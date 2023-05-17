САП просить ВРП дозволити арешт Князєва. Захист ексглави ВС вважає його затримання незаконним

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до ВРП з поданням стосовно колишнього Голови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

Як зазначається, 17 травня 2023 року керівник САП звернувся до Вищої ради правосуддя з поданням про надання дозволу на утримання під вартою колишнього голови Верховного Суду, який разом з адвокатом підозрюється в одержанні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди.

Засідання призначено на 11:00 год. 18 травня 2023 року. Про результати розгляду подання буде повідомлено додатково.

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Водночас захист Князєва наполягає, що правоохоронці не мали права затримувати їхнього підопічного без згоди Вищої ради правосуддя.

Як повідомляє Укрінформ, адвокат Володимир Клочков попросив звільнити Князєва під час засідання Вищого антикорупційного суду 17 травня, на якому розглядається скарга захисту на затримання ексголови ВС.

Захист Князєва наполягає, що немає підстав для утримання його під вартою, оскільки суддю можна затримати відразу після скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі у 2,7 млн доларів.

Згодом пресцентр САП опублікував деталі справи щодо Князєва.

16 травня 2023 року керівник САП особисто повідомив про підозру Голові Верховного Суду та адвокату, яких викрито на отриманні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди.