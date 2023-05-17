У Бахмуті тривають запеклі бої, визволені у передмісті майже 20 кв. км ЗСУ не втратили. У самому місті росіяни дещо просуваються, - Міноборони

На окремих ділянках Бахмутського напрямку Сили оборони мають просування.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ.

"На Бахмутському напрямку зараз:



- звільнені останніми днями у передмісті майже 20 квадратних км - не втратили. Рухаємось далі. На окремих ділянках маємо просування.

- у самому Бахмуті запеклі бої. Ворог дещо просувається", - йдеться в повідомленні.

За словами Маляр, командування та воїни роблять все, що можна зробити в цій ситуації у військовому розуміння.

"Роблять професійно та на межі можливостей" ,- підсумувала вона.

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