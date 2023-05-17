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Новини Війна
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Ворог обстрілює прикордоння Харківщини, використовуючи усе наявне озброєння, - ОВА

харківщина

Ворог продовжує обстріли прикордонних населених пунктів Харківської області.

За останній місяць зафіксовано близько 140 обстрілів, які призвели до руйнувань цивільних об’єктів. 24 з них - ракетні. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти використовують усе наявне в них озброєння, свідомо обираючи в якості цілей виключно цивільну інфраструктуру.

"Гинуть та зазнають поранень мирні люди. Це справжній тероризм. Усі екстрені служби області працюють у посиленому режимі. Робимо усе можливе, щоб мінімізувати шкоду від ворожих атак та надати максимальну допомогу нашим людям", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог обстріляв 4 райони Харківщини, у Куп’янську загинув чоловік, - ОВА

Всі атаки ворога фіксують наші правоохоронці і кожен з цих злочинів розглядатиме міжнародний суд.

Автор: 

обстріл (28378) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+1
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17.05.2023 13:36
+1
Та поки ж це буде,вони нам усе потрощать і людей переб'ють поки той контрнаступ.Єсть же далекобійне,гахніть по тому граду чи що там,щоб і шмаття полетіло.
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17.05.2023 14:46
+1
Селище моїх діда і баби, яке знаходиться у прикордонні, обстрілюють з ранку до ночі. Передайте кацапським 3,14дорам, що в тому селі вже давно ніхто не живе - всі виїхали.
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17.05.2023 14:51
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17.05.2023 13:36 Відповісти
200 тищ дохлих кацапів їх не зупиняє. Просють паффтаріть.
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17.05.2023 13:39 Відповісти
Двухсотно тисячний розпаковано
Десь стільки кацапів було вбито на двух Чеченських війнах.
Поки не набежить 500 тисяч думаю кацапи не почнуть виводити війська, повторення другої Чеченської Україні не треба, хоча думаю ОП вони встигли непогано профінансувати.
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17.05.2023 13:57 Відповісти
ху@ло в тупику. мети, цілей і задач війни не існує - виключно вбивство/геноцид українців.
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17.05.2023 13:46 Відповісти
Правоохоронці фіксують....До сраки..А може атаки кацапських підарасів по прикордонню краще фіксувати за допомогою онлайн-камер, які розвішані по всьому Києву,та "палять" роботу ППО? І вивести в ефір на весь світ.
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17.05.2023 13:47 Відповісти
Навіть сидячи в Харкові чув далекий відзвук вибуху, до кордону тут 30 км.
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17.05.2023 13:54 Відповісти
Та поки ж це буде,вони нам усе потрощать і людей переб'ють поки той контрнаступ.Єсть же далекобійне,гахніть по тому граду чи що там,щоб і шмаття полетіло.
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17.05.2023 14:46 Відповісти
Так вони новий притягнуть.
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17.05.2023 16:14 Відповісти
Нікому тягти буде.З автомата влучно стріляти можна за кілька днів навчити,а от з гармати треба час.
Та й залізо не безкінечне.
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17.05.2023 19:53 Відповісти
Селище моїх діда і баби, яке знаходиться у прикордонні, обстрілюють з ранку до ночі. Передайте кацапським 3,14дорам, що в тому селі вже давно ніхто не живе - всі виїхали.
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17.05.2023 14:51 Відповісти
 
 