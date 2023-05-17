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Новини
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Екскерівнику "Укртатнафти" повідомлено про нову підозру у привласненні палива на 2 млрд грн, - БЕБ

укртатнафта

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили ще про одну підозру в заволодінні чужим майном колишньому виконувачу обов’язків першого заступника голови правління компанії "Укртатнафта" (2019-2022 рр).

Детективи БЕБ встановили нові факти правопорушень, скоєних службовими особами нафтопереробної компанії. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр БЕБ.

Як зазначається, через мережу магістральних нафтопроводів вони незаконно перемістили понад 72 тисячі тонн нафти-сирця з митних складів на територію нафтопереробного заводу для подальшого виготовлення світлих нафтопродуктів. Потім паливо було реалізовано без відображення у бухгалтерському та податковому обліках. Орієнтовна вартість продукції становить понад 2 млрд грн.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Тривають слідчі дії, встановлюється повне коло службових осіб компанії, причетних до вчинення незаконної діяльності.

Як повідомлялося раніше, детективи БЕБ повідомили про підозру колишньому виконувачу обов’язків першого заступника Голови Правління ПАТ "Укртатнафта" в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень-лютий 2022 року майже на 1,3 млрд грн. Також колишньому головному бухгалтеру нафтопереробної компанії повідомлено про підозру у пособництві в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень 2022 року на суму понад 605 млн грн.

Читайте також: В.о. першого заступника керівника нафтопереробної компанії повідомлено про підозру за ухилення від сплати 605,9 млн грн акцизного податку, - БЕБ

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки разом зі Службою безпеки України викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом двох найбільших нафтових підприємств країни – "Укрнафта" та "Укртатнафта".

Як повідомлялось, 1 лютого СБУ провела обшук у будинку Коломойського.

За даними ЗМІ, обшук проводився у рамках розслідування щодо махінацій в компаніях "Укртатнафта" та "Укрнафта".

Автор: 

Укртатнафта (271) Бюро економічної безпеки (613) підозра (761)


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Топ коментарі
+6
І знову історії подій про злочини починаючи з 2019 року, якраз з того часу, коли країногю став керувати найчесніший, найрозумніший і найпатріотичніший Президент, разом зі своєю командою. Що не галузь- так кражі на мільярди. Хто ж так заважає?
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17.05.2023 13:37
+5
а з козламойським погодили клоуни, бо знову доведеться на суди витрачатися.))
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17.05.2023 13:32
+4
Розкрадають державу всі кому не лінь тридцять років і є ще що красти. Прямо дивно.
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17.05.2023 13:49
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а з козламойським погодили клоуни, бо знову доведеться на суди витрачатися.))
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17.05.2023 13:32 Відповісти
І знову історії подій про злочини починаючи з 2019 року, якраз з того часу, коли країногю став керувати найчесніший, найрозумніший і найпатріотичніший Президент, разом зі своєю командою. Що не галузь- так кражі на мільярди. Хто ж так заважає?
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17.05.2023 13:37 Відповісти
Вони ламають систему..., під себе.
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17.05.2023 13:39 Відповісти
"Специ в носках", працюють чи знов маски-шоу?
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17.05.2023 13:38 Відповісти
Це нові Зямини ліца, чи ще старі?
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17.05.2023 13:43 Відповісти
А ХВамілії в цих виродків є? Чи знову дали втекти, а потім імітують бурную дєятьєльность?
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17.05.2023 13:46 Відповісти
Їм побажали попутного вітру.
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17.05.2023 13:52 Відповісти
Розкрадають державу всі кому не лінь тридцять років і є ще що красти. Прямо дивно.
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17.05.2023 13:49 Відповісти
Каждый рассчитывал, что будет второй раз. Вот и оставлял на запас.
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17.05.2023 14:02 Відповісти
взятка 2.7$ млн - ОГО НЕФУЯСОБІ резонанс до небес, а тут вкрав скромняга якихоть нещасних 50$+млн - навіть жирним новину не виділили, ну вкрав той вкрав, заплатить штраф в 500тис і піде на іншу посаду або по тихому в ліс.
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17.05.2023 14:35 Відповісти
Знову розводят народ всі знають що не якісь там службовці відмивають мільярди ,а справжні власники Коломойський і Боголюбов і доки не буде предявлено звинувачення цим міжнародним шахраям все буде виглядати як "чергова боротьба з корупцією"
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17.05.2023 15:11 Відповісти
Відкрили форточку чер Укріні,ту і без цього відкриття було зрозуміло звідки ратиці ростуть.
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17.05.2023 16:51 Відповісти
 
 