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"Репортери без кордонів" зареєстрували понад 50 випадків обстрілів журналістів

преса

Міжнародна неурядова організація "Репортери без кордонів" зафіксувала понад 50 випадків, коли артилерійський вогонь направлявся на журналістів, і переважно робилося це навмисно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на пресконференції сказав генеральний секретар "Репортерів без кордонів" Крістоф Делуар.

"Це війна, протягом якої відбуваються злочини проти журналістів, проти медіа. Понад 20 журналістів стали жертвами воєнних злочинів. На них полюють. "Репортери без кордонів" зареєстрували більш як 50 випадків, коли артилерійський вогонь був направлений на журналістів, і в понад половині випадків це було зроблено навмисно", - розповів Делуар.

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