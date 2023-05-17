Ворог обстрілює прикордоння Харківщини, використовуючи усе наявне озброєння, - ОВА
Ворог продовжує обстріли прикордонних населених пунктів Харківської області.
За останній місяць зафіксовано близько 140 обстрілів, які призвели до руйнувань цивільних об’єктів. 24 з них - ракетні. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, окупанти використовують усе наявне в них озброєння, свідомо обираючи в якості цілей виключно цивільну інфраструктуру.
"Гинуть та зазнають поранень мирні люди. Це справжній тероризм. Усі екстрені служби області працюють у посиленому режимі. Робимо усе можливе, щоб мінімізувати шкоду від ворожих атак та надати максимальну допомогу нашим людям", - йдеться у повідомленні.
Всі атаки ворога фіксують наші правоохоронці і кожен з цих злочинів розглядатиме міжнародний суд.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Десь стільки кацапів було вбито на двух Чеченських війнах.
Поки не набежить 500 тисяч думаю кацапи не почнуть виводити війська, повторення другої Чеченської Україні не треба, хоча думаю ОП вони встигли непогано профінансувати.
Та й залізо не безкінечне.