Екскерівнику "Укртатнафти" повідомлено про нову підозру у привласненні палива на 2 млрд грн, - БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили ще про одну підозру в заволодінні чужим майном колишньому виконувачу обов’язків першого заступника голови правління компанії "Укртатнафта" (2019-2022 рр).

Детективи БЕБ встановили нові факти правопорушень, скоєних службовими особами нафтопереробної компанії. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр БЕБ.

Як зазначається, через мережу магістральних нафтопроводів вони незаконно перемістили понад 72 тисячі тонн нафти-сирця з митних складів на територію нафтопереробного заводу для подальшого виготовлення світлих нафтопродуктів. Потім паливо було реалізовано без відображення у бухгалтерському та податковому обліках. Орієнтовна вартість продукції становить понад 2 млрд грн.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Тривають слідчі дії, встановлюється повне коло службових осіб компанії, причетних до вчинення незаконної діяльності.

Як повідомлялося раніше, детективи БЕБ повідомили про підозру колишньому виконувачу обов’язків першого заступника Голови Правління ПАТ "Укртатнафта" в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень-лютий 2022 року майже на 1,3 млрд грн. Також колишньому головному бухгалтеру нафтопереробної компанії повідомлено про підозру у пособництві в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень 2022 року на суму понад 605 млн грн.

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Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки разом зі Службою безпеки України викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом двох найбільших нафтових підприємств країни – "Укрнафта" та "Укртатнафта".

Як повідомлялось, 1 лютого СБУ провела обшук у будинку Коломойського.

За даними ЗМІ, обшук проводився у рамках розслідування щодо махінацій в компаніях "Укртатнафта" та "Укрнафта".