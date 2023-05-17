У Бахмуті тривають запеклі бої, визволені у передмісті майже 20 кв. км ЗСУ не втратили. У самому місті росіяни дещо просуваються, - Міноборони
На окремих ділянках Бахмутського напрямку Сили оборони мають просування.
Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.
"На Бахмутському напрямку зараз:
- звільнені останніми днями у передмісті майже 20 квадратних км - не втратили. Рухаємось далі. На окремих ділянках маємо просування.
- у самому Бахмуті запеклі бої. Ворог дещо просувається", - йдеться в повідомленні.
За словами Маляр, командування та воїни роблять все, що можна зробити в цій ситуації у військовому розуміння.
"Роблять професійно та на межі можливостей" ,- підсумувала вона.
Топ коментарі
+19 Олег Громико
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+14 Nikol Pricol
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+8 Чайка Київ
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Напевно, це було явище масової істерії, яке активно підтримувалося медіа. Навіть ті, хто має військовозобов'язаних дітей, сміялися над "чмобіками". Я розумію кепкування над втечою і поразкою ворога, але в появі 200-300 тисяч резервів не бачив нічого смішного.
Інша справа-як це вдається.