Ворог обстрілює прикордоння Харківщини, використовуючи усе наявне озброєння, - ОВА

Ворог продовжує обстріли прикордонних населених пунктів Харківської області.

За останній місяць зафіксовано близько 140 обстрілів, які призвели до руйнувань цивільних об’єктів. 24 з них - ракетні. Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти використовують усе наявне в них озброєння, свідомо обираючи в якості цілей виключно цивільну інфраструктуру.

"Гинуть та зазнають поранень мирні люди. Це справжній тероризм. Усі екстрені служби області працюють у посиленому режимі. Робимо усе можливе, щоб мінімізувати шкоду від ворожих атак та надати максимальну допомогу нашим людям", - йдеться у повідомленні.

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Всі атаки ворога фіксують наші правоохоронці і кожен з цих злочинів розглядатиме міжнародний суд.