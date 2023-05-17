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Новини Війна
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У Бахмуті тривають запеклі бої, визволені у передмісті майже 20 кв. км ЗСУ не втратили. У самому місті росіяни дещо просуваються, - Міноборони

бахмут

На окремих ділянках Бахмутського напрямку Сили оборони мають просування.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"На Бахмутському напрямку зараз:

- звільнені останніми днями у передмісті майже 20 квадратних км - не втратили. Рухаємось далі. На окремих ділянках маємо просування.
- у самому Бахмуті запеклі бої. Ворог дещо просувається", - йдеться в повідомленні.

За словами Маляр, командування та воїни роблять все, що можна зробити в цій ситуації у військовому розуміння.

"Роблять професійно та на межі можливостей" ,- підсумувала вона.

Читайте: Сили оборони за добу просунулися до 500 метрів на певних ділянках Бахмутського фронту, - Череватий

Автор: 

Бахмут (1559) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+19
А що тут говорити ? Через тиждень доведеться оборонятися в Хромовому і Іванівському, місту - все. Наші спробували зрізати кліщі північніше і південніше, але завязли, орки кинули туди підкріплення.Це відповідь всім ідіотами, які сміялися з мобілізації в рашастані, а мені було не смішно, тепер у них резервів хоч жопой їж.
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17.05.2023 15:24
+14
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17.05.2023 15:10
+8
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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17.05.2023 14:37
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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17.05.2023 14:37 Відповісти
Там дві великі вулиці всього залишилося за ЗСУ у Бахмуті, що верховний головнокомандувач скаже з цього приводу?
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17.05.2023 14:48 Відповісти
Головнокомандувач не скаже, а дасть тобі наказ йти і допомогти ЗСУ
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17.05.2023 15:23 Відповісти
В Бахмуті я нічим не допоможу, мене у піхоту не візьмуть. Може в авіацію колись призвуть техніком, але це не точно.
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17.05.2023 18:13 Відповісти
А що тут говорити ? Через тиждень доведеться оборонятися в Хромовому і Іванівському, місту - все. Наші спробували зрізати кліщі північніше і південніше, але завязли, орки кинули туди підкріплення.Це відповідь всім ідіотами, які сміялися з мобілізації в рашастані, а мені було не смішно, тепер у них резервів хоч жопой їж.
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17.05.2023 15:24 Відповісти
Так, нажаль
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17.05.2023 16:42 Відповісти
Сміялися місцеві непризивні пенсіонери, яким не доведеться вмирати від куль мобілізованого рашистського мяса.
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17.05.2023 17:56 Відповісти
вважаєте, своїх дітей відправляти легше?
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18.05.2023 00:14 Відповісти
Не вважаю.

Напевно, це було явище масової істерії, яке активно підтримувалося медіа. Навіть ті, хто має військовозобов'язаних дітей, сміялися над "чмобіками". Я розумію кепкування над втечою і поразкою ворога, але в появі 200-300 тисяч резервів не бачив нічого смішного.
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18.05.2023 00:38 Відповісти
Пенсіонери які в тіктоках і телеграмах? Та годі, кожна малолєтка сміюнькалась і повторювала наративи квартальних придворних 'лидорів мнєній'
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21.05.2023 13:36 Відповісти
Ну я за місцеву публіку говорив, тут люди хоч трохи життя побачили. До малолєток у мене ніяких очікувань нема, тим паче, вони теж непризивні, тому можуть собі дозволити поржати
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21.05.2023 23:29 Відповісти
На превеликий жаль, але так і буде. Коли у запеклих боях за оволодіння певним клаптиком території або окремого будинку зходяться лоб до лоба піхота ЗСУ та "вагнерівці", коли почасти доходить практично до штикових атак.- шанси протиборючихся сторін стають практично "фіфті-фіфті"! І це є вкрай небажаним та вкрай небезпечним ділом! Така війна абсолютно не на нашу користь, вважаючи на практично необмежений й значно більший за нашого, мобілізаційний ресурс рашистів! Противника ЗСУ треба знешкоджувати на віддалених дистанціях, не доводячи діло до прямого бойового контакту піхоти! Тому що наша піхота закінчиться значно скоріше, аніж їхня!
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17.05.2023 19:01 Відповісти
А нельзя оттуда аккуратно всем выйти, а потом мощно накрыть артиллерией и сравнять всё с землёй? Раз там жителей и целых домов уже нет, то жалеть нечего. А русня, которая там есть, вся превратится в фарш.
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17.05.2023 15:07 Відповісти
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17.05.2023 15:10 Відповісти
Снарядів не вистачає.Дякуйте Тарану
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17.05.2023 18:19 Відповісти
У тодішнього міністра Тарана був свій керівник - Верховний Головнокомандувач. Але йому і гетьманцеву не вистачало української казни на "Велике крадівництво", їм було не до снарядів і ракет, а тому маємо завдячувати вумному-превумному українськлому наріду 73%.
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17.05.2023 20:38 Відповісти
Згідно військової логіки-головне не місто і навіть не частина втрачених територій,чи навіть столиця,а загальна перемога.
Інша справа-як це вдається.
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17.05.2023 22:45 Відповісти
 
 