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САП просить ВРП дозволити арешт Князєва. Захист ексглави ВС вважає його затримання незаконним

всеволод,князєв

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до ВРП з поданням стосовно колишнього Голови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

Як зазначається, 17 травня 2023 року керівник САП звернувся до Вищої ради правосуддя з поданням про надання дозволу на утримання під вартою колишнього голови Верховного Суду, який разом з адвокатом підозрюється в одержанні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди.

Засідання призначено на 11:00 год. 18 травня 2023 року. Про результати розгляду подання буде повідомлено додатково.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голові Верховного Суду Князеву та його спільнику - адвокату, оголошено про підозру, - САП

Водночас захист Князєва наполягає, що правоохоронці не мали права затримувати їхнього підопічного без згоди Вищої ради правосуддя.

Як повідомляє Укрінформ, адвокат Володимир Клочков попросив звільнити Князєва під час засідання Вищого антикорупційного суду 17 травня, на якому розглядається скарга захисту на затримання ексголови ВС.

Захист Князєва наполягає, що немає підстав для утримання його під вартою, оскільки суддю можна затримати відразу після скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі у 2,7 млн доларів.

Згодом пресцентр САП опублікував деталі справи щодо Князєва.

16 травня 2023 року керівник САП особисто повідомив про підозру Голові Верховного Суду та адвокату, яких викрито на отриманні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди.

Автор: 

Верховний Суд (1188) САП (2215) Вища рада правосуддя (582) Князєв Всеволод (120)


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Топ коментарі
+16
Іноземні лідери дивляться на все це і тихенько офігівають. Голова Верховного суду - 3 млн. доларів бере взятку!!!, Фірташ на 18 млрд. наніс збитки, Беня нагрів державу на 7 млрд. доларів, якийсь сраний газовщик на 15 млдр. ОП все кришує і випрошує гроші щоб платити суддям по 670 тис. зарплати і пенсії по 130 тисяч. І ми хочем в Євросоюз? Клоуне, наведи порядок в країні, або іди нах.
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17.05.2023 14:54
+14
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17.05.2023 14:41
+12
Плювати на того князєва ! Там, що є інші ??? Більшість судів ( якщо не всі ) також є наразі приватизовані царем та компашкою.. Але хто б міг подумати, що Україна (звісно керманичі ) ублюдків вагнерівців відпустить, а буде судити Розвідника, який їх розкрив...
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17.05.2023 14:42
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Яка варта? Сто лямів відкупних...і здрастуй Гоа.
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17.05.2023 14:40 Відповісти
скоріше Хайфа
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17.05.2023 14:49 Відповісти
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17.05.2023 14:41 Відповісти
Плювати на того князєва ! Там, що є інші ??? Більшість судів ( якщо не всі ) також є наразі приватизовані царем та компашкою.. Але хто б міг подумати, що Україна (звісно керманичі ) ублюдків вагнерівців відпустить, а буде судити Розвідника, який їх розкрив...
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17.05.2023 14:42 Відповісти
Що ж ви так засмучуєте дєрьмака? Він розраховував,що коли зіллє князєва та заб'є інформпростір цим всім кіпішом,то ви забудете про Червінського
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17.05.2023 14:47 Відповісти
Таки так ! 200 відсотків. Завше так. То з коломойським якесь шоу, то ця маячня.. Закон та моральність закатано в асфальт.
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17.05.2023 14:58 Відповісти
ВРП звичайно дозвіл дасть, але в Князіва є всі шанси раптово померти в камері від сорому.
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17.05.2023 14:43 Відповісти
А як там із заставою? Чи без неї? Коли вже оновлений портновим кримінальний кодекс допрацюють?
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17.05.2023 14:44 Відповісти
Ну так, треба трохи часу щоб організувати "зелений коридор" багатьом поважним людям . Бо а шо ж , "Вашу честь" якась голота судити буде ?
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17.05.2023 14:45 Відповісти
Таке самовпевнене хрін з рідькою ще й посадиш)) Ви тільки погляньте на нього! У кожного поібного дуже товстим слоЄм вкусняшки помазано у вісх інстанціях, тому дасть, тому дасть, його й відпустять.
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17.05.2023 14:46 Відповісти
САП звернулася до корупційного органу, для того, щоб отримати дозвіл для затримання корупціонера
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17.05.2023 14:46 Відповісти
Сильно важний дядя, не піде він до тюрьми.
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17.05.2023 14:48 Відповісти
Під вартою мають тримати Червінського, Ріфмайстра, Дугарь, Кузменко, а Князєв - шановна людина. Максимум - нічний домашній арест. Або застава 36 000 грн.
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17.05.2023 14:48 Відповісти
Жадний гад. 10 суддів отримали по 100 (скоріш за все -ківали) двоє по 150 (скоріш за все за все-зазивали) А в палаті 18. А помічника послав за своїми бабосами до адвоката. а собі 1.35 ляма.
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17.05.2023 14:48 Відповісти
А що там з іншими 18 суддями верховного суду, у яких проходили обшуки. Хіба може один князев відповідати, там же у прийняттті мутного рішення приймала участь ціла зграя законників. І що з розслідуванням інших епізодів по областям, що вчиняла ця ж група і скільки їх ще успішно освоюють гроші бюджету і клієнтів.
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17.05.2023 14:50 Відповісти
Ви нас хочете взагалі без верховного суду залишити?
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17.05.2023 15:04 Відповісти
Викриття масштабної корупції у Верховному Суді (без словп "України") на чолі з головою ВС князєвим доволі пернконливо вказує на хибність і всі вади "судової реформи", яку її ініціатори вирішили проводити зверху.
Ніякі громадські фільтри "доброчесності" і екзаменаційні тести тут, нажаль, не спрацювали.
Довіра суспільства до судової влади обнулилась багато раніше й зараз пішла в глибокий мінус, тому як підняти її авторитет після таких скандалів - не зрозуміло.
Але одне стає більш очевидним - суддівську касту недоторканих потрібно позбавляти наявної зараз абсолютної недоторканості і запроваджувати часткову - лише щодо тих кримінальних правопорушень, які не стосуються корупційних діянь. Тобто потрібно надати право НАБУ на затримання, арешт/тримання під вартою без права внесення застави суддів за ухвалою ВАС України без згоди Вищої ради правосуддя.
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17.05.2023 14:52 Відповісти
А хто вам сказав, що якісь там фільтри взагалі застосовували, а не зімітували на загал для власного брудного піару? Хіба ж не видно, що ця зграя "нових" "відібраних" є лише підзабуті закачанілі корупціонери з інших корупційних судилищ України? Чого ж ви очікували від цього злочинного мафіозного зброду у мантіях?
Довіра суспільства ніколи і не переходила у плюс до судової влади в Україні.
Авторитет судової влади піднімається лише одним чином - повною безумовною люстрацією всіх до одного, включно з т.з. обслуговуючою адвокатурою, і набором нових, які ніколи не були пов'язані з цією корупційною системою і не перебували на держслужбі.
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17.05.2023 19:25 Відповісти
Секрет вілл та мільйонних статків судей розкрито!
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17.05.2023 14:54 Відповісти
Іноземні лідери дивляться на все це і тихенько офігівають. Голова Верховного суду - 3 млн. доларів бере взятку!!!, Фірташ на 18 млрд. наніс збитки, Беня нагрів державу на 7 млрд. доларів, якийсь сраний газовщик на 15 млдр. ОП все кришує і випрошує гроші щоб платити суддям по 670 тис. зарплати і пенсії по 130 тисяч. І ми хочем в Євросоюз? Клоуне, наведи порядок в країні, або іди нах.
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17.05.2023 14:54 Відповісти
кіздаті закони
щоб арештувати суддю, депутата чи ще якогось підара, який є корупціонером,чи бандитом, треба спитати дозволу у таких самих корупціонерів та бандитів
просто ккіздєц якийсь
за те солдата який перднув при комбату, на нари без права на обжалування
все **** для народу....
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17.05.2023 15:01 Відповісти
и у всех судей. маетки, бабло , земли , виллы и все записано на родичей и это так долго будет продолжаться?
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17.05.2023 15:05 Відповісти
Хм , а хто і за що такий хабарище дав? Чому про нього жодного слова? Адже це теж кримінал! Чого замовчують про ''давача'' хабаря, хто покриває? Чи це ''не на часі''?!
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17.05.2023 15:06 Відповісти
Викрили бо в лютому він поцапався з ОП, а якби не поцапався, то ніхто би і нє замєтіл!...
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17.05.2023 15:16 Відповісти
САП просить дозволу у ВРП? Навіщо?, віддайте його людям, та відверніться на 5 хвилин. І наволоч здохне і "казна" нічого не втратить!
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17.05.2023 15:23 Відповісти
краще нам їрмака і зелупу дайте, це більше важливо для країни
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17.05.2023 16:13 Відповісти
да, він чесний, а все це дешевий цирк, щоб всім нам було не скучно..., його відправлять у відставку з довічним утриманням, як завжди у таких випадках...., а гроші треба повернути законним власникам..., іншим словами, Князєву та Ко...
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17.05.2023 15:50 Відповісти
тварюки судочинства,ви ганьбите мене,мою Украіну і моіх дітей і майбутніх онуків.Начувайтесь,дегенерати ненажерливі,ця війна тільки на ваше щастя,поки вона триває-ви існуєте
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17.05.2023 16:31 Відповісти
рада подусає над вашими словами і ........ тихенько промовчить . А там дивись через недільку забудеться і розсосеться
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17.05.2023 18:55 Відповісти
Ця мерзось повинна вже сидіти за гратами разом з зеленою пошістю яка для цього створила усі умови і ні від кого не треба розрішення садити чи ні,УБЛЮДКИ ПОЗОРНІ,хлопці гинуть а вини баль в державі устроїли,ПОДОНКИ ЗЕЛЕНІ.
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17.05.2023 16:40 Відповісти
Не мають права затримати? Ги... А за 5 (п'ять) пачок цигарок дають 7 (сім) років. https://zaxid.net/lvivyanin_otrimav_7_rokiv_tyurmi_za_kradizhku_pyati_pachok_sigaret_u_striyu_n1560419 Львів'янин отримав 7 років тюрми за крадіжку п'яти пачок сигарет у Стрию
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17.05.2023 16:42 Відповісти
За таке суддю потрібно садити на 12р. за ухвалення неправосудного рішення. За малозначні кримін. проступки повинні лише умовно давати, а за 7 пачок цигарок обмедитися лише штрафом
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17.05.2023 23:04 Відповісти
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ



19 квітня 2023 року

м. Київ

Справа № 910/15551/20

Провадження № 12-41гс22

Велика Палата Верховного Суду у складі:

головуючого судді Уркевича В.Ю.

судді-доповідача Власова Ю. Л.,

суддів Британчука В. В., Григор`євої І. В., Гриціва М. І., Гудими Д. А., Єленіної Ж. М., Желєзного І. В., Катеринчук Л. Й., Князєва В. С., Лобойка Л. М., Мартєва С.Ю., Прокопенка О. Б., Ситнік О. М., Ткача І. В., Ткачука О. С., Чумаченко Т. А., Штелик С. П.,

за участю:
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17.05.2023 16:58 Відповісти
а в форму і на ноль. без жалю і всілякої броні
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17.05.2023 18:58 Відповісти
 
 