відповісти
Які ж вони "болючі" ці фантомні болі в Угорщини. Вони ж такі самі (ці фантомні болі) і в рашостані за втрачаними за останнє століття територіями.
показати весь коментар
17.05.2023 13:35 Відповісти
комуняки пообещали венграм закарпатье)
показати весь коментар
17.05.2023 13:39 Відповісти
Пусть ******* валят нах с ЕС и НАТО, если их что-то не устраивает. Никто их силой там не держит. А вообще этот поц мог бы почитать Устав ООН и понять, почему помогают Украине, как жертве агрессии. Может Устав ООН на венгерский для ******** до сих пор не перевели?
показати весь коментар
17.05.2023 13:39 Відповісти
Мадярський прихвостень забувся повідомити, що його країна завжди є учасником однієї із сторін війни, найгіршої сторони, де наприклад з 1939 року були стороною нацизма і гітлера, а сьогодні стороною рашизма - пуйла. Як там дешевий гіз і нафтта терориста пуйла змішана на крові українських дітей, поперек горла не стали?
показати весь коментар
17.05.2023 13:40 Відповісти
Євоопейці мають зрозуміти, що Угорщина - це баласт для НАТО, вона не захищатиме країни НАТО, зрадить швидше, ніж рота відкриє.
показати весь коментар
17.05.2023 13:40 Відповісти
Угорщина - одна з перших стала на сторону Гітлера і відмовилась сама остання. І що? Хочете сказати, що ви завжди послідовні і займаєте правильну сторону?
показати весь коментар
17.05.2023 13:41 Відповісти
Мало москалі мадьяр відпи@дили в 56-му. Хочуть ще?
показати весь коментар
17.05.2023 13:43 Відповісти
Виходячи з його логіки - уйобщина стала на бік московії.
показати весь коментар
17.05.2023 13:49 Відповісти
якби ЄС і НАТО фактично стали стороною війни в Україні, то вона вже закінчилася би парадом військ НАТО і ЗСУ на Красній Площі, по якій провезли би у клітці і ***** з лукашенкой
показати весь коментар
17.05.2023 13:50 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2023 13:51 Відповісти
Иому розвиднілось -- чи присвітити .
показати весь коментар
17.05.2023 14:01 Відповісти
А в чому проблема? Раз Угорщина незгодна з політикою країн НАТО та ЕС - хай виходять з цих структур - заради протесту Приклади є: вихід Франції з військової частини блоку НАТО в 70-ті та вихід Великобританії з ЕС - рік тому
"Вперёд! И с песней!"
А то мадярський уряд чомусь впевнений, що "хвіст крутить собакою" - а не вона ним От хай і спробують "покрутить"!
показати весь коментар
17.05.2023 14:01 Відповісти
Хочеться владі у*й*общини Закарпаття, розраховували вони на нього. Вже і домовленості були. А зараз бачать, що пуйло обісралось по повні і хочуть замороження війни, щоб рашка відновилась і знову напала, так хоч ще шанс у них буде.
показати весь коментар
17.05.2023 14:03 Відповісти
через блокування постачання зброї Україні Угорщина фактично стала на бік рашо/фашо/федерації.
показати весь коментар
17.05.2023 14:05 Відповісти
как жалко вы выглядите идиоты прикрываясь народом Венгрии, а на самом деле продавшиеся Русским, если вам не нравиться Европа, то станьте частью России
показати весь коментар
17.05.2023 14:05 Відповісти
Угорцям вигідний програш в цій війні України , бо кремлівське одоробало пообіцяло їм віддати шматок Закарпаття !!
Гнати потрібно цю мадьярську погань сцяними ганчірками із НАТО І ЄС ,
бо користі від них там нуль , а навпаки тільки підривають авторитет та
шкодять 😠
показати весь коментар
17.05.2023 14:07 Відповісти
Але ж і дебіли!Ну видно ж що росія програє,ні,не роблять висновків!!!
показати весь коментар
17.05.2023 15:04 Відповісти
щоб зрозуміти що таке мад'яри треба знати два факти:
1) 1 травня 1957 року кожен третій мешканець будапешту радісно взяв участь у першотраневій демонстрації
2) за часів комуняк роман Гашека про пригоди Швейка був забороненний на мад'ярщині
показати весь коментар
17.05.2023 14:08 Відповісти
мад'яри та їх фідес/****** не визнають того очевидного для демократичного світу факту, що касапи нині є імперією, що прагне завоювати навколишні території включно з з самою мад'ярщиною
показати весь коментар
17.05.2023 14:09 Відповісти
Тогда получается Венгрия так же является стороной конфликта только уже на стороне московского режима, как и другие страны типо Беларашки, северной кореи, сирии, ирана и тд, которые поддерживают рашку оружием, деньгами и политически
показати весь коментар
17.05.2023 14:10 Відповісти
Венгрию должны завоевать ,, большие любители альтернативного секса,, Они должны спасти идеалы мира, которыми бредят венгерские политики- придурки, путь их всех затрахают до полусмерти и все вывезут включая трусы и унитазы. Редкая тупизна.
показати весь коментар
17.05.2023 14:13 Відповісти
Де там Угорщина, знайшов - Ханти Мансі, пращури угорців
показати весь коментар
17.05.2023 14:16 Відповісти
А Угорщина - НІ.
Це що значить?
Правильно - Угорщина (фактично) не є членом ні НАТО, ні ЄС!
Вуаля...
показати весь коментар
17.05.2023 14:23 Відповісти
Венгры, в лице правительства,показывают своё истинное лицо.Приспособленцы и попрошайки милостени.Причём, в большинстве своём, не могут отличать одно от другого. Зло рф видно не вооружённым глазом точно также, как в своё время фашизм.И тогдо многие цивилизованные страны встали на борьбу против него.Точно также как и сейчас против фашизма.Стороной конфликта они станут если будет мировая война. Избегая её они делают всё воэможное ,чтобы этого не произошло и препятствуют распространению рашизма.Перед 2ой мировой,только некоторые члены парламента GB призывали остановить гитлера,а все,включая многие страны, настаивали договариваться с гитёром.Итог известен - война!!! Правительство Венгрии откровенно идёт по этому пути.
показати весь коментар
17.05.2023 14:41 Відповісти
сказочний довбойоб...
показати весь коментар
17.05.2023 14:42 Відповісти
Я напомню, что Ленин (их Ильич) разделял войны на справедливые и несправедливые. ЕС и НАТО поддерживают справедливою войну
показати весь коментар
17.05.2023 14:49 Відповісти
А ещё они когда-то были на стороне тех, кто боролся с фашистами, а с кем венгры тогда были?😂😂
показати весь коментар
17.05.2023 15:01 Відповісти
Та виженіть вже ту напівфашиську угорщину з ЄС і НАТО користі від неї там жодної.
показати весь коментар
17.05.2023 15:13 Відповісти
Европа защищает СЕБЯ, а не находится на какой-то "стороне конфликта".
показати весь коментар
17.05.2023 15:16 Відповісти
І що з того? Срана Угорщина на також була "стороною конфлікту" у другій світовій - нагадав би хтось тому тупому виродку на чиєму боці і заткнув би брудну пельку дегенерата ношеними шкарпетками!!!
показати весь коментар
17.05.2023 16:09 Відповісти
Сколько было сформировано дивизий для вермахта в 1940-1943 году . Одни из первых кинулис помогать гитлеру.
показати весь коментар
17.05.2023 16:13 Відповісти
Треба замислитись над майбутніми стосунками з Уграми. Вони будуть навіть після перемоги грати на боці Московії. Але в тиху.
показати весь коментар
17.05.2023 16:22 Відповісти
Та виженіть нахрін ту мадярщину з Євросоюзу і нехай вступлять в тайожний союз! Чи вони, вилупки рогаті, так скоро забули 56-ий рік.
показати весь коментар
17.05.2023 17:06 Відповісти
Сапер Водічка , про мад'ярів дуже гарно сказав,читайте «Швейка»!
показати весь коментар
17.05.2023 17:56 Відповісти
давай прийду йому морду набʼю
але поліція не має права втручатись бо стане стороною бійки
показати весь коментар
17.05.2023 19:37 Відповісти
 
 